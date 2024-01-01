Wanta Group сравнила рейтинги ожидания фильмов 2024-2025 годов до премьеры и после начала проката

Компания Wanta Group проанализировала рейтинг самых ожидаемых фильмов за 2024 и 2025 годы в разные периоды времени – до премьеры, в момент и после релиза. Что вполне логично, многие картины с высоким предпремьерным ожиданием – ХОЛОП 2, ЛЕД 3, ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, ОНЕГИН – затем стали успешными в прокате. В то же время это не является обязательным условием для выдающихся достижений на большом экране: некоторые кассовые рекордсмены не показывали высоких рейтингов ожидания. Речь идет о таких фильмах, как ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ, ЕЛКИ 11, ОГНИВО. Предположим, что рекламная кампания этих релизов была не самой охватной, в то время как цифры бокс-офиса во многом объясняются хорошим «сарафаном».

Единственным зарубежным проектом в топ-10 оказалась картина с предсеансовым обслуживанием – кинокомикс ДЭДПУЛ И РОСОМАХА. Несмотря на отсутствие рекламной кампании, фильму удалось занять десятое место.

«В десятку фильмов с наибольшим рейтингом ожидания до релиза в основном попадают картины с существующим брендом – либо они сняты по книге, либо являются продолжением франшизы и обладают фанатской базой. То есть дело не в фильме, а в самом факте его выхода. Также этот рейтинг ожидания не особо связан с рекламной кампанией, а скорее с обсуждениями ждущих картину поклонников», – комментирует результаты исследования генеральный директор Wanta Group Мария Щербаль.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов до премьеры

(Рейтинг основан на среднем уровне интереса за 4 недели до выхода)

Место Фильм Дата премьеры Индекс ожидания, баллы Сборы (млн рублей) 1 ХОЛОП 2 01.01.2024 75.7 3 842,158 2 ЛЕД 3 14.02.2024 59.1 1 856,381 3 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 14.02.2025 53.6 1 462,371 4 ОНЕГИН 07.03.2024 52.4 787,851 5 МАСТЕР И МАРГАРИТА 25.01.2024 48.8 2 329,647 6 СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД 18.04.2024 44.8 1 532,741 7 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 01.01.2024 43.2 3 035,804 8 МАЙОР ГРОМ: ИГРА 23.05.2024 40.6 577,038 9 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА 01.01.2025 34.9 3 344,788 10 ДЭДПУЛ И РОСОМАХА 25.07.2024 34.7 674,208

Максимальный интерес на первом уикенде показали комедия ХОЛОП 2, экранизация романа Михаила Булгакова МАСТЕР И МАРГАРИТА, сказка БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ и еще один фильм, основанный на литературной классике – ОНЕГИН. Также в неделю премьеры зрителей заинтересовали семейные релизы ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ и фильмы параллельного проката – ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, ГОЛОВОЛОМКА 2, ГАДКИЙ Я 4.

«В премьерный уикенд решающее значение имеет масштабность маркетинга. В топ попадают картины с наиболее охватным продвижением. Обычно реклама российских релизов усиливается за две недели до старта и в последнюю неделю. Также на этом этапе в рейтинг попадают зарубежные релизы, по которым нет рекламы, их не продвигают и про них не говорят. Но когда они начинают появляться в расписании кинотеатров, то возникают отзывы зрителей, люди рассказывают о них друг другу и рекомендуют к просмотру», – поясняет глава Wanta Group.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов в неделю премьеры

(Рейтинг основан на уровне интереса в неделю выхода фильма)

* Суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках т.н. предсеансового обслуживания, по данным ЕАИС

Место Фильм Дата премьеры Индекс ожидания, баллы Сборы (млн рублей) 1 ХОЛОП 2 01.01.2024 57.2 3 842,158 2 МАСТЕР И МАРГАРИТА 25.01.2024 50 2 329,647 3 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 01.01.2024 43.5 3 035,804 4 ОНЕГИН 07.03.2024 41.4 787,851 5 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА 3 28.11.2024 38.6 654,350 6 ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ 01.01.2025 38.6 2 740,483 7 ДЭДПУЛ И РОСОМАХА* 25.07.2024 36.2 674,208 8 ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА 01.01.2025 30.9 3 344,788 9 ГОЛОВОЛОМКА 2* 12.06.2024 29.4 520,149 10 ГАДКИЙ Я 4* 03.07.2024 28 377,613

Достаточно радикально картина меняется в период первых трех недель после премьеры. Лидирующие позиции в этом списке заняли голливудские проекты с предсеансовым обслуживанием – ГОЛОВОЛОМКА 2 и ДЭДПУЛ И РОСОМАХА, а также семейный проект БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Также высокие рейтинги продемонстрировали российские фильмы МАСТЕР И МАРГАРИТА, ПРОРОК и ОНЕГИН.

«После премьеры зарубежные фильмы получают более высокие рейтинги. Это связано с тем, что запускается «сарафанное» радио, и про эти релизы, про которые, по сути, невозможно было нигде узнать, передается информация из уст в уста, и люди на них приходят», – объясняет Мария Щербаль.

Топ-10 самых ожидаемых фильмов после премьеры

(Рейтинг основан на среднем уровне интереса в первые 2-4 недели после выхода)

* Суммированные сборы короткометражных и документальных фильмов, которые демонстрируются в рамках т.н. предсеансового обслуживания, по данным ЕАИС

Место Фильм Дата премьеры Индекс ожидания, баллы Сборы (млн рублей) 1 ГОЛОВОЛОМКА 2* 12.06.2024 55.9 520,149 2 ДЭДПУЛ И РОСОМАХА* 25.07.2024 44.6 674,208 3 БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ 01.01.2024 42.3 3 035,804 4 МАСТЕР И МАРГАРИТА 25.01.2024 39.6 2 329,647 5 ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА 14.02.2025 31.8 1 462,371 6 ОНЕГИН 07.03.2024 31.5 787,851 7 МАЙОР ГРОМ: ИГРА 23.05.2024 29.7 577,038 8 ХОЛОП 2 01.01.2024 29.5 3 842,158 9 ЛЕД 3 14.02.2024 29.4 1 856,381 10 ГАДКИЙ Я 4* 03.07.2024 28.2 377,613

Фото: кадр из фильма ХОЛОП 2

01.04.2025 Автор: Рая Башинская