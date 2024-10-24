Временная стабильность: итоги СПбМКФ 2024

3 октября в «Экспофоруме» завершился очередной Санкт-Петербургский международный контент-форум. Каждый год крупнейший отраслевой слет отражает текущее состояние киноиндустрии. Прошедший юбилейный форум позволяет сделать вывод, что переходные процессы в отрасли подошли к завершению, и подавляющая часть игроков рынка окончательно адаптировались к новым условиям. Впрочем, это не означает наступление полной стабильности, просто многие участники уже привыкли работать при коротком горизонте планирования. БК, по традиции, подводит итоги важнейшего индустриального кинофорума.

ПЛОТНЕЕ НЕКУДА

Как и в прошлом году, контент-форум длился три официальных дня плюс так называемый нулевой день в кинотеатре «Аврора». Учитывая, что выездное мероприятие вместило в себя презентации сразу двух прокатчиков плюс показ целого фильма, нулевой понедельник вполне можно считать четвертым полноценным днем форума.

Если в 2022 году на СПбМКФ прошли презентации шести дистрибьюторов, а в 2023-м – десяти, то сейчас встреч прокатчиков с представителями кинотеатров набралось уже пятнадцать. Свои мероприятия провели «Централ Партнершип», «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Наше кино», «КарроПрокат», «Экспонента Фильм» и другие компании. Также прошла презентация киностудии «Ленфильм». И это еще не говоря об обширной выставке и масштабной деловой программе, включающей форум «ВедуКиноБизнес» от киносети «Премьер Зал», конференции «Бизнес кинотеатров», проводимой при поддержке Ассоциации владельцев кинотеатров, и других мероприятиях. Таким образом, даже если рядовой участник контент-форума исключил из своего расписания утреннюю деловую программу (что напрасно), то за безостановочным просмотром презентаций и общением с коллегами можно было безвылазно провести целый день, с 11 утра и до позднего вечера. Презентации также отличались крайней насыщенностью. Так, уже в первый официальный день участников СПбМКФ ждали встречи с Филиппом Киркоровым, Сергеем Жуковым, Дмитрием Маликовым, Ольгой Бузовой, Денисом Дороховым, Ромой Зверем, Ростиславом Хаитом, Леонидом Барацем, Сергеем Светлаковым, Романом Курцыном и многими другими.

«Количество участников форума и выставки превысило две тысячи человек. Конечно же, это далеко от допандемийных трех тысяч и более, но мы помним, что тогда порядка 500 человек представляли дальнее зарубежье. Участники форума видели все своими глазами. Впервые с 2019 года, со времен Disney, на презентации «Централ Партнершип» был практически полный аншлаг, а это более 1100 зрителей. В аспекте посещаемости мы считаем форум очень успешным. Не менее 900 зрителей присутствовали на презентациях компаний «Наше кино», «КарроПрокат», «Вольга», «Атмосфера кино» и «НМГ Кинопрокат», – подводит итоги директор СПбМКФ Дмитрий Казуто. – В свою очередь, по площади выставка вернулась к 2021 году (почти 2500 квадратных метров), но, опять же, мы помним, что тогда практически половину участников составляли зарубежные компании. Уже очевидно, что компаний из стран «коллективного Запада» мы на выставке не увидим еще очень долго. Но в то же время компании из стран «глобального Юга» не торопятся занять их место на российском рынке, понимая его скромные объемы и опасаясь вторичных санкций. Тем не менее выставку мы оцениваем как выдающуюся для нынешнего сложного времени. Посещаемость деловой программы также была на максимуме. На всех мероприятиях количество слушателей в итоге соответствовало верхней планке ожиданий. Порадовало также удвоение интереса со стороны технических специалистов кинотеатров к программе семинаров «Университет «Кино Экспо» – бесплатной программе для повышения их квалификации».

Приходится констатировать, что график мероприятий прошедшего контент-форума получился крайне плотным, практически на грани с разумной профессиональной выносливостью. С оглядкой на эту нагрузку хочется верить, что СПбМКФ в следующем году вернется к официальному четырехдневному формату. Это позволит сделать программу чуть более размеренной.

Дмитрий Казуто согласился, что вопрос о количестве дней форума стоит на повестке дня, но он будет решаться с учетом общей конъюнктуры рынка и особых пожеланий участников: «Справедливости ради надо отметить, что две презентации и показ фильма состоялись 30 сентября, то есть в целом пятнадцать презентаций уместилось в три с половиной дня. Но, конечно же, при таком огромном спросе на презентации мы рассмотрим возможность возвращения к четырехдневному формату. В то же время многие коллеги как раз рады трехдневному сверхплотному графику. При таком режиме практически не возникает свободного времени, и можно полностью сосредоточиться на контенте. Тем не менее для нас пятнадцать презентаций – это эксперимент. Ранее наш форум ориентировался на презентации в основном крупных компаний, но с учетом продолжающегося контентного голода кинотеатров мы провели максимально насыщенную программу в части презентаций. Подводя предварительные итоги: юбилейный форум по всем показателям стал лучшим за последние пять лет. Мы искренне благодарим всех наших делегатов, экспонентов и дистрибьюторов фильмов. Общими усилиями мы сделали этот форум незабываемым».

ДО И ПОСЛЕ НОВОГО ГОДА

Что касается контентного предложения дистрибьюторов, то презентации СПбМКФ также получились довольно информативными. За исключением компаний «Русский Репортаж» и Capella Film, представивших, по сути, один и три проекта соответственно, каждый из прокатчиков заявил букерам богатые россыпи своих релизов.

Главный тренд в контенте очевиден – дистрибьюторы делают ставки на отечественные проекты, в которых в статусе главного жанра давно находится сказка или, если рассматривать шире, семейное кино. Это может быть крупный блокбастер на основе вечнозеленого бренда, камерная комедия про семейные ценности, выстроенная на медийных актерах, или история про милых говорящих животных. Приходится отметить, что камерные проекты заметно доминировали над высокобюджетными. Пакеты прокатчиков переполнены мало- и среднебюджетными жанровыми фильмами, самые перспективные из которых обладают потенциалом в диапазоне 250–500 млн рублей. Речь, к примеру, о таких лентах, как ЗЯТЬ (ЦПШ), ВОЗВРАЩЕНИЕ ПОПУГАЯ КЕШИ («КарроПрокат»), ОДИН ДЕНЬ В СТАМБУЛЕ (ЦПШ), многих проектах компании «Наше кино» и других картинах. Также впереди много сиквелов комедийных и семейных хитов прошлых лет – ПАЛЬМА 2, ТЕЩА 2, последние части МАНЮНИ и так далее.

В прошлом году после контент-форума вышла целая цепочка блокбастеров, позволившая демонстраторам полноценно отработать период с конца 2023 года до середины весны 2024-го. Речь о лайнапе фильмов с потенциалом плюс-минус миллиард: ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ, ТЕЩА, ХОЛОП 2, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ЛЕД 3, ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, ОНЕГИН, СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. В сравнении с данной цепочкой новое предложение потенциальных хитов на ближайшие месяцы на первый взгляд ощущается несколько скромнее: ОГНИВО, ЗЯТЬ, ДОМОВЕНОК КУЗЯ, ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6, БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. Возможно, данное ощущение возникает из-за того, что после Нового года пока нет ни одного релиза, очевидно сопоставимого по своим перспективам со ЛЬДОМ 3 или МАСТЕРОМ И МАРГАРИТОЙ. Спящим хитом, впрочем, представляется ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, который может удивить в середине февраля следующего года. Также серьезным потенциалом может обладать драма СЕВЕРНЫЙ ПОЛЮС.

Демонстраторы постоянно живут в ожидании крупных отечественных фильмов, которые должны замещать ушедший с рынка голливудский контент, однако этот запрос наталкивается на экономические ограничения текущего момента – далеко не у каждого продакшна есть возможность вложить в производство и продвижение большие средства. По понятным причинам работа над долгостроями сегодня особенно рискованна – горизонт планирования по-прежнему остается непростительно коротким. В приоритете те тайтлы, которые способны быстро принести очевидные дивиденды. В том числе по этой причине формируется сравнительно однотипное жанровое предложение из наиболее актуальных семейных фильмов и комедийных проектов, которые тасуют между собой примерно одних и тех же актеров, в диапазоне от взошедшей звездочки Виталии Корниенко до супермедийного Никиты Кологривого, вечно актуального Дмитрия Нагиева и многих других.

Свой вклад в диверсификацию кинотеатрального предложения по мере сил вносят платформы, тем или иным образом входящие сегодня в проекты на различных стадиях готовности. Фильмы, произведенные при участии стримингов, есть в пакете практически каждого дистрибьютора. Так, значительную активность в этом направлении проявляет Okko. В ближайшие месяцы выйдут созданные при участии этого сервиса ретро-мелодрама ЛЮБОВЬ СОВЕТСКОГО СОЮЗА, комедии МЫ РОЖАЕМ и НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ, две части семейной франшизы МАНЮНЯ, фантастический экшн ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, а также потенциальные хиты следующей весны ЖДУН, ПАЛЬМА 2 и ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. О конкретных формах участия в прокатной судьбе релизов не так давно заявлял «Кинопоиск», среди создателей драмы КОНЧИТСЯ ЛЕТО, победившей на недавно завершившемся фестивале «Маяк», числится KION, и так далее.

Среди проектов платформ также много фильмов разговорных жанров, комедий и мелодрам. Возможно, как раз за счет поддержки стримингов некоторые не самые дорогие картины могут стать хитами в кинотеатрах. Как напомнила директор по взаимодействию с индустрией компании «Яндекс» Ксения Болецкая на специальной дискуссионной сессии, прошедшей в рамках контент-форума и посвященной взаимодействию кинотеатров и онлайн-платформ в деле совместного продвижения контента, тот же «Кинопоиск» часто заинтересован в кинотеатральном успехе многих отечественных фильмов, так как возникающее таким образом кинопрокатное «плечо» позволяет проектам впоследствии становиться востребованными и на самой платформе.

Что касается зарубежного кино, то иностранными проектами наиболее богаты пакеты компаний «Парадиз», «Вольга» и «Экспонента Фильм». К числу самых перспективных релизов можно отнести семейные ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 у «Вольги», боевик КРУШЕНИЕ 2 у «Экспоненты» и драмеди АНОРА у «Атмосферы кино».

ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД НА «НОВОГОДНЮЮ БИТВУ»

СПбМКФ вновь дал достаточно пищи для размышлений по поводу предстоящей «новогодней битвы». Ее первичные очертания и основные участники в целом обозначены. Главными соперниками в праздничном забеге обещают стать две сказки – ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА от «Централ Партнершип» и ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ от «НМГ Кинопрокат». Обе картины выходят на большие экраны 1 января и явно планируют занять собой подавляющую часть экранного пространства в первые дни нового года. Данная ситуация напоминает прошлогодний тандем ХОЛОПА 2 и БРЕМЕНСКИХ МУЗЫКАНТОВ с той разницей, что теперь два главных новогодних блокбастера выпускает не один прокатчик, а два разных, и аудитории лент заметно пересекаются. Если попытаться сравнить оба релиза, то на первый взгляд несколько предпочтительнее на сегодняшний день выглядит проект ЦПШ. В его активе – мощь сказочного бренда, опыт дистрибьютора в росписи в новогодний период и обещанная крайне масштабная рекламная кампания. Чего стоит одна только лицензионная программа по фильму, о которой подробно рассказали на презентации.

Очевидно, что и очередная часть сверхуспешной фэнтези-франшизы от Yellow, Black and White не останется без внимания зрителей: актуальность ее бренда только что подтвердил успех сериала «Последний богатырь. Наследие». Однако фильму Дмитрия Дьяченко, являющемуся приквелом оригинальной трилогии с новыми героями и запускающему историю Белогорья как бы заново, предстоит самостоятельно завоевать доверие зрителей. Немного расстраивает и то, что материалы о ленте про Финиста ограничивались парой трейлеров и коротким фильмом о съемках. Также напомним, что на данный момент главными новогодними хитами компании «НМГ Кинопрокат» остаются прошлогодние ЕЛКИ 10 и МАНЮНЯ: НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ, собравшие в совокупности 663 млн рублей. Впрочем, повторимся, сложно спорить с тем, что общая емкость двух главных блокбастеров «новогодней битвы» все равно приближается, а то и превышает отметку в 6 млрд рублей.

Своего зрителя явно привлечет и очередная часть анимационной франшизы студии «Мельница» ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕРЫЙ ВОЛК 6 («Вольга»). Также 26 декабря выйдут фильмы БАБА ЯГА СПАСАЕТ НОВЫЙ ГОД («Наше кино») и уже упоминавшийся ПОСЛЕДНИЙ РОНИН (ЦПШ). В случае с проектом «Нашего кино» напрашивается вопрос, выдержит ли вторая часть неожиданного фэнтези-хита прошлого года столкновение с тремя вышеназванными прямыми конкурентами, также рассчитанными на внимание родителей с детьми. Амбициозный фантастический экшн с Юрием Колокольниковым ПОСЛЕДНИЙ РОНИН обещает стать грамотным контрпрограммным предложением для более взрослой аудитории, однако многое тут будет зависеть от качества самого фильма и его «сарафана». В роли главного зарубежного предложения на праздники выступает байопик БЫТЬ ЛУЧШЕ: ИСТОРИЯ РОББИ УИЛЬЯМСА («Вольга»).

Очевидно, что чем раньше старт релиза (и, соответственно, чем он дальше от 1 января), тем меньше у фильма шансов остаться заметным игроком «НГ-битвы» в первые январские дни. Если комедия ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ («Атмосфера кино») от Кинокомпании братьев Андреасян также выйдет в первый день нового года, то заявленный к старту уже 19 декабря ДОМОВЕНОК КУЗЯ этого же прокатчика, наиболее близкий по своей концепции к ЧЕБУРАШКЕ, будет обязан заработать хороший «сарафан» к концу месяца, чтобы иметь возможность сохранить за собой заметную роспись в праздничные дни. То же относится к ЕЛКАМ 11 и еще одной комедии, БРАТЬЯ, главный козырь которой – полноценное участие самого Филиппа Киркорова. Предыдущая «новогодняя битва» установила рекорд по валовому бокс-офису новогодних дней, подняв этот показатель с 4,5 млрд до 5,8 млрд рублей. Однако даже с учетом этого фактора совокупный потенциал рассмотренных выше десяти релизов, пожалуй, превышает емкость в 6 млрд. Понятно, что конфигурацию «новогодней битвы» нельзя назвать финальной. Окончательные ставки на праздничный марафон можно будет сделать после декабрьского Кинорынка и форума «Российский кинобизнес».

24.10.2024 Автор: Никита Никитин