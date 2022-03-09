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Аналитика


Предпродажи уикенда: «Наемник» уступает «Кодексу киллера»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем ключевые новинки и сравниваем их предпродажи по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (KNLG) и боевик НАЕМНИК (MD). 

Новый хоррор компании «Кинологистика» взял на предпродажах 11,6 тысяч рублей. Это сопоставимо с показателями близких аналогов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК  (12,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,9 млн) и ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ (12,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,5 млн)

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ: АКВАПАРК 12,42
ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ РОУЗ 12,38
ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ 11,63

Экшн НАЕМНИК предварительно освоил 11,4 тысяч рублей. Это заметно меньше, чем у проектов КОДЕКС КИЛЛЕРА (45,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 9,2 млн) и КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ (27,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,3 млн). 

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КОДЕКС КИЛЛЕРА 45,1
КРАСОТКА НА ВЗВОДЕ 27,1
НАЕМНИК 11,4

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09.03.2022 Автор: Никита Никитин

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