Деловой Торонто: итоги международного кинофестиваля TIFF и Кинорынка

15 сентября в Торонто завершился 49-й международный кинофестиваль. На смотре было представлено 278 картин, некоторые из них впоследствии будут претендовать на «Оскар», а какие-то появятся в российском прокате. Премьера вошедшего в число победителей Торонто хоррора СУБСТАНЦИЯ уже состоялась в России, и лента продемонстрировала один из лучших стартов среди фестивальных проектов. В этом году независимое кино успело удивить и мировой, и российский рынки успехами СОБИРАТЕЛЯ ДУШ и ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ. БК разбирается, какие еще инди-проекты с канадского фестиваля и Кинорынка могут стать потенциальными зрительскими хитами.

Приз зрительских симпатий, главную награду фестиваля в Торонто, в этот раз получила картина ЖИЗНЬ ЧАКА Майка Флэнагана, автора сериалов «Призрак дома на холме» и «Падение дома Ашеров». Снятый по одноименной повести Стивена Кинга фильм рассказывает в обратном порядке о трех эпизодах из жизни рядового американца. Главные роли исполнили Том Хиддлстон, Карен Гиллан, Давид Дастмалчян, Марк Хэмилл. Флэнаган уже экранизировал романы популярного писателя, сняв картины ДОКТОР СОН и ИГРА ДЖЕРАЛЬДА. Но новый фильм по жанру является скорее фантастической драмой, а не хоррором, и близок по духу таким экранизациям Кинга, как ОСТАНЬСЯ СО МНОЙ и ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА. Картину даже называют апокалиптической версией фильма ЭТА ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ. В российский прокат ленту выпустит «Вольга».

ЖИЗНЬ ЧАКА была впервые показана в Торонто, и победа фильма стала неожиданностью, учитывая, что в конкурсе участвовало два триумфатора Канн – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС и АНОРА, получившие соответственно второе и третье места в рейтинге зрительских симпатий. Криминальный мюзикл Жака Одиара ЭМИЛИЯ ПЕРЕС претендовал на «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах и взял там приз жюри и награду за лучшую женскую роль. Фильм с Зои Салдана, Селеной Гомес и Адрианой Пас выйдет на Netflix 13 ноября. Главные роли в мелодраме Шона Бэйкера АНОРА исполнили Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Майки Мэдисон. Картина о молодой стриптизерше из Бруклина, внезапно вышедшей замуж за сына русского олигарха, получила в этом году «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля. На большие экраны в России ленту выпустит 17 октября «Атмосфера кино».

Одной из задач Торонто в целом является скрининг фильмов – участников других фестивалей для индустриальной публики и для обычных зрителей, чтобы профессионалы могли оценить реакцию аудитории. Так, БРУТАЛИСТ, КВИР, КОМНАТА ПО-СОСЕДСТВУ, ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА были показаны в Венеции, АНОРА и МЕГАЛОПОЛИС – в Каннах, КОНКЛАВ – в Теллурайде. Приз зрительских симпатий фестиваля в Торонто вообще считается предвестником премии «Оскар» за лучший фильм. Обе награды получали такие картины, как ЗЕМЛЯ КОЧЕВНИКОВ, ЗЕЛЕНАЯ КНИГА, 12 ЛЕТ РАБСТВА, КОРОЛЬ ГОВОРИТ!, МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ, КРАСОТА ПО-АМЕРИКАНСКИ, ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИЦЫ. Среди тех, кто номинировался на премию «Оскар» за лучший фильм – прошлогодний победитель АМЕРИКАНСКОЕ ЧТИВО, а также ФАБЕЛЬМАНЫ, БЕЛФАСТ, КРОЛИК ДЖОДЖО; ТРИ БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ ЭББИНГА, МИССУРИ; КОМНАТА, ЛА-ЛА ЛЕНД, ИГРА В ИМИТАЦИЮ, МОЙ ПАРЕНЬ – ПСИХ, СОКРОВИЩЕ, ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, МЕСТА В СЕРДЦЕ и БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ. Многие оскаровские кампании начинаются с премьеры и показа в Торонто, призванных создать шум вокруг фильма и заинтересовать таким образом членов Американской киноакадемии.

Тем не менее фестиваль этого года станет исключением из правила – спустя некоторое время после окончания смотра права на прокат ЖИЗНИ ЧАКА приобрела компания Neon, занимающаяся дистрибуцией АНОРЫ в США. Релиз ленты предварительно намечен на лето 2025 года, что означает – фильм не будет участвовать в текущей «оскаровской» гонке. Критики, по большей части, сходятся во мнении, что это неплохое зрительское кино, но не без минусов. «В фильме, безусловно, есть посторонние сюжетные заморочки, но как только вы пробьетесь через первый акт, вас ждет потрясающая сказка о детстве», – отмечает обозреватель The Playlist Анкит Джунджунвала. «Можно восхищаться амбициями ЖИЗНИ ЧАКА, однако остаются вопросы к творческим решениям. Это не столько адаптация, сколько скорее аудиокнига с видеоиллюстрациями от талантливого фаната Стивена Кинга», – вторит ему А.А.Дауд с IGN. «ЖИЗНЬ ЧАКА оставляет после себя бодрящий и жизнеутверждающий эффект, который в конечном итоге оказывается таким же преходящим, как и призраки, которые обычно преследуют Флэнагана в его более сильных историях», – подытоживает критик The Hollywood Reporter Майкл Рехтшаффен.

Зато два других финалиста – ЭМИЛИЯ ПЕРЕС и АНОРА – не только с большой вероятностью попадут в главную номинацию на премию Американской киноакадемии, но и станут там основными конкурентами. Важно отметить, что лента Шона Бэйкера в целом двигается по траектории другого успешного в наградном сезоне проекта дистрибьютора Neon, сатирического триллера ПАРАЗИТЫ Пон Чжун Хо: в 2019 году лента была удостоена главной награды в Каннах, затем была показана на фестивале в Теллурайде и получила аналогичное третье место в зрительском голосовании Торонто.

На данный момент АНОРА лидирует в чарте портала Gold Derby, который уже много лет занимается прогнозированием наградного сезона. Второе и третье места портал отдает также представленному в Торонто религиозному триллеру КОНКЛАВ с Рэйфом Файнсом (21 ноября, «Атмосфера кино») и вышеупомянутой ЭМИЛИИ ПЕРЕС. В свою очередь, аналитик Скотт Файнберг из The Hollywood Reporter по итогам трех крупных сентябрьских смотров (Торонто, Теллурайд и Венеция) ставит на первое место исторический триллер SEPTEMBER 5. Фильм рассказывает о команде журналистов телеканала ABC Sports, которые освещали теракт на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене – тогда палестинские боевики захватили в заложники израильских спортсменов. АНОРА же, по версии журналиста, пока занимает четвертое место в потенциальной десятке номинантов в категории «лучший фильм».

Несмотря на то, что SEPTEMBER 5 не был показан в рамках фестиваля в Торонто, он наделал шума за кулисами. По информации того же Файнберга, картина с Питером Сарсгаардом в главной роли была отклонена организаторами смотра во избежание споров, связанных с израильско-палестинским конфликтом.

Не удалось фестивалю обойти стороной и другой актуальный конфликт – организаторы были вынуждены отменить показы документального фильма РУССКИЕ НА ВОЙНЕ Анастасии Трофимовой, который был отобран в неигровую секцию смотра. Во время работы над картиной российско-канадский режиссер, ранее сотрудничавшая с Russia Today, провела семь месяцев в составе батальона российской армии на СВО ради того, чтобы получить представление о жизни военнослужащих. После мировой премьеры на Венецианском кинофестивале Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Трофимову в «список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности». В официальном заявлении об отмене фестивальных показов утверждалось, что это произошло из-за «существенных угроз для работы смотра и общественной безопасности». Стоит отметить, что премьера РУССКИХ НА ВОЙНЕ в Торонто все-таки состоялась – правда, это произошло уже после окончания самого фестиваля, 17 сентября. Во время представления ленты генеральный директор смотра Кэмерон Бейли пролил немного света на детали происходящего. «Поскольку фестивальные показы были запланированы в 14-зальном мультиплексе в очень напряженные дни смотра, мы решили, что безопаснее их отменить. Теперь же мы можем показать картину в более безопасных условиях. Зачем ее вообще показывать? Потому что фильм прошел строгий отбор, как и все проекты, которые мы берем на фестиваль. Его выбрали за художественные достоинства и тематическую значимость», – подчеркнул он. Бейли также заявил, что ему и другим его коллегам по фестивалю было важно устроить премьеру картины Трофимовой, чтобы выступить против оскорблений и угроз в адрес кураторов смотра.

Возвращаясь к итогам самого фестиваля, нельзя не упомянуть, что приз зрительских симпатий в секции Midnight Madness выиграла хоррор-драма СУБСТАНЦИЯ Корали Фаржа, получившая награду за лучший сценарий в Каннах. Главные роли в фильме о постаревшей голливудской звезде, попытавшейся вернуть себе молодость с помощью нового препарата, сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли. «Вольга» представила картину в кинотеатрах России 19 сентября.

Журналист The New York Times Курт Соллер отметил среди трендов минувшего фестивального сезона – в том числе и Торонто – неожиданный романтичный настрой режиссеров и сценаристов. Здесь и АНОРА, которую многие описывают «КРАСОТКОЙ на стероидах», и ВСЯ ТЫ со звездой «Теда Лассо» Бреттом Голдштейном и Имоджен Путс, где, по сюжету, лучшие друзья не могут определиться, встречаться им или нет, и ВРЕМЯ ЖИТЬ Джона Краули (31 октября, «Вольга») с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом, который Соллер называет «настоящим инди-боевиком, идеально подходящим для того, чтобы поплакать в дождливый воскресный день».

Однако, несмотря на всю романтику, проектом, о котором говорили почти все участники фестиваля, стал БРУТАЛИСТ Брэйди Корбета (ВОКС ЛЮКС). Амбициозная 3,5-часовая сага об архитекторе-еврее, эмигрировавшем в США после холокоста, заворожила зрителей. Многие сравнивают ленту с лучшими работами Фрэнсиса Форда Копполы. Так, например, The Rolling Stone назвал картину «новым великим американским шедевром, который навевает атмосферу эпосов 1970-х годов». Лента Корбета с Эдрианом Броуди, Фелисити Джонс и Гаем Пирсом в главных ролях снята на широкоформатную 70-мм пленку VistaVision и демонстрировалась с предварительно запланированным в сценарии 15-минутным антрактом на середине фильма. Потенциально это еще один кандидат на «Оскар», причем не только в главной категории, но и в режиссерской, актерских и технических номинациях.

БИЗНЕС-ЗАТИШЬЕ

Для популярного и открытого для зрителей фестиваля, представившего в этом году значительное число проектов, которые хорошо принимались аудиторией, количество сделок на Кинорынке было немногочисленным. Это не означает, что они не будут завершаться в последующие недели, но низкая активность байеров напрямую сигнализирует о высокой степени их осторожности. Индустрия понемногу приходит в себя после ковида, прошлогодних забастовок кинематографистов, а также оказанного стримингами в течение последних нескольких лет влияния на отрасль в целом и рынок закупок в частности, но это происходит не быстро. В этом году сейлз-агенты привезли в Торонто новые проекты, хотя и не в таком количестве, как в Канны, на American Film Market или в Берлин. После пандемии темпы заключения сделок в рамках Кинорынка в целом замедлились. Покупатели предпочитают смотреть интересующие их фильмы и только потом занимаются формированием своих лайнапов.

Самой большой студийной сделкой стала покупка Paramount Pictures международных прав (за исключением Германии, Швейцарии и Австрии, где картину выпустит Constantin Film) на триллер SEPTEMBER 5 Тима Фельбаума. Релиз фильма в США запланирован на 27 ноября.

Крупнейшей стриминговой сделкой фестиваля стала покупка Hulu предположительно за восьмизначную сумму фильма открытия – семейного драмеди ЩЕЛКУНЧИКИ Дэвида Гордона Грина (ХЭЛЛОУИН, МАНГЛХОРН). Бен Стиллер играет там карьериста из большого города, вынужденного вернуться в сельский Огайо, чтобы позаботиться о своих племянниках после неожиданной смерти сестры. Дети оказываются талантливыми балетными танцорами, и то, что начиналось как короткая поездка для поиска приемной семьи, постепенно приводит героя к мысли, что он оказался там, где должен быть. Фильм с восторгом приняла аудитория. Стриминг покажет его на Рождество.

Студия A24 приобрела предположительно за семизначную сумму права на показ в США комедии FRIENDSHIP Эндрю де Янга, постановщика сериалов «Чудотворцы» и «Наш флаг означает смерть». Мировая премьера картины состоялась в Торонто, где она участвовала в конкурсе Midnight Madness и заняла там третье место. Фильм с Кейт Марой, Полом Раддом, Тимом Робинсоном и Джеком Диланом Грейзером рассказывает об отце семейства из пригорода, которому приходится защищать безопасность своей семьи после появления загадочного нового соседа.

Также A24 купила после премьеры в Венеции два проекта. Как сообщается, компания приобрела за $10 млн североамериканские права на показ уже упомянутой драмы БРУТАЛИСТ, получившей «Серебряного льва» на Венецианском кинофестивале. Конкуренция за права на фильм была высокой, A24 удалось обойти Sony Pictures Classics и Searchlight. Лента выйдет на большие экраны 20 декабря. Ранее компания забрала себе права на показ в США драмы КВИР Луки Гуаданьино по роману Уильяма С. Берроуза. В ней герой Дэниела Крэйга прозябает в Южной Америке 50-х годов, пока не знакомится со студентом. В фильме, претендовавшем на «Золотого льва» в Венеции, также снимаются Лесли Мэнвилл, Джейсон Шварцман, Дрю Старки, Энрике Сага. Картина выйдет в ограниченный прокат США 27 ноября.

Prime Video выкупила предположительно за семизначную сумму международные права (исключая Германию) на фантастический фильм ОЦЕНКА Флер Форчун. Элизабет Олсен, Алисия Викандер и Химеш Патель играют в этой картине о семейной паре, которая проходит семидневную проверку, чтобы получить разрешение иметь детей. Испытание превращается в психологический кошмар, заставляющий героев усомниться в ценностях своего общества.

Lionsgate и Roadside Attractions приобрели права на показ в США криминальной комедии ЧОКНУТЫЕ Дито Монтиеля о бывшем преступнике, который собирается отметить Новый год в кругу семьи, когда на пороге появляются его бывшие подельники. В фильме снимались Эд Харрис, Билл Мюррей, Гэбриел Юнион, Дженнифер Кулидж. Американские правообладатели хвалят дурашливый юмор картины и великолепные актерские работы, они так уверены в ее успехе, что выпустят ленту в 2025 году сразу на 750 экранах. «Парадиз» представит проект в России 13 марта 2025 года.

Компания Samuel Goldwyn Films купила североамериканские права на показ исторической экшн-драмы ВИЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ Ника Хэмма. Фильм с Класом Бангом, Коннором Суинделлсом, Голшифте Фарахани, Беном Кингсли и Джонатаном Прайсом рассказывает о Вильгельме Телле, благородном охотнике, который встает на защиту родной Швейцарии перед лицом безжалостной Австрийской империи.

Sony Pictures Classics забрала права на показ в США, в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Восточной Европе мелодрамы JANE AUSTEN WRECKED MY LIFE Лауры Пиани. Фильм рассказывает о начинающей писательнице из Парижа, отправляющейся в писательский клуб Джейн Остин, где ей предстоит разобраться со своим талантом и со своими чувствами. В России картину выпустит 26 июня 2025 года «Про:взгляд».

Также интерес на рынке вызвали проекты со звездами в актерском составе, которых было очень много в Торонто, но сообщения о сделках по их покупке пока так и не появились. Покупателей ищет, например, триллер Рона Ховарда EDEN с Сидни Суини, Аной де Армас, Ванессой Кирби, Джудом Лоу и Даниэлем Брюлем. Фильм рассказывает о группе людей, которые, желая изменить свою жизнь, поселяются на Галапагосских островах. В центре сюжета триллера Дэвида Маккензи RELAY с Лили Джеймс, Сэмом Уортингтоном и Ризом Ахмедом – посредник, занимающийся решением проблем между коррумпированными корпорациями и угрожающими им лицами, который нарушает собственные правила, чтобы спасти нового клиента. Драма Джии Копполы ПОСЛЕДНЯЯ ТАНЦОВЩИЦА с Памелой Андерсон и Дэйвом Батистой рассказывает историю опытной танцовщицы, которой приходится задуматься о своем будущем после закрытия ее 30-летнего шоу. Картину в России представит Capella Film. Также не было новостей о продаже драмы Питера Каттанео ШКОЛА МИСТЕРА ПИНГВИНА со Стивом Куганом и Джонатаном Прайсом и драмы ДРУГ с Наоми Уоттс и Биллом Мюрреем.

НОВЫЙ РЫНОК

Европейские игроки все чаще пропускают фестиваль в Торонто из-за растущих расходов на участие, сокращения числа мировых премьер (так как большинство фильмов показываются сначала в Каннах и Венеции) и уменьшения количества сделок, поскольку сюда приезжает меньше покупателей и выбор коммерческого кино здесь менее привлекателен. Более того, время проведения мероприятия также влияет на принятие решения о том, стоит ли европейцам приезжать на Кинорынок. Торонто пересекается с фестивалем в Венеции, проходит перед Международным кинофестивалем в Сан-Себастьяне в конце сентября и Римским кинофестивалем в середине октября, а также достаточно близок к AFM в начале ноября.

Российские закупщики также часто пропускают канадский слет, предпочитая вести дела онлайн и приезжать потом на AFM. Одним из немногих прокатчиков, присутствовавших в Торонто, стала «Вольга». В программе фестиваля было представлено целых пять проектов компании: кроме упомянутых выше лент ЖИЗНЬ ЧАКА, СУБСТАНЦИЯ и ВРЕМЯ ЖИТЬ, это ЕРЕТИК и БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА. «В Торонто команде «Вольги» было на что посмотреть. Мы посещаем фестиваль для двух целей: присмотреться к завершенным фильмам и посмотреть свои, уже купленные, – сообщает директор по закупкам Сергей Некрасов. – На скринингах (а их было несколько десятков) нам не попалось ничего интересного с коммерческой точки зрения. Было несколько очень достойных картин, но, к сожалению, не способных на нашей территории претендовать на серьезную кассу. Что же касается перспективных проектов на стадии препродакшна, то их было не так много. Мы участвовали практически во всех серьезных торгах, часть которых еще не завершена, поэтому говорить о них еще рано. Если судить о насыщенности рынка по сравнению с Каннами, то, конечно, первенство остается за Лазурным берегом. Там и предложение побольше, и рыночная программа обширнее».

Именно в ответ на снижение бизнес-активности на фестивале было решено запустить официальный рынок Content Market в 2026 году. Организаторы ставят себе цель в течение двух лет более чем удвоить нынешнее число участников отраслевых игроков – с 5 до 12 тысяч. Они также хотят увеличить совокупную стоимость сделок с ожидаемых в этом году $70 млн до $400 млн.

В настоящее время фестиваль приносит Торонто около $240 млн, запуск официального Content Market должен увеличить к 2030 году эту цифру до $570 млн. Правительство Канады объявило о финансировании Кинорынка в размере 23 млн канадских долларов ($16,9 млн), которые будут распределены на три года.

Чтобы перезапустить Кинорынок в Торонто, требуется существенная поддержка индустрии. Как отмечают некоторые эксперты, организаторам будет сложно реализовать столь амбициозную задачу в рамках существующего календаря Кинорынков, и было бы удобнее, если бы рынок в Торонто был перенесен на одну-две недели вперед, чтобы у продавцов было чуть больше времени для формирования проектов. Между Кинорынками в Каннах и Торонто проходит всего три с половиной месяца, и в течение расслабленного летнего периода сложно привлечь громкие имена. В то же время, если TIFF будет перенесен на вторую половину сентября, это окажет существенное влияние на график фестивалей и Кинорынков. Студии и отборщики премий ценят его близость к фестивалям в Венеции и Теллурайде, поскольку это позволяет претендентам набрать обороты на ранней стадии наградного сезона.

Перенос ближе к AFM создаст рыночный затор и станет нерациональным решением, говорят другие специалисты. Важен и тот факт, что Американский Кинорынок в настоящее время переживает некоторые трудности и находится на распутье, поэтому может потерять свои позиции. Нынешний AFM состоится не в Санта-Монике, а в Лас-Вегасе, что не все участники считают удачным решением. «В значительной степени ситуация будет зависеть от того, как пройдет рынок в Лас-Вегасе. В любом случае появление полномасштабного Кинорынка в Торонто станет серьезным вызовом для существования AFM – слишком близко по времени друг к другу они будут находиться, и на два рынка с одинаковым весом значительных проектов может просто не хватить. Но в целом это нормальная конкуренция. Когда-то AFM выдавил из конкурентного поля MIFED (Кинорынок, проводившийся в Милане). Возможно, новый рынок станет концом AFM. Время покажет. И уже совсем скоро», – полагает Сергей Некрасов.

Организаторы фестиваля в Торонто не сообщают, обсуждается ли потенциальное изменение даты его проведения, и отрицают предположение о том, что он пытается занять место AFM, подчеркивая, что они хотят усилить индустриальное мероприятие в Канаде и создать нечто уникальное там. Несмотря на то, что TIFF на протяжении десятилетий функционировал как неофициальный рынок, организаторы обещают, что мероприятие 2026 года предоставит инфраструктуру, которая облегчит, а также сделает более эффективными налаживание и установление связей для международных компаний и проведение встреч с покупателями. Поэтапный переход уже начался с расширения форума копродукции, демонстрации проектов work-in-progress, формирования системы финансирования проектов и других услуг, которые будут способствовать развитию бизнеса, а также продвижению фильмов для продажи и поиску инвестиций для проектов в разработке. Кроме того, планируется расширение программы с панельными дискуссиями и докладами.

Как замечают эксперты, Торонто является важным рынком для Северной Америки, и без премьеры на нем сложно продавать проекты в США. Новые рыночные планы они считают амбициозными и перспективными шагами в случае, если удастся привлечь больше байеров. Продавцы в целом призывают фестиваль сосредоточить особое внимание на покупателях из Европы и Азии, чтобы сбалансировать и без того сильное присутствие США и Канады.

Как отмечает программный директор TIFF Анита Ли, аудитория фестиваля стала моложе и теперь она больше приходит на неанглоязычные авторские фильмы. Причиной такого сдвига среди зрителей фестиваля стало то, что люди сегодня потребляют больше международного контента. К тому же за последние несколько лет появился ряд более зрительских международных авторских проектов, как, например, ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ Рубена Эстлунда. Именно они привлекают повышенное внимание индустрии. Поэтому Торонто планирует больше фокусироваться на международных фильмах. Одной из причин открытия официального Кинорынка в 2026 году Анита Ли называет стремление привлечь большее количество зарубежных дистрибьюторов, которые уже заинтересованы в посещении Торонто как точки входа в Северную Америку. С официальным рынком международные компании смогут приезжать на TIFF и более эффективно вести бизнес по всему своему пакету, а не только по фильмам, которые попали в конкурс фестиваля. Снижение затрат для иностранных участников является приоритетом, и организаторы уже работают над тем, чтобы мероприятие в Торонто оправдывало долгое путешествие для европейских и азиатских игроков.

Показательно, что все сделки в Торонто в этом году касались завершенных фильмов, а не проектов в разработке, ищущих финансирование. Предварительные продажи картин составляют основу любого крупного рынка. Как отмечают эксперты, именно спрос международных байеров, а не американских, определяет пресейлы. Поэтому бизнес-активность на фестивале не настолько высока, так как предлагается слишком много американских драм и комедий и слишком мало фильмов, необходимых международным дистрибьюторам, в первую очередь экшн-картин и жанровых лент. Игроки замечают, что студии почти перестали снимать среднебюджетные более интеллектуальные жанровые фильмы, хотя у таких картин имеется своя аудитория. Если слет в Торонто сможет позиционировать себя как место, где можно найти подобные проекты, у него есть будущее как у настоящего Кинорынка.

Фото: соцсети дистрибьютора Neon

16.10.2024 Автор: Рая Башинская, Илья Кувшинов