Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим киносказку ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI),мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG), хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF), боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD) и ретро-драму НЕМАЯ ЖИЗНЬ (ABK).

Ожидаемо высокие предпродажи демонстрирует сказка ПО ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. С результатом 26,4 млн рублей новинка опередила не только недавний хит ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), но и другой аналог ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн). Также новая сказка заметно превзошла КОНЬКА-ГОРБУНКА, в 2021 году накануне шестидневного уикенд заработавшего 5,9 млн рублей, а всего за первые четыре дня проката, с четверга по воскресенье, собравшего 277,7 млн.

Фильм Уровень предпродаж (млн рублей) ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 26,374 ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888 ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 15,724 КОНЕК-ГОРБУНОК 5,889

Мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» предварительно освоил 236,2 тыс рублей. Это меньше показателей другого анимационного проекта компании «Вольга» ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн), но в то же время превосходит данные аналогов ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн). Также позади осталась предыдущая часть анимационной франшизы КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (75,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс рублей) ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1 КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» 236,2 ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5 ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6 КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 75,5

Новый хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ заработал 62,1 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла проекты ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1 ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 62,1 ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4 ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Предпродажи боевика ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА составили 49,9 тысяч рублей. Экшн с Расселом Кроу уступил БЕГЛЕЦУ (113,7 тысяч, стартовые сборы – 10,7 млн) с Джерардом Батлером, но обогнала другие остросюжетные картины НЕИСТОВЫЙ (47,5 тысяч, стартовые сборы – 9,1 млн) и БАРРАКУДА (28,9 тысяч, стартовые сборы – 9,5 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) БЕГЛЕЦ 113,7 ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА 49,9 НЕИСТОВЫЙ 47,5 БАРРАКУДА 28,9

История из эпохи старого Голливуда НЕМАЯ ЖИЗНЬ освоила 16,8 тысяч рублей. Картина уступила ретро-лентам ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ (19,6 тысяч, стартовые сборы – 2,3 млн).

Фильм Уровень предпродаж (тыс. рублей) ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 156,4 ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ 19,6 НЕМАЯ ЖИЗНЬ 16,8

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

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20.03.2024 Автор: Никита Никитин