Предпродажи уикенда: «Повелитель ветра» уступает «На солнце, вдоль рядов кукурузы»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим байопик ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (CP) американское драмеди ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ (GF), приключенческий фильм ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР (NMG) и семейное фэнтези ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ (NKI).
Картина с Федором Бондарчуком ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА предварительно освоила 1,93 млн рублей. Новинка оставила позади такие картины по реальным событиям, как СТРЕЛЬЦОВ (1,8 млн рублей, стартовые сборы – 111,6 млн), НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн) и ОДНА (904 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн). В то же время лента Игоря Волошина уступила аналогам САЛЮТ 7 (2,06 млн рублей, стартовые сборы – 246,1 млн) и НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (3,651 млн рублей, стартовые сборы – 128,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ
|3,651
|САЛЮТ 7
|2,060
|ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
|1,930
|СТРЕЛЬЦОВ
|1,813
|НЕБЕСНАЯ КОМАНДА
|1,069
|ОДНА
|0,904
Трагикомедия ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ предварительно собрала 186 тысяч рублей. Новинка превзошла похожие картины ИГРА ПО ПОНИЖЕНИЕ (166,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,7 млн) и ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН (25,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДУРНЫЕ ДЕНЬГИ
|186,6
|ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ
|166,2
|ОПАСНАЯ ИГРА СЛОУН
|25,8
Предпродажи ленты ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР составили 111,1 тысяч рублей. Новинка обошла проект БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ (111,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,7 млн), но в то же время уступила первой части той же франшизы БЕНДЕР: НАЧАЛО (204,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,3 млн). Также первые цифры фильма Светланы Дружининой можно сравнить с данными картины АМАНАТ (424,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|АМАНАТ
|424,6
|БЕНДЕР: НАЧАЛО
|204,2
|ГАРДЕМАРИНЫ 1787. МИР
|177,4
|БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ
|111,1
Предпродажи семейного проекта ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ составили 100,4 тысяч рублей. Новинка превзошла аналог ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА (87 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,4 млн), почти сравнялась со ШКОЛОЙ ВОЛШЕБСТВА (102,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и уступила недавним детским релизам ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ (140,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ (132,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ХВОСТАТЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
|140,5
|ХРОНИКИ ПАНГОЛИНОВ
|132,2
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|102,7
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ: ТАЙНА ПОДЗЕМЕЛЬЯ
|100,4
|ВОЛШЕБНАЯ ФЛЕЙТА
|87,0
Фото: кадр со съемок фильма ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
04.10.2023 Автор: Никита Никитин