Предпродажи уикенда: мелодрама «Мое прекрасное несчастье» опережает «Трех мушкетеров»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим подростковую мелодраму МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG), приключенческую ленту ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK), драмеди Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) и фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF).
Лидером по предпродажам среди новинок стала молодежная романтическая картина МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ - 1,159 млн рублей. Лента смогла обойти аналог В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (1,001 млн рублей, стартовые сборы – 81,3 млн), но уступила оригинальному ПОСЛЕ (2,85 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) и четвертой части франшизы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО
|3,426
|ПОСЛЕ
|2,851
|МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ
|1,159
|В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА
|1,001
Первая часть новой дилогии про приключения ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ заработала 854,4 тысячи рублей. Д’АРТАНЬЯН оставил позади проект РОБИН ГУД: НАЧАЛО (543,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 154 млн), но проиграл историческим остросюжетным картинам KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн, стартовые сборы – 60,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|KING'S MAN: НАЧАЛО
|3,842
|ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ
|1,300
|ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН
|0,854
|РОБИН ГУД: НАЧАЛО
|0,544
Фэнтези-картина БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ предварительно освоила 381,9 тысяч рублей. Новинка вдвое превзошла ленту ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), но отстала от ТАЙНЫ ДОМА С ЧАСАМИ (407,7 тысяч, стартовые сборы – 111,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ
|407,7
|БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ
|381,9
|ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|165,6
Отечественная трагикомедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! отметилась на старте результатом 134,2 тысячи рублей. Фильм с участием Екатерины Гусевой превзошел похожий релиз Я БУДУ ЖИТЬ (122,7 тысяч, стартовые сборы – 10,9 млн), но уступил проектам ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (258,5 тысяч, стартовые сборы – 52,2 млн) и ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч, стартовые сборы – 16,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ!
|258,5
|ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2
|152,7
|Я ХОЧУ! Я БУДУ!
|134,2
|Я БУДУ ЖИТЬ
|122,7
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05.04.2023 Автор: Никита Никитин