top banner
  • Главная
  • /
  • Аналитика
  • /
  • Предпродажи уикенда: мелодрама «Мое прекрасное несчастье» опережает «Трех мушкетеров»

Аналитика


Предпродажи уикенда: мелодрама «Мое прекрасное несчастье» опережает «Трех мушкетеров»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим подростковую мелодраму МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG), приключенческую ленту ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK), драмеди Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) и фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF).

Лидером по предпродажам среди новинок стала молодежная романтическая картина МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ - 1,159 млн рублей. Лента смогла обойти аналог В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (1,001 млн рублей, стартовые сборы – 81,3 млн), но уступила оригинальному ПОСЛЕ (2,85 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) и четвертой части франшизы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО 3,426
ПОСЛЕ 2,851
МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,159
В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 1,001

Первая часть новой дилогии про приключения ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ заработала 854,4 тысячи рублей. Д’АРТАНЬЯН оставил позади проект РОБИН ГУД: НАЧАЛО (543,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 154 млн), но проиграл историческим остросюжетным картинам KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн, стартовые сборы – 60,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
KING'S MAN: НАЧАЛО 3,842
ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,300
ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,854
РОБИН ГУД: НАЧАЛО 0,544

Фэнтези-картина БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ предварительно освоила 381,9 тысяч рублей. Новинка вдвое превзошла ленту ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), но отстала от ТАЙНЫ ДОМА С ЧАСАМИ (407,7 тысяч, стартовые сборы – 111,7 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ 407,7
БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ 381,9
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 165,6

Отечественная трагикомедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! отметилась на старте результатом 134,2 тысячи рублей. Фильм с участием Екатерины Гусевой превзошел похожий релиз Я БУДУ ЖИТЬ (122,7 тысяч, стартовые сборы – 10,9 млн), но уступил проектам ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (258,5 тысяч, стартовые сборы – 52,2 млн) и ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч, стартовые сборы – 16,6 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 258,5
ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,7
Я ХОЧУ! Я БУДУ! 134,2
Я БУДУ ЖИТЬ 122,7

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

05.04.2023 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

В России разработали альтернативу технологии IMAX
Подробнее
Под сокращение в Disney попал топ-менеджмент корпорации
Подробнее
Amediateka рассказала о премьерах апреля
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Джон Уик 4» вновь первый
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Джон Уик 4» продолжает лидировать
Подробнее
Capella Film представила проекты 2023 года
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Окко анонсировал апрельские премьеры
Подробнее
Апрельские новинки анонсировал онлайн-сервис Иви
Подробнее
Касса четверга: «Джон Уик 4» сохранил лидерство
Подробнее
«Российский кинобизнес» не состоится в мае 2023 года
Подробнее
Видеоервис more.tv анонсировал апрельские новинки
Подробнее
Игорь Мишин рассказал о результатах и планах онлайн-кинотеатра Kion
Подробнее
В Москве прошла премьера сериала «Актрисы» Федора Бондарчука
Подробнее
Обзор изменений графика релизов в России на неделе с 27 марта по 2 апреля
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier рассказал о том, что покажет в апреле
Подробнее
АВКшоу «Синемаскоп» вновь пройдет в Сочи этим летом
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 6–9 апреля 2023 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 марта – 2 апреля
Подробнее
Сервис Wink рассказал об апрельских новинках
Подробнее
Международная касса: «Подземелья и драконы: Честь среди воров» борется с Джоном Уиком
Подробнее