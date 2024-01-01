Wanta Group сравнила рейтинги ожидания фильмов 2024-2025 годов до премьеры и после начала проката
Списки самых ожидаемых лент до и после их появления в кинотеатрах заметно отличаются
Компания Wanta Group проанализировала рейтинг самых ожидаемых фильмов за 2024 и 2025 годы в разные периоды времени – до премьеры, в момент и после релиза. Что вполне логично, многие картины с высоким предпремьерным ожиданием – ХОЛОП 2, ЛЕД 3, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ОНЕГИН – затем стали успешными в прокате. В то же время это не является обязательным условием для выдающихся достижений на большом экране: некоторые кассовые рекордсмены не показывали высоких рейтингов ожидания. Речь идет о таких фильмах, как ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 11, ОГНИВО. Предположим, что рекламная кампания этих релизов была не самой охватной, в то время как цифры бокс-офиса во многом объясняются хорошим «сарафаном».
Единственным зарубежным проектом в топ-10 оказалась картина с предсеансовым обслуживанием – кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Несмотря на отсутствие рекламной кампании, фильму удалось занять десятое место.
«В десятку фильмов с наибольшим рейтингом ожидания до релиза в основном попадают картины с существующим брендом – либо они сняты по книге, либо являются продолжением франшизы и обладают фанатской базой. То есть дело не в фильме, а в самом факте его выхода. Также этот рейтинг ожидания не особо связан с рекламной кампанией, а скорее с обсуждениями ждущих картину поклонников», – комментирует результаты исследования генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.
Топ-10 самых ожидаемых фильмов до премьеры
(Рейтинг основан на среднем уровне интереса за 4 недели до выхода)
|
Место
|
Фильм
|
Дата премьеры
|
Индекс ожидания, баллы
|
Сборы (млн рублей)
|
1
|
ХОЛОП 2
|
01.01.2024
|
75.7
|
3 842,158
|
2
|
ЛЕД 3
|
14.02.2024
|
59.1
|
1 856,381
|
3
|
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|
14.02.2025
|
53.6
|
1 462,371
|
4
|
ОНЕГИН
|
07.03.2024
|
52.4
|
787,851
|5
|МАСТЕР И МАРГАРИТА
|25.01.2024
|48.8
|2 329,647
|
6
|
СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
|
18.04.2024
|
44.8
|
1 532,741
|7
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|01.01.2024
|43.2
|3 035,804
|
8
|
МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|
23.05.2024
|
40.6
|
577,038
|
9
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|
01.01.2025
|
34.9
|
3 344,788
|
10
|
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА
|
25.07.2024
|
34.7
|
674,208
Максимальный интерес на первом уикенде показали комедия ХОЛОП 2, экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА, сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и еще один фильм, основанный на литературной классике – ОНЕГИН. Также в неделю премьеры зрителей заинтересовали семейные релизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и фильмы параллельного проката – ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, ГОЛОВОЛОМКА 2, ГАДКИЙ Я 4.
«В премьерный уикенд решающее значение имеет масштабность маркетинга. В топ попадают картины с наиболее охватным продвижением. Обычно реклама российских релизов усиливается за две недели до старта и в последнюю неделю. Также на этом этапе в рейтинг попадают зарубежные релизы, по которым нет рекламы, их не продвигают и про них не говорят. Но когда они начинают появляться в расписании кинотеатров, то возникают отзывы зрителей, люди рассказывают о них друг другу и рекомендуют к просмотру», – поясняет глава Wanta Group.
Топ-10 самых ожидаемых фильмов в неделю премьеры
(Рейтинг основан на уровне интереса в неделю выхода фильма)
* Суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках т.н. предсеансового обслуживания, по данным ЕАИС
|
Место
|
Фильм
|
Дата премьеры
|
Индекс ожидания, баллы
|
Сборы (млн рублей)
|
1
|
ХОЛОП 2
|
01.01.2024
|
57.2
|
3 842,158
|
2
|
МАСТЕР И МАРГАРИТА
|
25.01.2024
|
50
|
2 329,647
|
3
|
БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|
01.01.2024
|
43.5
|
3 035,804
|4
|ОНЕГИН
|07.03.2024
|41.4
|787,851
|
5
|
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3
|
28.11.2024
|
38.6
|
654,350
|
6
|
ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ
|
01.01.2025
|
38.6
|
2 740,483
|
7
|
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА*
|
25.07.2024
|
36.2
|
674,208
|8
|
ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА
|
01.01.2025
|30.9
|3 344,788
|
9
|
ГОЛОВОЛОМКА 2*
|
12.06.2024
|
29.4
|
520,149
|
10
|
ГАДКИЙ Я 4*
|
03.07.2024
|
28
|
377,613
Достаточно радикально картина меняется в период первых трех недель после премьеры. Лидирующие позиции в этом списке заняли голливудские проекты с предсеансовым обслуживанием – ГОЛОВОЛОМКА 2 и ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, а также семейный проект БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Также высокие рейтинги продемонстрировали российские фильмы МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПРОРОК и ОНЕГИН.
«После премьеры зарубежные фильмы получают более высокие рейтинги. Это связано с тем, что запускается «сарафанное» радио, и про эти релизы, про которые, по сути, невозможно было нигде узнать, передается информация из уст в уста, и люди на них приходят», – объясняет Мария Щербаль.
Топ-10 самых ожидаемых фильмов после премьеры
(Рейтинг основан на среднем уровне интереса в первые 2-4 недели после выхода)
* Суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках т.н. предсеансового обслуживания, по данным ЕАИС
|
Место
|
Фильм
|
Дата премьеры
|
Индекс ожидания, баллы
|
Сборы (млн рублей)
|
1
|
ГОЛОВОЛОМКА 2*
|
12.06.2024
|
55.9
|
520,149
|
2
|
ДЭДПУЛ И РОСОМАХА*
|
25.07.2024
|
44.6
|
674,208
|3
|БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ
|01.01.2024
|42.3
|3 035,804
|4
|
МАСТЕР И МАРГАРИТА
|
25.01.2024
|39.6
|2 329,647
|5
|
ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА
|
14.02.2025
|31.8
|1 462,371
|6
|ОНЕГИН
|07.03.2024
|31.5
|787,851
|7
|МАЙОР ГРОМ: ИГРА
|
23.05.2024
|29.7
|577,038
|8
|ХОЛОП 2
|
01.01.2024
|29.5
|3 842,158
|9
|ЛЕД 3
|14.02.2024
|29.4
|1 856,381
|
10
|
ГАДКИЙ Я 4*
|
03.07.2024
|
28.2
|
377,613
Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2
01.04.2025 Автор: Рая Башинская