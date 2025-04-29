В Следственном комитете появится совет по культуре

Об этом заявил глава ведомства Александр Бастрыкин

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил создать совет по культуре при Следственном комитете. Об сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«В рамках создаваемого консультативного органа будет выстроен диалог между сотрудниками правоохранительных органов, представителями культуры и общественных организаций. Такое взаимодействие позволит выработать совместные решения, которые будут учитываться при создании произведений культуры, ориентированных на молодежь и способствующих формированию патриотизма, активной гражданской позиции, традиционных духовно-нравственных ценностей», – подчеркнули они.

Отмечается, что распоряжение было дано по итогам встречи с представителями кино- и телеиндустрии, на котором обсуждались вопросы влияния индустрии на современное молодое поколение.

Фото: официальный сайт СК