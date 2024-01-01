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Аналитика


Wanta Group сравнила рейтинги ожидания фильмов 2024-2025 годов до премьеры и после начала проката

Списки самых ожидаемых лент до и после их появления в кинотеатрах заметно отличаются

Компания Wanta Group проанализировала рейтинг самых ожидаемых фильмов за 2024 и 2025 годы в разные периоды времени – до премьеры, в момент и после релиза. Что вполне логично, многие картины с высоким предпремьерным ожиданием – ХОЛОП 2, ЛЕД 3, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ОНЕГИН – затем стали успешными в прокате. В то же время это не является обязательным условием для выдающихся достижений на большом экране: некоторые кассовые рекордсмены не показывали высоких рейтингов ожидания. Речь идет о таких фильмах, как ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 11, ОГНИВО. Предположим, что рекламная кампания этих релизов была не самой охватной, в то время как цифры бокс-офиса во многом объясняются хорошим «сарафаном».

Единственным зарубежным проектом в топ-10 оказалась картина с предсеансовым обслуживанием – кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Несмотря на отсутствие рекламной кампании, фильму удалось занять десятое место.

«В десятку фильмов с наибольшим рейтингом ожидания до релиза в основном попадают картины с существующим брендом – либо они сняты по книге, либо являются продолжением франшизы и обладают фанатской базой. То есть дело не в фильме, а в самом факте его выхода. Также этот рейтинг ожидания не особо связан с рекламной кампанией, а скорее с обсуждениями ждущих картину поклонников», – комментирует результаты исследования генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов до премьеры

(Рейтинг основан на среднем уровне интереса за 4 недели до выхода)

Место

Фильм

Дата премьеры

Индекс ожидания, баллы

Сборы (млн рублей)

1

ХОЛОП 2

01.01.2024

75.7

3 842,158

2

ЛЕД 3

14.02.2024

59.1

1 856,381

3

ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

14.02.2025

53.6

1 462,371

4

ОНЕГИН

07.03.2024

52.4

787,851
5 МАСТЕР И МАРГАРИТА 25.01.2024 48.8 2 329,647

6

СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД

18.04.2024

44.8

1 532,741
7 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 01.01.2024 43.2 3 035,804

8

МАЙОР ГРОМ: ИГРА

23.05.2024

40.6

577,038

9

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

01.01.2025

34.9

3 344,788

10

ДЭДПУЛ И РОСОМАХА

25.07.2024

34.7

674,208

 

Максимальный интерес на первом уикенде показали комедия ХОЛОП 2, экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА, сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и еще один фильм, основанный на литературной классике – ОНЕГИН. Также в неделю премьеры зрителей заинтересовали семейные релизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и фильмы параллельного проката – ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, ГОЛОВОЛОМКА 2, ГАДКИЙ Я 4.

«В премьерный уикенд решающее значение имеет масштабность маркетинга. В топ попадают картины с наиболее охватным продвижением. Обычно реклама российских релизов усиливается за две недели до старта и в последнюю неделю. Также на этом этапе в рейтинг попадают зарубежные релизы, по которым нет рекламы, их не продвигают и про них не говорят.  Но когда они начинают появляться в расписании кинотеатров, то возникают отзывы зрителей, люди рассказывают о них друг другу и рекомендуют к просмотру», – поясняет глава Wanta Group.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов в неделю премьеры

(Рейтинг основан на уровне интереса в неделю выхода фильма)

* Суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках т.н. предсеансового обслуживания, по данным ЕАИС

Место

Фильм

Дата премьеры

Индекс ожидания, баллы

Сборы (млн рублей)

1

ХОЛОП 2

01.01.2024

57.2

3 842,158

2

МАСТЕР И МАРГАРИТА

25.01.2024

50

2 329,647

3

БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ

01.01.2024

43.5

3 035,804
4 ОНЕГИН 07.03.2024 41.4 787,851

5

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3

28.11.2024

38.6

654,350

6

ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ

01.01.2025

38.6

2 740,483

7

ДЭДПУЛ И РОСОМАХА*

25.07.2024

36.2

674,208
8

ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА

01.01.2025

 30.9 3 344,788

9

ГОЛОВОЛОМКА 2*

12.06.2024

29.4

520,149

10

ГАДКИЙ Я 4*

03.07.2024

28

377,613

 

Достаточно радикально картина меняется в период первых трех недель после премьеры. Лидирующие позиции в этом списке заняли голливудские проекты с предсеансовым обслуживанием ГОЛОВОЛОМКА 2 и ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, а также семейный проект БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Также высокие рейтинги продемонстрировали российские фильмы МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПРОРОК и ОНЕГИН.

«После премьеры зарубежные фильмы получают более высокие рейтинги. Это связано с тем, что запускается «сарафанное» радио, и про эти релизы, про которые, по сути, невозможно было нигде узнать, передается информация из уст в уста, и люди на них приходят», – объясняет Мария Щербаль.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов после премьеры

(Рейтинг основан на среднем уровне интереса в первые 2-4 недели после выхода)

* Суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках т.н. предсеансового обслуживания, по данным ЕАИС

Место

Фильм

Дата премьеры

Индекс ожидания, баллы

Сборы (млн рублей)

1

ГОЛОВОЛОМКА 2*

12.06.2024

55.9

520,149

2

ДЭДПУЛ И РОСОМАХА*

25.07.2024

44.6

674,208
3 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 01.01.2024 42.3 3 035,804
4

МАСТЕР И МАРГАРИТА

25.01.2024

 39.6 2 329,647
5

ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА

14.02.2025

 31.8 1 462,371
6 ОНЕГИН 07.03.2024 31.5 787,851
7 МАЙОР ГРОМ: ИГРА

23.05.2024

 29.7 577,038
8 ХОЛОП 2

01.01.2024

 29.5 3 842,158
9 ЛЕД 3 14.02.2024 29.4 1 856,381

10

ГАДКИЙ Я 4*

03.07.2024

28.2

377,613

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

01.04.2025 Автор: Рая Башинская

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