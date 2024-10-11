Внутренняя империя: специфика и дальнейшие перспективы фестиваля «Новый сезон»

В сентябре на курорте «Роза Хутор» прошел третий фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон». В номинации «Самый ожидаемый сериал» победителем стала драма «Аутсорс» Душана Глигорова, а лучшим фильмом была названа криминальная комедия ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? Владимира Зинкевича. Как и в первые два года, лауреаты выбирались путем онлайн-голосования. В момент своего появления два года назад «Новый сезон» представлялся в некотором роде авантюрой. Возникший в период заметной турбулентности в отрасли, с необычной программой и множеством нововведений, не свойственных фестивалям, смотр при всех своих очевидных плюсах вызывал много вопросов. Но если вспомнить, что организаторами «Нового сезона» являются объединившиеся ради этого онлайн-кинотеатры, а главная задача всего мероприятия – не только презентация контента внешнему наблюдателю, но и встреча представителей отрасли друг с другом с целью обсуждения общих проблем и планов на будущее, то особенности фестиваля сразу обретают смысл. В данном материале БК постарался изучить специфику необычного смотра и оценить его дальнейшие перспективы именно под этим углом.

МЕСТО И ВРЕМЯ

В 2022 году мы писали, что «Роза Хутор» как локация для большого фестиваля может стать предметом дискуссий. Спустя два года признаем свою ошибку: «Новый сезон» и прекрасный горный курорт для кинематографиста сегодня неразрывно связаны друг с другом. Очевидные плюсы площадки – живописность, обеспечивающая особый визуальный образ фестиваля, и наличие инфраструктуры, необходимой для проведения именно киносмотра. Если бы «Новый сезон» сделал ставку на открытость и продолжил продавать билеты на показы рядовым зрителям, удаленность горного курорта от большого Сочи превратились бы в спорный нюанс. Однако, как понятно теперь, ставка сделана ровно обратная. Топ-менеджмент стриминг-платформ и представители ведущих продакшнов полюбили «Новый сезон» за возможность на протяжении недели спокойно встречаться на показах в «Роза Холле» и обсуждать деловые вопросы в местных ресторанах с видом на горы и речку Мзымту. Другими словами, для внутриотраслевого слета герметичность горного курорта служит заметным преимуществом.

При этом популярность «Нового сезона» внутри самой кинотусовки продолжает устойчиво расти. В этом году на сеансах наиболее ожидаемых премьер кинозал с наплывом гостей справлялся уже с заметным трудом. Повышенный спрос наблюдался и в гостиницах: лично знаем представителей отрасли, вынужденных занимать места проживания уже не на самом курорте, а в его окрестностях. И это ведь пока на «Новый сезон» прибывают преимущественно представители стриминг-индустрии, а многие производители именно полнометражного кино до сих пор до «Розы Хутор» не добирались. Интересно, на какие шаги для решения данного вызова пойдут организаторы в следующем году. «Мы отмечаем устойчивый рост количества представителей индустрии к третьему году проведения фестиваля. Нам пришлось добавить дополнительные ряды кресел в кинозале, чтобы вместить всех желающих, – рассказала продюсер и директор фестиваля Полина Зуева. – Из-за высокого спроса у профессионального сообщества мы отказались от продажи билетов на показы и планируем оставаться узкопрофильными и дальше».

Директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая так описывает впечатления от смотра: «Это первый за три года «Новый сезон», где нас не заливало дождями в горах, а палило солнцем. Мы прекрасной погоде не поддались (почти!) и славно поработали всю неделю. «Новый сезон» – удивительный фестиваль, на котором все не только постоянно смотрят сериалы и фильмы, но и бесконечно разговаривают о проектах и о работе. Тысяча человек из индустрии съезжаются и обсуждают все накопившееся за год. В этом году я видела, как тут договаривались о сделках на сотни миллионов и на миллиарды рублей. Родилась и своя мифология: один из победителей, получая награду, рассказал, что его проект стартовал благодаря «Новому сезону» – на предыдущем фестивале его запитчили одному из онлайн-кинотеатров».

АНАТОМИЯ КОНКУРСА

Как известно, конкурс на фестивале состоит из двух секций, полнометражной и сериальной. Причем отбором по обоим направлениям занимаются сами стриминги, специально нанятых кураторов платформы не привлекают. Судя по итогам последнего года, данная стратегия продолжает неплохо работать в отношении сериалов, но приводит к неоднозначным результатам в сегменте полнометражных проектов. Показательно, что если в первые два года в данной секции большинство платформ заявляло хотя бы по одному фильму и в программе их набиралось до шести-семи, то в этот раз полные метры предоставили только четыре сервиса. Справедливости ради напомним, что и в прежние годы не все онлайн-кинотеатры привозили в «Розу Хутор» свои картины. В стартовом 2022-м без фильма в смотре участвовал тогда еще тандем more.tv и Wink, а в 2023-м – Okko. Также все три года данную секцию пропускает Premier.

Что касается «Нового сезона 2024», то отбор фильмов в этот раз вызвал серьезное недоумение. Вопросы к полным метрам на фестивале были с самого начала. В одной конкурсной линейке всегда довольно странно смотрелось соседство поддержанных платформами радикальных арт-релизов, имеющих наградные перспективы на международных кинофестивалях, в том числе от авторов из Якутии и Казахстана (например, ЭТ Дмитрия Давыдова и Степана Бурнашева или ГОЛИАФ Адильхана Ержанова), и полнометражных продолжений известных сериальных франшиз (МАЖОР В СОЧИ, ТРИГГЕР. ФИЛЬМ), снятых для развлечения фанатов в перерыве между сезонами. Но в этот раз дело даже не в разношерстных участниках, а в кажущейся необязательности всей программы, в которой были представлены social-impact-ромком МОРЕ НА ДВОИХ, очередная комедия про временную петлю ВСТРЕТИМСЯ ВЧЕРА, по-хорошему хулиганская криминальная байка в духе Гая Ричи ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? и новый проект «Квартета И» ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ.

К каждому из четырех проектов по отдельности каких-то существенных вопросов, может, и нет, но своими коллективными усилиями сформировать полноценный конкурс полного метра им явно не по силам. В кулуарах звучало предложение вовсе отменить секцию фильмов в следующем году, и в моменте это не казалось радикальным, учитывая, как много другого контента производят стриминги. Возможно, анимации на рынок они выводят еще недостаточно, но вот в случае с документальными проектами уже будет из чего выбрать. Как-никак все чаще производством доков на платформах сегодня занимаются отдельные подразделения. В то же время сложно спорить с тезисом, что интерес к документальному кино на фестивале будет заметно меньше, чем к полным метрам с большими звездами. Впрочем, первый шаг в данном направлении, кажется, уже сделан. В рамках церемонии закрытия было объявлено о запуске документальной картины БРАТ НАВСЕГДА, приуроченной к 25-летию БРАТА 2 Алексея Балабанова. В работе над лентой, которая станет фильмом открытия фестиваля 2025 года, примут участие все семь онлайн-кинотеатров.

Вопросы к селекции сериалов также остаются, однако добиться идеально ровной программы невозможно (собственно, никто и не ставит такой задачи). Два года назад тот факт, что в контентном предложении платформ растет число сериалов, подходящих для телевидения, мы обозначали как тревожную тенденцию. БК исходил из логики, что это может вызвать отток подписок у платформ, которым важно в восприятии платежеспособной аудитории создать некоторую дистанцию от телевидения. Сегодня же, в эпоху прямых коллабораций сервисов как между собой, так и с телеканалами ради производства высокобюджетного (а значит, заведомо более массового) продукта, доминирование более диетического контента уже совсем не удивляет. Стриминги окончательно стали органической частью глобального медиаландшафта, в котором одинаково важны потоковое вещание, линейное телевидение, кинотеатральное предложение, видеоигры, экосистемный контент (подписка на музыку, аудиокниги и прочее) и возможности e-commerce. Тем отраднее осознавать, что при неуклонном росте цензурных требований смелые проекты на сравнительно острые темы платформами по-прежнему производятся. В первую очередь речь о победившем на фестивале «Аутсорсе», который через высказывание о 90-х, кажется, объясняет нам и сегодняшний день. В сложные отношения с реальностью и зрителем (в случае, если последний проявит ответную инициативу) также готовы вступить «Фарма», «Между нами химия» и некоторые другие проекты.

Пользу премьер таких релизов на «Новом сезоне» отмечает продюсер, основатель компании ZOOM Production Владимир Маслов: «Мне кажется, многие платформы отбирают свои проекты по принципу «чтобы можно было показать на «Кинотавре», если бы можно было показывать сериалы». Мне кажется, это правильный заход. Проекты в духе «Аутсорса» идеальны для того, чтобы быть показанными здесь. «Аутсорс» – достаточно жесткий, по-хорошему авторский. Одна уже форма кадра четыре на три тебя погружает в ощущение того времени. И в этом смысле очень хорошо, что подобный жесткий проект был показан именно на фестивале. Если зрители узнают о сериале только через рекламную кампанию, они после первой серии могут от проекта отвернуться как от мрачного артхауса. А благодаря тому, что «Аутсорс» был изначально показан на «Новом сезоне», к подобному авторскому проекту они будут подготовлены. Что касается наших проектов, то мы сразу понимали, что хотим отправить на «Новый сезон» именно «Красную Поляну», чтобы более легким контентом сгладить то, что обычно показывают. Хотели дать гостям и участникам хоть немного расслабиться между просмотрами артовых сериалов (улыбается). Мы предложили «Красную Поляну» «Кинопоиску», и он нас поддержал».

По словам Ксении Болецкой, стриминги сейчас выходят на новый уровень работы со зрителем: «Аудитория стримингов исчисляется десятками миллионов человек, так что они давно привлекли многих людей, которые прежде смотрели только телеканалы. Практически все телесериалы после эфира продолжают жить на стримингах, где их активно смотрят. Так что речь о том, что есть две отдельные аудитории – стримингов и ТВ, – уже не идет. Часть зрителей смотрит один и тот же сериал то в эфире, то на стриминге, в зависимости от того, как им удобно в моменте. Среди этих десятков миллионов людей есть те, кто предпочитает смотреть ситкомы, есть те, кто предпочитает high drama. Онлайнкинотеатры учатся работать с массовой аудиторией и удовлетворять разные запросы».

С каждым годом между премьерами «Нового сезона» обнаруживается все больше различных тематических, смысловых и стилистических перекличек. Сквозные мотивы этого года – мода на 90-е, подростковые проблемы (и шире – отношения отцов и детей), общество и люди с особенностями, а также смерть и проживание утраты. Флагманской проблематикой остаются пресловутые 90-е, спасибо «Слову пацана». Очевидно, сериалов и фильмов про данный период нашего славного прошлого в обозримой перспективе выйдет еще немало, производственный маховик просто так не остановить. Однако по программе этого года напрашивается вывод, что авторам крайне сложно добавить новое к уже сказанному про 90-е в последнюю пару лет. Эпоха реформ все больше используется как банальный ностальгический сеттинг, а не как пространство поиска ответов на актуальные или, наоборот, вечные вопросы.

Ксения Болецкая обращает внимание на растущее жанровое разнообразие конкурса, несмотря на стабильное присутствие в нем фильмов про 90-е: «На открытии фестиваля после показа трейлеров сериаловконкурсантов многие закатывали глаза: сколько можно смотреть о 90-х! Но нет, 90-е с нами навсегда. Впрочем, проектов о них было не так уж много: два сериала и фильм. Уже стандартно для фестиваля в конкурсе много драм и почти нет комедий. «Кинопоиск» сознательно отдал на конкурс две комедии – то, что посмотрит не только индустрия, но и зрители, и выиграл с фильмом ГДЕ НАШИ ДЕНЬГИ? Отлично, что в конкурсе становится больше фантастики и фэнтези. «Новый сезон» всегда про открытие новых лиц. Мне запомнился дуэт Антона Рогачева и Дарьи Балабановой в «Жвачке», а также нестандартная и яркая Арина Рожкова в «Последнем богатыре». Вообще сериал «Последний богатырь. Наследие» – классное продолжение фэнтезийной кинофраншизы. А еще я очень рада, что свой приз наконец получила Александра Бортич».

Стоит отметить, что «острый» или «модный» проект не равен событийному, громкому или популярному. Что именно из предложенного платформами на фестивале станет хитом у зрителей – вопрос на миллион. Нельзя сказать, что «Новый сезон» служит витриной главным сериалам площадок. Скорее, ровно наоборот, платформы привозят в Сочи те проекты, которые нуждаются в дополнительном маркетинге и предварительном «сарафане» от прессы. Одним из примеров здесь может служить «Танго на осколках» от продюсерской компании Валерия Тодоровского «Мармот-Фильм». По одному синопсису история героини Юлии Снегирь, внезапно овдовевшей и занявшейся после этого танцами, выглядит по-телевизионному мелодраматично. Однако после первого показа на фестивале отрецензированная ведущими критиками романтическая танцевальная драма превратилась в одну из наиболее ожидаемых премьер наступившего сезона для взыскательной аудитории.

В свою очередь, те проекты, которые имеют достаточно крючков для привлечения широкой публики, выходят, как правило, при поддержке мощной рекламной кампании, избегая тем самым фестивального контекста. Достаточно вспомнить, что Wink не стал задерживать до сентября премьеру хайповой «Комбинации», «Кинопоиск» сделал выбор в пользу «Красной Поляны», а не «Игр» или «Преступления и наказания», а KION посвятил на фестивале своему октябрьскому блокбастеру «Амура» отдельную вечеринку, но не слот в конкурсной программе.

Данную логику подтверждает и Владимир Маслов: «Мы долго обсуждали с платформой, привозить «Преступление и наказание» сюда или нет, но в конечном итоге отказались от этой идеи. Фестиваль добавит инфоповодов проекту, но он и так везде прогремит. А вот «Красной Поляне» фестивальный хайп нужнее. Нам было важно донести, что это по-настоящему зрелищный и развлекательный сериал с приятными новыми лицами, и при этом выгодно расслабляющий аудиторию на фоне гнетущих артхаусных проектов. Подобным сериалам важен такой старт, когда площадка выводит на рынок новых людей, особенно когда это происходит задолго до выхода проекта на платформах».

Исключением, подтверждающим правило, стало представление в конкурсе высокобюджетного сериала «Последний богатырь. Наследие» от сервиса Start. Как отмечают сами создатели, 8-серийный сказочный проект для всей семьи в плане хронометража можно воспринимать в качестве сразу четырех продолжений оригинальной трилогии Дмитрия Дьяченко, связанных едиными персонажами и историей. Накануне показа двух первых серий представление проекта коллегам на фестивале было поддержано в рамках деловой программы. Рубен Оганесян, заместитель генерального продюсера по маркетингу и программингу Start, подробнейшим образом рассказал о разноплановом продвижении многосерийного блокбастера. Таким образом, стриминг выбрал для презентации отрасли наиболее технологически сложный сериал, задающий индустрии новую планку производственного качества. Итогом данного решения стало вручение «Наследию» специального приза от попечительского совета смотра.

«Очень здорово, что нам удалось поучаствовать с нашим проектом в конкурсе фестиваля. Мы получили массу положительных отзывов, к нам многие подходили и говорили, что непременно будут пересматривать наш сериал с детьми, это очень радует, – рассказал БК режиссер проекта Антон Маслов. – «Богатырь», конечно, отличался от других проектов на фестивале. Мы единственные были семейным сериалом с рейтингом 6+, выступающим в жанре высокобюджетной доброй сказки. Когда вы везете свою историю на «Новый сезон», важно помнить, что на фестивале зритель очень своеобразный. Это профессиональные люди из индустрии, очень насмотренные. Такую аудиторию нужно удивлять очень сильной историей, яркой эмоцией. Комедия должна быть самой острой, сказка должна быть особенно широкомасштабной и так далее».

Вышесказанное возвращает нас к тезису, что в первую очередь «Новый сезон» – площадка для общения и встреч с партнерами внутри самой отрасли. Каждый сервис отбирает те проекты, которые хочет представить именно коллегам, чтобы те лучше понимали общую политику конкретной платформы. Предоставляя срез оригинальных релизов от стримингов, которые готовы в данный момент, фестиваль дает возможность увидеть базовую выборку будущего сезона. Она получается очень разнообразной, в ней нет какого-то общего вектора, но в этом и смысл. Таким образом профессиональное сообщество имеет возможность посмотреть калейдоскоп проектов, из которого складывается слепок стартовавшего сезона. Это помогает продюсерам в рабочем планировании. «Для онлайн-платформ существует очень мало площадок для общения. А фестиваль – удобное место для того, чтобы поговорить друг с другом, у всех наконец есть время, чтобы встретиться, обсудить какие-то животрепещущие вопросы. И потом, в обычной жизни дома, не всегда есть время и возможность посмотреть все, что выходит. Особенно на большом экране, а для некоторых проектов это очень важно, – отмечает Ирина Прохорова, продюсер девелопмента ПК «Среда». – Нам хотелось представить сериал, который был бы вне времени, который сам по себе является высказыванием. Сериал «Аутсорс», который мы сделали вместе с онлайн-кинотеатром Okko, именно такой. Мы рассчитывали, что он станет событием, и так и получилось. «Аутсорс» я сама впервые увидела на большом экране, и это совершенно ошеломляет. Ощущение настоящего кино, другого объема, верности каких-то решений. В частности, идея с авторским решением формата экрана три на четыре замечательно работает. Зритель, как и герои, оказывается запертым в пространстве кадра. Конечно, при просмотре с телевизора впечатление может быть не таким ярким, но все же оно будет».

С коллегой согласен Антон Маслов: «Фестиваль дал возможность познакомиться со срезом того контента, который готов на данный момент у платформ, что именно есть на рынке. При этом мы увидели не все проекты, которые будут в этом сезоне у платформ, так как не всё подходит для показа, не все зайдут тусовке, не всё требует фестивального паблисити, последнее иногда может «надломить» маркетинг некоторым проектам. Также что-то уже было на других смотрах, а что-то сразу выйдет на телеканалах. Главная положительная сторона фестиваля – возможность познакомиться друг с другом. На мой взгляд, индустрия очень закрытая, и очень здорово, что за время «Нового сезона» можно со многими встретиться, пообщаться, познакомиться с актерами и другими режиссерами. Это ведь самое главное – возможность объединить усилия всем нам, чтобы в конечном счете сделать классное кино для зрителя».

ШОУ И БИЗНЕС

Второй год подряд на фестивале проводится деловая программа. Место в расписании ей нашлось утром, между ночными вечеринками и первыми конкурсными показами. Несмотря на данное обстоятельство, конференц-зал отеля Radisson Hotel Rosa Khutor заполнялся каждый раз до отказа. Широкая профессиональная аудитория не могла себе позволить пропустить обсуждение наиболее насущных отраслевых проблем с участием топ-менеджеров и других лидеров мнений в индустрии. Сами обсуждения могли проходить совершенно по-разному. Например, дискуссия о росте стоимости производства прошла в бодрой и деловой атмосфере, в то время как панель, посвященная мировоззренческому конфликту творцов и маркетологов, приняла более развлекательную форму. Так как бόльшую часть времени по отношению к внешнему миру онлайн-кинотеатры пребывают в состоянии кубриковского черного монолита, подобная программа представляет особый интерес, ведь она позволяет широкому срезу профессионалов заглянуть за онлайн-ширму и хотя бы немного рассмотреть внутренние процессы стримингов. В данном контексте наиболее информативной, пожалуй, стала деловая панель, проведенная третьей по счету. На ней обсуждался вопрос выстраивания медиафраншиз, и именно здесь руководители сервисов раскрыли довольно много деталей своей внутренней кухни и механики принятия решений.

«Неудивительно, что с каждым годом участники фестиваля все сильнее реагируют и охотнее ходят на деловую программу. За год многие внутрииндустриальные вопросы стали только острее. И на деловой программе мы постарались если не решить их окончательно, то, по крайней мере, наметить план по поиску компромисса и консенсуса, – отметил генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев. – В условиях рынка платформы остаются конкурентами. Мы конкурируем и за зрителя, и за возможность предложить им самое высокое качество контента. Но на время фестиваля мы становимся друзьями. Как правильно говорит Полина Зуева, «Новый сезон» для самих стримингов – это водопой. За время фестиваля мы делится опытом, смотрим друга на друга, сверяемся. И очень круто, что это происходит на глазах у всей индустрии».

В то же время деловая программа могла создать впечатление, что индустрия в настоящий момент несколько буксует – именно так описывает ощущение от нее Ксения Болецкая: «К примеру, на сессии о кадровом голоде теми же словами, что и все последние пятнадцать лет, обсуждали, как сильно не хватает профессионалов в отрасли. На панели об увеличении стоимости производства вновь перемалывали вечную дихотомию: качество или количество. Все это наши общие болезни роста. Пора переболеть».

Гордеев признался, что руководители платформ с самого начала идею специального индустриального смотра для всех онлайн-кинотеатров, где не будет жюри и случайных зрителей, реализовывали очень осознанно: «Нам изначально все было понятно с фестивалем. Если вы спросите любую из онлайн-платформ, никто не станет расценивать первый «Новый сезон» как какой-то эксперимент. Мы понимали, что с каждым годом будем стратегически шагать в правильном, нужном направлении. Второй и особенно третий фестивали показывают, что это не спонтанная история, а начинание, необходимое индустрии. Сегодня «Новый сезон» – площадка, где собираются не только ведущие кинопроизводители и онлайн-кинотеатры, но и вообще все представители киноиндустрии. Именно на «Новом сезоне» сегодня задаются тренды, которые двигают вперед всю киноотрасль. Именно здесь рождаются какие-то вещи, которые находят свои отголоски и в кино, и на телевидении, и в любом другом творческом кинопроизводстве».

Выходит, предложить отрасли по-настоящему актуальный формат кинофорума главам платформ удалось с самого начала. Доработать общую концепцию смотра никогда не поздно, а индустриальную значимость, сформированную «Новым сезоном» к текущему моменту, растратить будет уже непросто. После двух лет пристального наблюдения за фестивалем очевиден вывод: «Новый сезон» с нами надолго.

Фото: пресс-служба фестиваля

11.10.2024 Автор: Рая Башинская, Никита Никитин, Вероника Скурихина