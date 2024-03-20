Предпродажи уикенда: «Летучий корабль» обгоняет «По щучьему велению»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями аналогов, выходивших ранее. Сегодня мы рассмотрим киносказку ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ (NKI),мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» (VLG), хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ (GF), боевик ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА (PRD) и ретро-драму НЕМАЯ ЖИЗНЬ (ABK).
Ожидаемо высокие предпродажи демонстрирует сказка ПО ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. С результатом 26,4 млн рублей новинка опередила не только недавний хит ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ (15,9 млн рублей, стартовые сборы – 398,8 млн), но и другой аналог ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ (15,7 млн рублей, стартовые сборы – 306,6 млн). Также новая сказка заметно превзошла КОНЬКА-ГОРБУНКА, в 2021 году накануне шестидневного уикенд заработавшего 5,9 млн рублей, а всего за первые четыре дня проката, с четверга по воскресенье, собравшего 277,7 млн.
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(млн рублей)
|ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
|26,374
|ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ
|15,888
|ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: ПОСЛАННИК ТЬМЫ
|15,724
|КОНЕК-ГОРБУНОК
|5,889
Мультфильм КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН» предварительно освоил 236,2 тыс рублей. Это меньше показателей другого анимационного проекта компании «Вольга» ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ (368,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 37,2 млн), но в то же время превосходит данные аналогов ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК (180,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 18 млн) и ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС (170,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 16,9 млн). Также позади осталась предыдущая часть анимационной франшизы КРУТЫЕ ЯЙЦА 2 (75,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,2 млн).
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Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс рублей)
|ПОНЧАРЫ. ГЛОБАЛЬНОЕ ЗАКРУГЛЕНИЕ
|368,1
|КРУТЫЕ ЯЙЦА: МИССИЯ «ПИНГВИН»
|236,2
|ВЕЛИЧАЙШИЙ ДЕТЕКТИВ-ПАУК
|180,5
|ЗВЕРИНЫЙ РЕЙС
|170,6
|КРУТЫЕ ЯЙЦА 2
|75,5
Новый хоррор ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ заработал 62,1 тысяч рублей. Картина уступила аналогу КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА (95,1 тысяч рублей, стартовые сборы – 11,1 млн), но обошла проекты ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА (50,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,9 млн) и ВЕДЬМА: РЕИНКАРНАЦИЯ (45,5 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|КУКЛА. РЕИНКАРНАЦИЯ ЗЛА
|95,1
|ОМЕН. НЕПОРОЧНАЯ
|62,1
|ЗАКЛЯТИЕ. ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА
|50,4
|ВЕДЬМА. РЕИНКАРНАЦИЯ
|45,5
Предпродажи боевика ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА составили 49,9 тысяч рублей. Экшн с Расселом Кроу уступил БЕГЛЕЦУ (113,7 тысяч, стартовые сборы – 10,7 млн) с Джерардом Батлером, но обогнала другие остросюжетные картины НЕИСТОВЫЙ (47,5 тысяч, стартовые сборы – 9,1 млн) и БАРРАКУДА (28,9 тысяч, стартовые сборы – 9,5 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|БЕГЛЕЦ
|113,7
|ТЕРРИТОРИЯ ЗЛА
|49,9
|НЕИСТОВЫЙ
|47,5
|БАРРАКУДА
|28,9
История из эпохи старого Голливуда НЕМАЯ ЖИЗНЬ освоила 16,8 тысяч рублей. Картина уступила ретро-лентам ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА (156,4 тысяч рублей, стартовые сборы – 4,7 млн) и ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ (19,6 тысяч, стартовые сборы – 2,3 млн).
|
Фильм
|
Уровень предпродаж
(тыс. рублей)
|ПРЕКРАСНАЯ ЭПОХА
|156,4
|ДО СВИДАНИЯ ТАМ, НАВЕРХУ
|19,6
|НЕМАЯ ЖИЗНЬ
|16,8
Фото: кадр из фильма ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ
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20.03.2024 Автор: Никита Никитин