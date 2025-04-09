Предпродажи уикенда: «Все, что тебя касается» уступил «Туру с Иванушками»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов за первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI), триллеры ЗАПАДНЯ (GF) и ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP), а также военный боевик ПОД ОГНЕМ (VLG).
По предпродажам билетов лидирует музыкальная мелодрама ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ с результатом в 788 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед проекты НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), где также играл Виктор Хориняк, а также комедию ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), но зато обошла драму ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|НЕПОСЛУШНИК
|880,8
|ТУР С ИВАНУШКАМИ
|873,9
|НЕПОСЛУШНИКИ
|839,7
|ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
|788,0
|ДЫХАНИЕ
|562,1
Из двух триллеров уикенда с небольшим перевесом вперед вырвалась картина ЗАПАДНЯ, заработавшая 248,6 тысяч рублей. Это меньше показателей аналогов ПОКЕРФЕЙС (317,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,6 млн), ЗАЛОЖНИКИ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,2 млн) и ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (260,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн), но в то же время превосходит данные ленты В ЭФИРЕ (119,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн)
В свою очередь, триллер ДЫХАНИЕ ШТОРМА освоил 224,6 тысяч рублей. Новинка проиграла проекту ИЗ ГЛУБИНЫ (293,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,7 млн) и почти дотянулась до картины ПОД ВОДОЙ (227,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,2 млн), но оставила позади остросюжетные проекты ВЫШКА (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн), НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (75,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОКЕРФЕЙС
|317,5
|ЗАЛОЖНИКИ
|302,8
|ИЗ ГЛУБИНЫ
|293,4
|ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР
|260,6
|ЗАПАДНЯ
|248,6
|ПОД ВОДОЙ
|227,4
|ДЫХАНИЕ ШТОРМА
|224,6
|ВЫШКА
|164,0
|НА КРАЮ
|120,7
|В ЭФИРЕ
|119,4
|ВЕРШИНА СТРАХА
|75,4
Предварительный результат экшена ПОД ОГНЕМ составил 156,8 тысяч рублей. Новая режиссерская работа Алекса Гарлэнда при участии Рэя Мендосы обошла большинство похожих лент, включая боевики БЕГЛЕЦ (113,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), МИДУЭЙ (95,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (80,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и НАЕМНИК (36,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ПОД ОГНЕМ
|156,8
|БЕГЛЕЦ
|113,7
|МИДУЭЙ
|95,3
|ПАДЕНИЕ АНГЕЛА
|80,6
|НАЕМНИК
|36,3
Фото: кадр из фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ
09.04.2025 Автор: Никита Никитин