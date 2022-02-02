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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Падение Луны» опережает «День независимости: Возрождение»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с их референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фантастический фильм-катастрофу ПАДЕНИЕ ЛУНЫ (CP), отечественные комедии НЕПОСЛУШНИК (CRP) и ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА (SPPR), а также новую новую работу Педро Альмодовара ПАРАЛЕЛЛЬНЫЕ МАТЕРИ (VLG).

Новая картина мастера зрелищного кино Роланда Эммериха ПАДЕНИЕ ЛУНЫ предварительно взяла 2,6 млн. Это чуть уступает показателям фантастической ленты ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ (2,96 млн рублей, стартовые сборы – 203,6 млн), но превосходит данные предыдущего фильма режиссера в том же жанре ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ (2,26 млн рублей, стартовые сборы – 209,13 млн), а также аналог ГЕОШТОРМ (1,37 млн рублей, стартовые сборы – 291,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ГЛАВНЫЙ ГЕРОЙ 2,964
ПАДЕНИЕ ЛУНЫ 2,612
ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 2,261
ГЕОШТОРМ 1,374

Из двух российских комедий более высокие предпродажи у НЕПОСЛУШНИКА - 914,2 тысяч рублей. Новинка обошла таких предшественников как LOVE (632 тысячи рублей, стартовые сборы – 49,97 млн), КАК Я СТАЛ РУССКИМ (233,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 72,3 млн) и ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ (139 тысяч рублей, стартовые сборы – 60 млн). Причем, если продюсерский проект Сергея Светлакова выходил непосредственно на уикенде Дня святого Валентина, то две другие комедии точно также выходили в самом начале февраля. Другая российская премьера недели ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА предварительно заработала 106,6 тысяч рублей. Эти данные можно сравнить с цифрами аналога СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ (89,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,9 млн), который также вышел ровно год назад.

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
НЕПОСЛУШНИК 914,2
LOVE 632,0
КАК Я СТАЛ РУССКИМ 233,9
ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ 138,97
ДЕНЬ СЛЕПОГО ВАЛЕНТИНА 106,6
СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫТИЕМ 89,8

Неплохими предварительными продажами может похвастаться новая картина Педро Альмодовара ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ - 908,7 тысяч рублей. Новинка пока обходит драмы АННЕТ Леоса Каракса (730 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,8 млн) и ОТЕЦ Флориана Зеллера (665,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн).

ильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МАТЕРИ 908,7
АННЕТ 730,0
ОТЕЦ 665,3
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ГОЛОС 108,9

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02.02.2022 Автор: Никита Никитин

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