Предпродажи уикенда: «Марти Великолепный» опережает «Анору» и «Феррари»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим драмеди МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ (AK) и комедийный боевик УБОЙНАЯ СУББОТА (CP).
МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ отметился уверенными предпродажами в размере 6,7 млн. Таким образом драмеди с Тимоти Шаламе выступает сильнее многих арт-мейнстримных проектов, включая ленты МАТЕРИАЛИСТКА (6,2 млн рублей, стартовые сборы – 93,5 млн), ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН» (6 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн), АНОРА (4 млн рублей, стартовые сборы – 55,5 млн) и ФЕРРАРИ (2 млн рублей, стартовые сборы – 66,6 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
|6,667
|МАТЕРИАЛИСТКА
|6,208
|ФРАНЦУЗСКИЙ ВЕСТНИК. ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ
«ЛИБЕРТИ, КАНЗАС ИВНИНГ САН»
|5,978
|АНОРА
|4,024
|ФЕРРАРИ
|2,030
Экшн-комедия УБОЙНАЯ СУББОТА предварительно освоила 157,7 тысяч рублей. Картина с участием Кевина Джеймса не дотянулась до аналогов ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА (231,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн) и ВАЛЬДО (169,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,9 млн), но обошла картины РЕЙС НАВЫЛЕТ (117,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 13,4 млн), МАМА МАФИЯ (113,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,4 млн), МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР (88,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,3 млн) и КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ (64,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,9 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
|ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА
|231,4
|ВАЛЬДО
|169,1
|УБОЙНАЯ СУББОТА
|157,7
|РЕЙС НАВЫЛЕТ
|117,9
|МАМА МАФИЯ
|113,6
|МОЯ ЖЕНА – КИЛЛЕР
|88,4
|КИЛЛЕР В ОТСТАВКЕ
|64,7
Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
14.01.2026 Автор: Никита Никитин