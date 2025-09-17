top banner

Предпродажи уикенда: «Долгая прогулка» опережает «Обезьяну»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим антиутопию ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), фантастику АЛЬТЕР (NMG), комедию КЛЕВЫЙ УLOVE (CAO) и драму ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ (GF). 

Новый проект по Стивену Кингу ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА демонстрирует очень высокие предпродажи. Предварительно освоив 4,19 млн рублей, новинка уступила боевику БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), повторила результат недавнего ДРАКУЛЫ (4,189 млн рублей, стартовые сборы – 102,9 млн) и обошла СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн), ОБЕЗЬЯНУ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн) и ЕРЕТИКА (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
БАЛЕРИНА 4,608
ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА 4,190
ДРАКУЛА 4,189
СОБИРАТЕЛЬ ДУШ 3,909
ОБЕЗЬЯНА 2,910
ЕРЕТИК 2,773

Фантастический проект АЛЬТЕР к текущему моменту успел освоить 257,4 тысячи рублей. Новинка уступила фантастическим лентам ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 49,5 млн) и ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), но оставила позади другие картины про мрачное будущее: ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (148,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,7 млн), КАТАСТРОФА (116,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (93,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,3 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ЭБИГЕЙЛ 382,4
ПОСТУПЬ ХАОСА 339,9
АЛЬТЕР 257,4
ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 148,6
КАТАСТРОФА 116,1
МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ 93,1
ЭРА ВЫЖИВАНИЯ 70,6

Новая картина Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ отметилась предварительным результатом в 147,6 тысячи рублей. Лента уступила таким картинам, ориентированным на подготовленную аудиторию, как ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), СЫН (483,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ЖИЗНЬ ЧАКА (431,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,1 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ВРЕМЯ ЖИТЬ 835,1
СЫН 483,8
ЖИЗНЬ ЧАКА 431,9
ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ 147,6

Комедия КЛЕВЫЙ УLOVE предварительно заработала 126,3 тысячи рублей. Новинка уступила лентам СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (280,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но превзошла комедию ПАРА НА ПАРУ (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ 280,4
ТАЙНЫЙ САНТА 278,9
БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ 234,7
КЛЕВЫЙ УLOVE 126,3
ПАРА НА ПАРУ 77,5

Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

17.09.2025 Автор: Никита Никитин

