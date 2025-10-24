В рамках конференции «Медиабизнес» издания «Ведомости» состоялось выступление Александра Жарова

Беседа началась с итогов полугодия, которое ГПМ окончило в плюсе (прибыль составила 15 млн рублей). Александр Жаров выразил надежду, что к концу года эта динамика сохранится. Рассуждая о корнях данной тенденции, Жаров остановился на факте диверсификации активов холдинга. Последние пять лет ГПМ активно инвестировал в цифру. В итоге буквально на этой неделе дневная аудитория RUTUBE достигла отметки в 19,5 млн человек. Месячная аудитория выросла до 79 млн. Что касается онлайн-кинотеатра Premier, то с точки зрения и кода, и контента, и интерфейса сегодня это совсем другая платформа, нежели шесть лет назад. В настоящий момент у нее более 6 млн подписчиков, более 3 млн платящих абонентов.

Основным генератором прибыли Александр Жаров назвал ТВ. Самые быстрорастущие активы – цифровые. Платформы RUTUBE и Premier находятся в стадии объединения, которое должно повысить эффективность холдинга в борьбе за тайм спенд пользователей. Также это экономически выгодно холдингу, так как позволяет объединить траты на платформу, рекомендательную систему, поисковые механизмы и т.п. Цифровая реклама, доступная на RUTUBE c 2025 года, должна принести к концу года 2,2 млрд рублей. В следующем году Александр Жаров ждет рост этого показателя в кратном размере – в 5-10 раз.

Руководитель ГПМ подчеркнул, что бренд Premier в рамках объединения не исчезнет: пользователь сможет подписаться только на профессиональный контент. При этом 70% тех, кто подписывается на RUTUBE без рекламы, подписываются и на Premier.

Что касается кинопроката, то интерес к нему обусловлен деньгами, которые большое кино может приносить сразу по трем каналам монетизации. В 2026 году ГПМ планирует произвести больше 10 фильмов, инвестиции в кино составят 5,5 млрд рублей. Александр Жаров подчеркнул: контент холдинга попадает в аудиторию и с точки зрения бизнеса, и с точки зрения смыслов. Спикер напомнил, что пять из шести нынешних миллиардников прокатывал «Централ Партнершип»: «Мы понимаем, какого героя ждет зритель».

Важным направлением работы холдинга является копродукция, в том числе с Китаем. Один из проектов – военная драма СОЮЗНИКИ о советских и китайских летчиках – находится на стадии завершения написания сценария. Александр Жаров, рассказывая о проекте, поведал, что после первых драфтов стороны пришли к необходимости совместного написания сценария, хотя этот процесс идет сложно. Второй проект, создаваемый с Китаем – это новая часть франшизы ДЕТЕКТИВ ИЗ ЧАЙНАТАУНА.

Также ГПМ планирует до конца года подписать договор с рядом компаний из Индии. Среди партнеров в этом сотрудничестве – режиссер Нила Панда, у которого готовы сценарии двух фильмов, ВСЛЕД ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ (его съемки должны пройти в Мурманске) и художественно-документальный проект ЗАМОРСКИЕ ГОСТИ, посвященный Николаю Рериху. Также в работе находится лента, посвященная балерине Анне Павловой и ее вкладу в возрождение национального индийского танца.

24.10.2025 Автор: Максим Острый