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Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события

Автор: БК

29 апреля 2025

Функция доступна на всех платформах, включая Smart TV

Онлайн-кинотеатр Okko запустил новую функцию – теперь на платформе можно купить билеты в кинотеатры и на музыкальные события.

Раздел «Билеты в кино», реализованный совместно с компанией «Афиша», уже появился на главной странице сервиса. Перейдя к карточке интересующего фильма, подписчики Okko могут выбрать кинотеатр, сеанс и места, а после оплатить заказ в виджете.

Функция покупки билетов доступна на всех платформах, в том числе для пользователей Smart TV, Android TV, на мобильных устройствах и в веб-версии.

 

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