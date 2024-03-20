top banner

Аналитика


Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим киносказку ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI),мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG), хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF), боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD) и ретро-драму НЕМАЯ ЖИЗНЬ (ABK).

Ожидаемо высокие предпродажи демонстрирует сказка ПО ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. С результатом 26,4 млн рублей новинка опередила не только недавний хит ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), но и другой аналог ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн). Также новая сказка заметно превзошла КОНЬКА-ГОРБУНКА, в 2021 году накануне шестидневного уикенд заработавшего 5,9 млн рублей, а всего за первые четыре дня проката, с четверга по воскресенье, собравшего 277,7 млн.

Фильм   
Уровень предпродаж
(млн рублей)
ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ 26,374
ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ 15,888
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ 15,724
КОНЕК-ГОРБУНОК 5,889

Мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» предварительно освоил 236,2 тыс рублей. Это меньше показателей другого анимационного проекта компании «Вольга» ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн), но в то же время превосходит данные аналогов ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн). Также позади осталась предыдущая часть анимационной франшизы КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (75,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ 368,1
КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» 236,2
ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК 180,5
ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС 170,6
КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 75,5

Новый хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ заработал 62,1 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла проекты ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА 95,1
ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ 62,1
ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА 50,4
ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ 45,5

Предпродажи боевика ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА составили 49,9 тысяч рублей. Экшн с Расселом Кроу уступил БЕГЛЕЦУ (113,7 тысяч, стартовые сборы – 10,7 млн) с Джерардом Батлером, но обогнала другие остросюжетные картины НЕИСТОВЫЙ (47,5 тысяч, стартовые сборы – 9,1 млн) и БАРРАКУДА (28,9 тысяч, стартовые сборы – 9,5 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
БЕГЛЕЦ 113,7
ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА 49,9
НЕИСТОВЫЙ 47,5
БАРРАКУДА 28,9

История из эпохи старого Голливуда НЕМАЯ ЖИЗНЬ освоила 16,8 тысяч рублей. Картина уступила ретро-лентам ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ (19,6 тысяч, стартовые сборы – 2,3 млн).

Фильм   
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА 156,4
ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ 19,6
НЕМАЯ ЖИЗНЬ 16,8

Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ

Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram

20.03.2024 Автор: Никита Никитин

Самое читаемое

Кощей в Эрмитаже: сборы российского кино за рубежом в 2023 году
Подробнее
«Рецепт любви»: картина об искусстве жизни по-французски
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 11–17 марта 2024 года
Подробнее
Минюст РФ признал актера Семена Трескунова* и режиссера Романа Либерова* иноагентами
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Позывной «Пассажир» уступил «Командиру»
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Позывной «Пассажир» стартовал с третьей строчки официального прокатa
Подробнее
Данилу Козловского и Ксению Раппопорт убрали из титров «Летучего корабля»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Позывной «Пассажир» стартовал со второй строчки
Подробнее
Касса четверга: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Минкультуры призвало увеличить число компаний – лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Касса России: «Онегин» продолжает лидировать
Подробнее
Как здорово, что все мы здесь сегодня
Подробнее
Суд отклонил иск к Виктору Хориняку на 8 млн рублей
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 14–17 марта
Подробнее
Профессиональная премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Выручка онлайн-кинотеатров в России выросла на 45% в 2023 году
Подробнее
Российская драма «Просточеловек» получила награду на фестивале в США
Подробнее
Андрей Кончаловский запустил культурологическое исследование «Это мы. Родные люди»
Подробнее
Комитет Госдумы по культуре хочет внести в законодательство понятие «социально значимый фильм»
Подробнее
Съемки «Никто 2» Ильи Найшуллера могут начаться в конце года
Подробнее