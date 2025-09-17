Предпродажи уикенда: «Долгая прогулка» опережает «Обезьяну»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим антиутопию ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG), фантастику АЛЬТЕР (NMG), комедию КЛЕВЫЙ УLOVE (CAO) и драму ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ (GF).
Новый проект по Стивену Кингу ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА демонстрирует очень высокие предпродажи. Предварительно освоив 4,19 млн рублей, новинка уступила боевику БАЛЕРИНА (4,6 млн рублей, стартовые сборы – 121,1 млн), повторила результат недавнего ДРАКУЛЫ (4,189 млн рублей, стартовые сборы – 102,9 млн) и обошла СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (3,9 млн рублей, стартовые сборы – 121,5 млн), ОБЕЗЬЯНУ (2,9 млн рублей, стартовые сборы – 74,4 млн) и ЕРЕТИКА (2,8 млн рублей, стартовые сборы – 74,5 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|БАЛЕРИНА
|4,608
|ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
|4,190
|ДРАКУЛА
|4,189
|СОБИРАТЕЛЬ ДУШ
|3,909
|ОБЕЗЬЯНА
|2,910
|ЕРЕТИК
|2,773
Фантастический проект АЛЬТЕР к текущему моменту успел освоить 257,4 тысячи рублей. Новинка уступила фантастическим лентам ЭБИГЕЙЛ (382,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 49,5 млн) и ПОСТУПЬ ХАОСА (339,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 30,1 млн), но оставила позади другие картины про мрачное будущее: ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ (148,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 25,7 млн), КАТАСТРОФА (116,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 26,2 млн), МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (93,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 7,3 млн) и ЭРА ВЫЖИВАНИЯ (70,6 тысячи рублей, стартовые сборы – 15,5 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ЭБИГЕЙЛ
|382,4
|ПОСТУПЬ ХАОСА
|339,9
|АЛЬТЕР
|257,4
|ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ
|148,6
|КАТАСТРОФА
|116,1
|МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ
|93,1
|ЭРА ВЫЖИВАНИЯ
|70,6
Новая картина Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ отметилась предварительным результатом в 147,6 тысячи рублей. Лента уступила таким картинам, ориентированным на подготовленную аудиторию, как ВРЕМЯ ЖИТЬ (835,1 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,1 млн), СЫН (483,8 тысячи рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и ЖИЗНЬ ЧАКА (431,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 12,1 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ВРЕМЯ ЖИТЬ
|835,1
|СЫН
|483,8
|ЖИЗНЬ ЧАКА
|431,9
|ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ
|147,6
Комедия КЛЕВЫЙ УLOVE предварительно заработала 126,3 тысячи рублей. Новинка уступила лентам СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ (280,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 23,5 млн), ТАЙНЫЙ САНТА (278,9 тысячи рублей, стартовые сборы – 31,8 млн) и БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ (234,7 тысячи рублей, стартовые сборы – 17,8 млн), но превзошла комедию ПАРА НА ПАРУ (77,5 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,2 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|СОВСЕМ ОШАЛЕЛИ
|280,4
|ТАЙНЫЙ САНТА
|278,9
|БЫВШИЙ В ПОМОЩЬ
|234,7
|КЛЕВЫЙ УLOVE
|126,3
|ПАРА НА ПАРУ
|77,5
Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА
17.09.2025 Автор: Никита Никитин