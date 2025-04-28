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Предварительная касса уикенда: «Кракен» во второй раз возглавил прокат

Автор: Георгий Романов

28 апреля 2025

Проект показал минимальное падение относительно кассы прошлой недели

Согласно предварительным данным, лучшим релизом уикенда вновь стал отечественный фантастический боевик КРАКЕН (CP). Заработав более 165 млн рублей, проект практически повторил результат прошлой недели. Теперь его общая касса достигла отметки в 390 млн рублей.

Лучшей новинкой недели стала семейная картина ДЕНИСКИНЫ РАССКАЗЫ (AK). Экранизация рассказов Виктора Драгунского освоила в первый уикенд около 55 млн рублей, что позволило ей забрать бронзу чарта. 

Строчкой ниже расположился хоррор ОНО. НОВАЯ ГЛАВА (KNLG). Американский проект записал на свой счет за четыре дня проката порядка 24 млн рублей.

Новый фильм Люка Бессона ДЖУН И ДЖОН (VLG) стартовал ниже ожидал и пополнил свою копилку к концу недели лишь на 7,3 млн рублей. Тем не менее, это позволило новинке взобраться на шестое место таблицы лучших релизов уикенда. 

Последним фильмом, который смог попасть в топ-10, стал хоррор ПОСЛЕДНИЙ ЭКЗОРЦИСТ (EXP) с результатом в 5,5 млн рублей. 

Фото: кадр из фильма КРАКЕН

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