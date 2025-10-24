top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • В рамках конференции «Медиабизнес» издания «Ведомости» состоялось выступление Александра Жарова

Аналитика


В рамках конференции «Медиабизнес» издания «Ведомости» состоялось выступление Александра Жарова

В интервью Марии Истоминой генеральный директор ГПМ рассказал о стратегии холдинга

Беседа началась с итогов полугодия, которое ГПМ окончило в плюсе (прибыль составила 15 млн рублей). Александр Жаров выразил надежду, что к концу года эта динамика сохранится. Рассуждая о корнях данной тенденции, Жаров остановился на факте диверсификации активов холдинга. Последние пять лет ГПМ активно инвестировал в цифру. В итоге буквально на этой неделе дневная аудитория RUTUBE достигла отметки в 19,5 млн человек. Месячная аудитория выросла до 79 млн. Что касается онлайн-кинотеатра Premier, то с точки зрения и кода, и контента, и интерфейса сегодня это совсем другая платформа, нежели шесть лет назад. В настоящий момент у нее более 6 млн подписчиков, более 3 млн платящих абонентов.

Основным генератором прибыли Александр Жаров назвал ТВ. Самые быстрорастущие активы – цифровые. Платформы RUTUBE и Premier находятся в стадии объединения, которое должно повысить эффективность холдинга в борьбе за тайм спенд пользователей. Также это экономически выгодно холдингу, так как позволяет объединить траты на платформу, рекомендательную систему, поисковые механизмы и т.п. Цифровая реклама, доступная на RUTUBE c 2025 года, должна принести к концу года 2,2 млрд рублей. В следующем году Александр Жаров ждет рост этого показателя в кратном размере – в 5-10 раз.

Руководитель ГПМ подчеркнул, что бренд Premier в рамках объединения не исчезнет: пользователь сможет подписаться только на профессиональный контент. При этом 70% тех, кто подписывается на RUTUBE без рекламы, подписываются и на Premier.

Что касается кинопроката, то интерес к нему обусловлен деньгами, которые большое кино может приносить сразу по трем каналам монетизации. В 2026 году ГПМ планирует произвести больше 10 фильмов, инвестиции в кино составят 5,5 млрд рублей. Александр Жаров подчеркнул: контент холдинга попадает в аудиторию и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения смыслов. Спикер напомнил, что пять из шести нынешних миллиардников прокатывал «Централ Партнершип»: «Мы понимаем, какого героя ждет зритель».

Важным направлением работы холдинга является копродукция, в том числе с Китаем. Один из проектов – военная драма СОЮЗНИКИ о советских и китайских летчиках – находится на стадии завершения написания сценария. Александр Жаров, рассказывая о проекте, поведал, что после первых драфтов стороны пришли к необходимости совместного написания сценария, хотя этот процесс идет сложно. Второй проект, создаваемый с Китаем – это новая часть франшизы ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА.      

Также ГПМ планирует до конца года подписать договор с рядом компаний из Индии. Среди партнеров в этом сотрудничестве – режиссер Нила Панда, у которого готовы сценарии двух фильмов, ВСЛЕД ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ (его съемки должны пройти в Мурманске) и художественно-документальный проект ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ, посвященный Николаю Рериху. Также в работе находится лента, посвященная балерине Анне Павловой и ее вкладу в возрождение национального индийского танца.

24.10.2025 Автор: Максим Острый

Самое читаемое

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стал мультфильм «Финник 2»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 13–19 октября 2025 года
Подробнее
Касса четверга: «Август» сохраняет лидерство
Подробнее
«Иви» и «Кинопоиск» запустили двустороннюю интеграцию подписок
Подробнее
Apple и «Формула-1» заключили контракт на онлайн-трансляцию гонок в США
Подробнее
Дмитрий Давиденко покидает пост руководителя департамента кинематографии
Подробнее
Мультфильм «Маракуда» назван лучшим анимационным проектом на фестивале детского кино в Китае
Подробнее
Стоимость телерекламы в следующем году обещает вырасти на треть
Подробнее
Куратором кинорынка фестиваля «Зимний» станет Андрей Апостолов
Подробнее
V фестиваль контента стриминговых платформ ORIGINAL+ объявил даты проведения
Подробнее
«Август» заработал миллиард рублей в российском прокате
Подробнее
Фонд кино подвел итоги первого Дальневосточного грантового конкурса
Подробнее
Холдинг Warner Bros. Discovery начал изучение стратегических альтернатив по разделению компании
Подробнее
В Москве прошла презентация нового сезона телеканала ТНТ
Подробнее
«Российская креативная неделя. Альметьевск» объявила участников деловой панели, посвященной кино
Подробнее
Контроль за соответствием контента платформ традиционным ценностям хотят усилить
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Алиса в стране чудес» и «Горыныч» борются за лидерство
Подробнее
Касса России: «Август» остался первым
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 23–26 октября
Подробнее
Взрослая жизнь: востребованность в российском прокате фильмов 16+ и 18+
Подробнее