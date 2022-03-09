Предпродажи уикенда: «Наемник» уступает «Кодексу киллера»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (KNLG) и боевик НАЕМНИК (MD).
Новый хоррор компании «Кинологистика» взял на предпродажах 11,6 тысяч рублей. Это сопоставимо с показателями близких аналогов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК (12,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,9 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ (12,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн)
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК
|12,42
|ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ
|12,38
|ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ
|11,63
Экшн НАЕМНИК предварительно освоил 11,4 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем у проектов КОДЕКС КИЛЛЕРА (45,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн) и КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (27,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн).
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Фильм
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Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КОДЕКС КИЛЛЕРА
|45,1
|КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ
|27,1
|НАЕМНИК
|11,4
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09.03.2022 Автор: Никита Никитин