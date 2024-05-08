Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая

«Онегин» Сарика Андреасяна, а также новые фильмы с Энтони Хопкинсом, Лиамом Нисоном и Расселом Кроу

В числе новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Иви» в мае – военная драма Алексея Германа-младшего ВОЗДУХ и экранизация легендарного романа А. С. Пушкина ОНЕГИН от Сарика Андреасяна.

Кроме того, зрителей стриминга ждут драма ОДНА ЖИЗНЬ с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер, боевик ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК с Лиамом Нисоном, детектив СПЯЩИЕ ПСЫ с Расселом Кроу и многое другое.

Уже на сервисе:

ВОЗДУХ (военная драма, реж. Алексей Герман-младший)

1942 год. Уже целый год СССР ведет ожесточенные бои против наступающей армии Третьего рейха как на земле, так и в воздухе. В авиационный полк прибывает отряд необычных новичков – только что выпустившихся девушек-пилотов. У юных летчиц совсем нет боевого опыта, и военные с большим недоверием относятся к ним. У каждой из героинь за плечами своя история, свои трагедии и причина связать судьбу с небом. Преодолевая страх, неуверенность, девушки-пилоты учатся летать, сражаться, любить и ценой собственной жизни защищать родную землю.

МЕЖДУ НАМИ ЛЕТО (мелодрама, реж. Юрий Шаров)

Саша проводит лето 1999 года в санатории на побережье. Он получает роль в любительском мюзикле, где вместе с ним играет красавица Полина. Но в их красивый курортный роман вмешивается ревнивый управляющий санатория.

ОДНА ЖИЗНЬ (драма, реж. Джеймс Хоуз)

Накануне Второй мировой обычный биржевой брокер Николас Уинтон организует спасение 669 детей-беженцев из Чехословакии. Его подвиг становится известным 50 лет спустя: Уинтона приглашают на съемки телепрограммы, куда приезжают спасенные им люди.

С 9 мая:

ОНЕГИН (мелодрама, реж. Сарик Андреасян)

Дворянин из Петербурга Евгений Онегин узнаёт о болезни дяди. Он едет к нему в деревню, где знакомится с романтичным поэтом Ленским и сёстрами Лариными – Ольгой и Татьяной. Так начинается великая история об отвергнутой любви, чести и неисправимых поступках.

ХИТМЕН. ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО (триллер, реж. Майкл Китон)

Когда у профессионального убийцы обнаруживается быстро прогрессирующая форма деменции, ему предоставляется возможность искупить свою вину, спасая жизнь своего взрослого сына.

С 10 мая:

ПОСЛЕДНИЙ НАЕМНИК (криминальный боевик, реж. Роберт Лоренц)

1970-е. В глухой ирландской деревушке живёт под прикрытием опытный киллер Финбар, решивший отойти от дел. Но его мирную жизнь нарушает появление террористки-мстительницы со своей бандой, творящей беззаконие в округе. Чтобы защитить невинных, Финбару придётся снова взять в руки оружие.

«Заговоренный» (военная драма, реж. Сергей Малюгов)

Герой Первой мировой войны Семен Неупокоев собирает казаков и идет на защиту родного края, когда немцы приходят на Дон. За свое бесстрашие и смекалку в годы Первой мировой, он получил прозвище Заговоренный. И даже сейчас, когда у немцев танки и пушки, а у его бойцов – только шашки и кони, отряд Заговоренного одерживает победу за победой. Чтобы сломить героя, враг бросает на бой с ним всю свою мощь во главе с опытным командиром Риттером, у которого свои счеты с Заговоренным со времен боев в Первую мировую.

С 11 мая:

«Выпускник» (мелодрама, реж. Ан Пхан-сок)

Ли Чжун-хо – молодой преподаватель в академии. Он умен и привлекателен и очень ответственно относится к своей работе, хотя и довольно замкнут. Его жизнь круто меняется после того, как в академии он встречает ту, которая когда-то разбила ему сердце и сделала его таким, каким он стал.

С 12 мая:

«Тикабо», 2-й сезон (анимационный, реж. Михаил Медведев)

Добро пожаловать в чудесный мир Тикабо! Пришла пора подружиться с забавными и милыми существами, которые собирают новые знания и яркие впечатления. Они приглашают ребят присоединиться к веселой развивающей игре под легкие песенки, которым сложно не подпевать. В каждой серии волшебные герои получают задание от своего умного и доброго наставника. Малыши Бамс, Кафа, Том-Том, Мако и Гуди ищут в доме различные предметы, объединенные общим признаком. Например, друзья собирают коллекцию мягкого, круглого или бумажного; находят разные виды машинок и паровозиков.

C 18 мая:

ГОРОД ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ (триллер, реж. Роберт Коннолли)

Пять женщин участвуют в туристическом походе, но возвращаются только четыре. Федеральные агенты Аарон Фальк и Кармен Купер отправляются в горы в надежде найти своего информатора живым.

С 23 мая:

ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (хоррор, реж. Серик Бейсеу)

Молодые пары отправляются на небольшой остров, чтобы пройти специальный тренинг для укрепления отношений. Вскоре выясняется, что именно здесь обитает древний демон, который питается энергией людей. Он способен принимать любой облик, чтобы иметь возможность провоцировать окружающих на совершение самых страшных в их жизни поступков.

Скоро:

СПЯЩИЕ ПСЫ (детективный триллер, реж. Адам Купер)

Бывший детектив пытается излечиться от необъяснимых провалов памяти. После курса терапии он находит старое дело, связанное с жестоким убийством профессора колледжа. Ему предстоит окунуться в историю десятилетней давности и найти в ней то, что когда-то изменило ход дела.

Фото: кадр из фильма ОНЕГИН