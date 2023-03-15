Предпродажи уикенда: Драма «На солнце, вдоль рядов кукурузы» начала набирать высоту

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим фильм-катастрофу НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ (CP), комедию СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ (CRP), драму СОЛНЦЕ МОЕ (EXP) и хорроры ДЕТИ КУКУРУЗЫ (GF) и МЕДЕЯ (AK).

Новая картина Сарика Андреасяна НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ предварительно освоила 3,8 млн рублей. По уровню предпродаж новинка оказалась выше всех недавних аналогов, среди которых также основанные на реальных событиях драмы НЕБЕСНАЯ КОМАНДА (1,069 млн рублей, стартовые сборы – 31,1 млн), НЕБО (936,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 55,3 млн), НЕПРОЩЕННЫЙ (928,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 139,6 млн) и ОДНА (904,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 50,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) НА СОЛНЦЕ, ВДОЛЬ РЯДОВ КУКУРУЗЫ 3,817 НЕБЕСНАЯ КОМАНДА 1,069 НЕБО 0,936 НЕПРОЩЕННЫЙ 0,928 ОДНА 0,905

Драма СЧАСТЬЕ МОЕ с результатом 320,1 стала второй среди новинок уикенда. Лента уступила недавним арт-хитам ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ (840,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,1 млн), ОТЕЦ (678,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 15,6 млн) и ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ (431,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 5,8 млн), но в то же время обошла каннского триумфатора, картину ТИТАН (146,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 2 млн)

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ТРЕУГОЛЬНИК ПЕЧАЛИ 840,9 ОТЕЦ 678,1 ХУДШИЙ ЧЕЛОВЕК НА СВЕТЕ 413,1 СОЛНЦЕ МОЕ 320,1 ТИТАН 146,9

В дерби хорроров отечественный проект МЕДЕЯ опередил экранизацию Стивена Кинга ДЕТИ КУКУРУЗЫ. Освоив на предпродажах 159,8 тысяч рублей, картина Игоря Волошина немного не дотянулась до аналога СЕСТРЫ (168,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 10,6 млн), но в то же время обошла другие российские фильмы ужасов, ОДЕРЖИМУЮ (41,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,2 млн) и БЫВШУЮ (36,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,3 млн). В свою очередь, ДЕТИ КУКУРУЗЫ с результатом 94,9 тысяч ощутимо уступили лентам 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (197,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 21,2 млн) и ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА (155,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,2 млн), но в то же время обошла ДЕТЕЙ ТЬМЫ (23,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА 197,2 СЕСТРЫ 168,4 МЕДЕЯ 159,8 ДИТЯ ТЬМЫ: ПЕРВАЯ ЖЕРТВА 155,9 ДЕТИ КУКУРУЗЫ 94,9 ОДЕРЖИМАЯ 41,4 БЫВШАЯ 36,7 ДЕТИ ТЬМЫ 23,7

Комедия СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ отметился предпродажами в размере 89,9 тысяч рублей. Полнометражное продолжение сериала Kion оставило позади аналог БОТАН И СУПЕРБАБА (73,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 17,7 млн), но уступила другим похожим проектам, ДРАКУЛОВ (286,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 30,5 млн) и РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ (324,3 тысяч рублей, стартовые сборы – 48,6 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ ПРОТИВ ЗОМБИ 324,3 ДРАКУЛОВ 286,3 СЕРГИЙ ПРОТИВ НЕЧИСТИ. ШАБАШ 89,8 БОТАН И СУПЕРБАБА 73,8

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

15.03.2023 Автор: Никита Никитин