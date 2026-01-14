top banner
Аналитика


Предпродажи уикенда: «Марти Великолепный» опережает «Анору» и «Феррари»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK) и комедийный боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP).

МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ отметился уверенными предпродажами в размере 6,7 млн. Таким образом драмеди с Тимоти Шаламе выступает сильнее многих арт-мейнстримных проектов, включая ленты МАТЕРИАЛИСТКА (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 93,5 млн), ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (6 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн), АНОРА (4 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн) и ФЕРРАРИ (2 млн рублей, стартовые сборы – 66,6 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 6,667
МАТЕРИАЛИСТКА 6,208
ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН»		 5,978
АНОРА 4,024
ФЕРРАРИ 2,030

Экшн-комедия УБОЙНАЯ СУББОТА предварительно освоила 157,7 тысяч рублей. Картина с участием Кевина Джеймса не дотянулась до аналогов ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (231,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), но обошла картины РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (64,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА 231,4
ВАЛЬДО 169,1
УБОЙНАЯ СУББОТА 157,7
РЕЙС НАВЫЛЕТ 117,9
МАМА МАФИЯ 113,6
МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР 88,4
КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ 64,7

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

14.01.2026 Автор: Никита Никитин

