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Фестиваль «Новое движение» представил деловую программу

Автор: БК

28 апреля 2025

Одним из главных ее событий станет кинорынок авторского кино

Организаторы фестиваля молодого кино «Новое движение», который пройдет во второй раз в Великом Новгороде с 29 мая по 2 июня, объявили о расширении деловой программы смотра.

Одним из главных ее событий станет кинорынок авторского кино – площадка, где режиссеры и продюсеры смогут представить потенциальным партнерам уже готовые картины или проекты, которые находятся в работе. Заявки на участие можно заполнить до 12 мая на официальном сайте фестиваля.

Также в рамках деловой программы состоится несколько открытых диалогов, посвященных работе с молодыми режиссерами – дискуссии «Еще больше возможностей: фестивали, прокатчики и онлайн-платформы в поиске молодых талантов», «Кинотеатр, онлайн или ТВ: где востребовано молодое кино?» и «Новый ДОК».

Модераторами программы выступают главный редактор программы «Кино в деталях с Федором Бондарчуком» Надежда Королева и директор по взаимодействию с индустрией Яндекса Ксения Болецкая, а куратором – продюсер Лидия Дробыш.

Фото: пресс-служба фестиваля

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