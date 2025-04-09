Предпродажи уикенда: «Все, что тебя касается» уступил «Туру с Иванушками»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов за первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим приключенческое драмеди ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ (NKI), триллеры ЗАПАДНЯ (GF) и ДЫХАНИЕ ШТОРМА (EXP), а также военный боевик ПОД ОГНЕМ (VLG).

По предпродажам билетов лидирует музыкальная мелодрама ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ с результатом в 788 тысяч рублей. Новинка пропустила вперед проекты НЕПОСЛУШНИК (880,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 87,4 млн) и НЕПОСЛУШНИКИ (839,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 57,7 млн), где также играл Виктор Хориняк, а также комедию ТУР С ИВАНУШКАМИ (873,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 47,6 млн), но зато обошла драму ДЫХАНИЕ (562,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) НЕПОСЛУШНИК 880,8 ТУР С ИВАНУШКАМИ 873,9 НЕПОСЛУШНИКИ 839,7 ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ 788,0 ДЫХАНИЕ 562,1

Из двух триллеров уикенда с небольшим перевесом вперед вырвалась картина ЗАПАДНЯ, заработавшая 248,6 тысяч рублей. Это меньше показателей аналогов ПОКЕРФЕЙС (317,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 34,6 млн), ЗАЛОЖНИКИ (302,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 39,2 млн) и ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР (260,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 24,1 млн), но в то же время превосходит данные ленты В ЭФИРЕ (119,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 18,6 млн)

В свою очередь, триллер ДЫХАНИЕ ШТОРМА освоил 224,6 тысяч рублей. Новинка проиграла проекту ИЗ ГЛУБИНЫ (293,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 31,7 млн) и почти дотянулась до картины ПОД ВОДОЙ (227,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 42,2 млн), но оставила позади остросюжетные проекты ВЫШКА (164 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн), НА КРАЮ (120,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,5 млн) и ВЕРШИНА СТРАХА (75,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 16 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОКЕРФЕЙС 317,5 ЗАЛОЖНИКИ 302,8 ИЗ ГЛУБИНЫ 293,4 ОСОБО ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР 260,6 ЗАПАДНЯ 248,6 ПОД ВОДОЙ 227,4 ДЫХАНИЕ ШТОРМА 224,6 ВЫШКА 164,0 НА КРАЮ 120,7 В ЭФИРЕ 119,4 ВЕРШИНА СТРАХА 75,4

Предварительный результат экшена ПОД ОГНЕМ составил 156,8 тысяч рублей. Новая режиссерская работа Алекса Гарлэнда при участии Рэя Мендосы обошла большинство похожих лент, включая боевики БЕГЛЕЦ (113,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,7 млн), МИДУЭЙ (95,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (80,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 27,3 млн) и НАЕМНИК (36,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,7 млн).

Фильм Уровень предпродаж

(тыс. рублей) ПОД ОГНЕМ 156,8 БЕГЛЕЦ 113,7 МИДУЭЙ 95,3 ПАДЕНИЕ АНГЕЛА 80,6 НАЕМНИК 36,3

Фото: кадр из фильма ВСЕ, ЧТО ТЕБЯ КАСАЕТСЯ

09.04.2025 Автор: Никита Никитин