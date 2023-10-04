Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP) американское драмеди ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF), приключенческий фильм ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG) и семейное фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (NKI).

Картина с Федором Бондарчуком ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА предварительно освоила 1,93 млн рублей. Новинка оставила позади такие картины по реальным событиям, как СТРЕЛЬЦОВ (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ОДНА (904 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн). В то же время лента Игоря Волошина уступила аналогам САЛЮТ 7 (2,06 млн рублей, стартовые сборы – 246,1 млн) и НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,651 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ 3,651 САЛЮТ 7 2,060 ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА 1,930 СТРЕЛЬЦОВ 1,813 НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069 ОДНА 0,904

Трагикомедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ предварительно собрала 186 тысяч рублей. Новинка превзошла похожие картины ИГРА ПО ПОНИЖЕНИЕ (166,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн) и ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН (25,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ 186,6 ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ 166,2 ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН 25,8

Предпродажи ленты ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР составили 111,1 тысяч рублей. Новинка обошла проект БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (111,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн), но в то же время уступила первой части той же франшизы БЕНДЕР: НАЧАЛО (204,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,3 млн). Также первые цифры фильма Светланы Дружининой можно сравнить с данными картины АМАНАТ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) АМАНАТ 424,6 БЕНДЕР: НАЧАЛО 204,2 ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР 177,4 БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ 111,1

Предпродажи семейного проекта ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ составили 100,4 тысяч рублей. Новинка превзошла аналог ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), почти сравнялась со ШКОЛОЙ ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и уступила недавним детским релизам ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ 140,5 ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ 132,2 ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 102,7 ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ 100,4 ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА 87,0

Фото: кадр со съемок фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

04.10.2023 Автор: Никита Никитин