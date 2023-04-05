Предпродажи уикенда: мелодрама «Мое прекрасное несчастье» опережает «Трех мушкетеров»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим подростковую мелодраму МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG), приключенческую ленту ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK), драмеди Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) и фэнтези БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF).

Лидером по предпродажам среди новинок стала молодежная романтическая картина МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ - 1,159 млн рублей. Лента смогла обойти аналог В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (1,001 млн рублей, стартовые сборы – 81,3 млн), но уступила оригинальному ПОСЛЕ (2,85 млн рублей, стартовые сборы – 106 млн) и четвертой части франшизы ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО (3,4 млн рублей, стартовые сборы – 59,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ПОСЛЕ. ДОЛГО И СЧАСТЛИВО 3,426 ПОСЛЕ 2,851 МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ 1,159 В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА 1,001

Первая часть новой дилогии про приключения ТРЕХ МУШКЕТЕРОВ заработала 854,4 тысячи рублей. Д’АРТАНЬЯН оставил позади проект РОБИН ГУД: НАЧАЛО (543,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 154 млн), но проиграл историческим остросюжетным картинам KING'S MAN: НАЧАЛО (3,8 млн, стартовые сборы – 153,5 млн) и ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ (1,3 млн, стартовые сборы – 60,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) KING'S MAN: НАЧАЛО 3,842 ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ 1,300 ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН 0,854 РОБИН ГУД: НАЧАЛО 0,544

Фэнтези-картина БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ предварительно освоила 381,9 тысяч рублей. Новинка вдвое превзошла ленту ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), но отстала от ТАЙНЫ ДОМА С ЧАСАМИ (407,7 тысяч, стартовые сборы – 111,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ 407,7 БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ 381,9 ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 165,6

Отечественная трагикомедия Я ХОЧУ! Я БУДУ! отметилась на старте результатом 134,2 тысячи рублей. Фильм с участием Екатерины Гусевой превзошел похожий релиз Я БУДУ ЖИТЬ (122,7 тысяч, стартовые сборы – 10,9 млн), но уступил проектам ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! (258,5 тысяч, стартовые сборы – 52,2 млн) и ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 (152,6 тысяч, стартовые сборы – 16,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ДАВАЙ РАЗВЕДЕМСЯ! 258,5 ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД 2 152,7 Я ХОЧУ! Я БУДУ! 134,2 Я БУДУ ЖИТЬ 122,7

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05.04.2023 Автор: Никита Никитин