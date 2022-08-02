Обзор новинок проката на уикенде 4-7 августа 2022 года

На звание самой яркой новинки уикенда претендует новая работа Мишеля Хазанавичюса (ПАПИНА ДОЧКА, АРТИСТ) – комедийный зомби-хоррор УБОЙНЫЙ МОНТАЖ (NKI). Проект обладает трейлером, наполненным черным юмором и действием, а за счет имени режиссера и статуса фильма открытия Каннского кинофестиваля лента может привлечь к себе дополнительную, более избирательную аудиторию. Референсом в данном случае могут служить РЕАЛЬНЫЕ УПЫРИ (6,4 млн рублей на старте).

За поклонников фильмов ужасов на грядущем уикенде будут сражаться еще два проекта – БОЙСЯ ТЕМНОТЫ (CPF) и ПРОКЛЯТИЕ МАТЕРИ: ПРЯТКИ НА ВЫЖИВАНИЕ (PNR). В пользу первого говорят достаточно высокие рейтинги ожидания и отсутствие в Сети «пиратской копии», в пользу второго – интересное смешение жанров слэшера и мистики.

На юных зрителей рассчитан мультфильм СЕМЕЙКА МОНСТРОВ (WP). У проекта будет не самое сложное конкурентное окружение, состоящее из холдоверов, так что ему может быть вполне по силам повторить цифры релиза ПОТЕРЯШКИ И ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ ПИРАМИДЫ (6,1 млн).

Также зрители смогут посмотреть перевыпуски мультфильма БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ (NKI), комедии ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮБОВЬЮ (PLK) и драмы ПАРАЗИТЫ (PVZGL), а также фантастику ЗЕМЛЯ. ПЕРЕЗАГРУЗКА (KNLG) и драму УХОВЕРТКА (PRD).

02.08.2022 Автор: Максим Острый