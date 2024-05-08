Оригинальнее некуда: итоги 2023 года для российских онлайн-кинотеатров

После сложного 2022 года, который стриминги пережили с минимальным подъемом, в ушедшем 2023-м российская индустрия онлайн-кинотеатров вернулась на путь устойчивого роста. Согласно весенней традиции, БК изучил состояние дел в сфере VOD и постарался представить, что будет происходить с платформами в краткосрочной перспективе.

ВНОВЬ СТАХАНОВСКИЙ РОСТ

Оценка рынка онлайн-кинотеатров – материя сложная: цифры просмотров остаются закрытой информацией, а хитросплетение различных форм дохода, производства контента и в целом конфигурация холдингов и отдельных игроков не делает ее проще. В том числе поэтому использованные при подготовке этого материала отчеты аналитических агентств J’son and Partners Consulting, TelecomDaily и «ТМТ Консалтинг» могут различаться в конкретных цифрах. Вызвано это в первую очередь разными методиками подсчета, однако решающее значение здесь имеют не конкретные данные, а сама динамика, общие тренды. В их отношении у аналитических агентств, изучающих рынок, расхождений не наблюдается.

Согласно TelecomDaily, в 2023 году валовая выручка видеосервисов достигла 80,9 млрд рублей. По данным «ТМТ Консалтинг» – 94,2 млрд. Компания J’son & Partners Consulting, которая рассматривает рынок онлайн-видео с учетом других сегментов, а именно – агрегаторов и инфосервисов, социальных сетей, телеканалов и телеком-операторов, дает наиболее впечатляющую цифру – 111,7 млрд. Вклад в нее конкретно онлайн-кинотеатров, по оценке экспертов агентства, составляет 91,01 млрд рублей.

Для сравнения: объем кинотеатрального рынка в прошлом году составлял 37,9 млрд, то есть чуть меньше половины от самой скромной оценки рынка VОD-платформ. Тем не менее трудно отрицать, что обе сферы находятся в сложной, многоуровневой зависимости друг от друга. Онлайн-площадки чем дальше, тем активнее будут снабжать кинотеатры столь необходимым им контентом, в то время как демонстраторы поспособствуют тому, чтобы превратить создаваемые стримингами проекты в настоящие события. Примерами кооперации сервисов и кинотеатров из числа картин прошлого года могут служить фильмы КЕНТАВР, который вышел при участии Okko, и ЖАННА ДЮБАРРИ, ассоциированным продюсером которого среди прочих выступила заместитель генерального директора того же сервиса Эльвира Дмитриевская.

Но даже безотносительно сравнений с кинотеатральным рынком очевидно, что в 2023 году индустрия стримингов в России вернулась к однозначно позитивной динамике. В частности, это подтвердила в своем комментарии для БК пресс-служба «Кинопоиска»: «В 2023 году в месяц «Кинопоиск» смотрело 11 миллионов подписчиков «Яндекс Плюса», что на 45 процентов больше, чем годом ранее. На рост аудитории и доходов онлайн-кинотеатра повлиял как общий рост подписчиков «Яндекс Плюса», число которых превысило 30 миллионов, так и увеличение аудитории оригинальных проектов, разнообразие контента, рост популярности у онлайн-аудитории не только российских фильмов и сериалов, но и спортивных трансляций. У «Кинопоиска» продолжает расти средний доход с подписчика, поскольку все бόльшая их часть, пользующаяся сервисом, использует и более дорогие видеоопции – например, с доступом к «Амедиатеке».

С тем, что 2023 год стал успешным и для стримингов в целом, и для его сервиса в частности, согласен Антон Володькин, генеральный директор онлайн-кинотеатра Wink, совместного предприятия «Ростелекома» и НМГ: «Рост инвестиций в originals в 2022-2023 годах составил 150 процентов, это привело к резкому увеличению производства оригинальных проектов и повлияло на рост выручки Wink. Также свое влияние оказали рекордные рейтинги просмотров сериалов, усиление маркетинговых активностей по продвижению как подписок (контент пяти онлайн-кинотеатров в одной подписке), так и контента, завершение создания совместного предприятия и объединение с онлайн-кинотеатром more.tv».

В пресс-службе «Кинопоиска» подчеркнули, что рост рынка онлайн-кинотеатров является интегральным результатом нескольких факторов, среди которых рост экосистемных подписок, активное привлечение новых подписчиков за счет числа и масштаба оригинальных проектов, сформировавшаяся у десятков миллионов жителей России привычка платить за легальный контент, увеличение расходов на продвижение подписок и собственного контента. В данную копилку факторов эксперты добавляют постоянное технологическое совершенствование платформ, в частности, рекомендательных сервисов, расширение стримингами партнерских отношений с операторами связи и выстраивание отношений с новыми зарубежными поставщиками контента.

Согласно новым данным Росстата, в общей сложности в России насчитывается 66 млн домохозяйств. 18 млн из них (то есть 27%), по версии «ТМТ Консалтинг», имеют хотя бы одну подписку на онлайн-кинотеатр. Рост этого показателя за год составил 40%. В среднем же, согласно экспертам «ТМТ Консалтинг», одно домохозяйство, имеющее платные подписки, было подписано на 2,5 онлайн-кинотеатра. Оценка этого показателя от J’son and Partners – 2,13, общий рост количества подписчиков – 33%. Статистика TelecomDaily по данному направлению еще более обнадеживающая. «Прежде всего стоит отметить заметный рост числа подписчиков. На конец года набралось чуть более 45,2 миллиона подписок, тогда как годом ранее всего подписок было около 31 миллиона, – рассказывает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. – В среднем на одно домохозяйство приходится около трех подписок, то есть прирост почти составляет 50 процентов, или 5 миллионов человек».

ЗАВЕТНОЕ СЛОВО

Как уже можно было понять по предыдущему разделу, сегодня абсолютный фундамент доходов сервисов – платная модель монетизации на основе подписки. Рост доли SVOD – один из ключевых трендов всего рынка. Данный сегмент доходов давно стал доминирующим, в то время как AVOD, несмотря на улучшение обстановки на рекламном рынке, продолжил терять свой вес в общем «пироге». В свою очередь, доли транзакционных моделей (TVOD и EST) окончательно уменьшились до уровня статистической погрешности.

TelecomDaily дает следующий расклад по моделям монетизации: 74,6 млрд рублей от подписки при ее доле в выручке в размере 92,2% и, соответственно, 6,3 млрд и 7,9% для доходов от рекламной модели. С данной оценкой в целом согласны аналитики J’son & Partners, которые насчитали в сегменте SVOD 74,5 млрд рублей. Чуть выше оценили выручку от подписок в «ТМТ Консалтинг»: по их данным, объем поступлений здесь составляет 86,7 млрд рублей. В то же время — это равно 92% от всей выручки, что совпадает с оценкой TelecomDaily.

Что касается темпов роста доходов от SVOD, то, по совокупным расчетам всех экспертов, данный показатель укладывается в диапазон 46,6% – 49%. Другими словами, подписка растет заметно быстрее, чем валовые доходы платформ с учетом рекламы и партнерских программ. По данным компании TelecomDaily, в 2023 году общая выручка стриминг-платформ выросла на 45%. По версии «ТМТ Консалтинг», прирост составил 39%. Оценка динамики J’son & Partners Consulting – 28,9%. Конкретно в сегменте онлайн-кинотеатров рост по отношению к предыдущему году достиг 33%. В целом, несмотря на расхождения в расчетах, можно констатировать единство экспертов в главной качественной оценке: в ушедшем году рынок восстановился после непродолжительной стагнации, когда позитивная динамика не превышала 5–10%, и вернулся к высоким темпам роста. Главные причины столь ощутимой положительной динамики – рост числа подписчиков и увеличение стоимости подписки. В то же время нельзя отрицать, что разница с «золотым» периодом 2020-2021 годов все же образовалась, и она достаточно заметна.

Доминирование подписки в доходах и сокращение TVOD буквально до единичных процентов подтверждается и на уровне конкретных игроков. «95 процентов доходов Okko обеспечено именно подписной моделью. Мы делаем ставку на подписку, но некоторые фильмы голливудских мейджоров доступны в Okko по транзакционной модели – таковы условия правообладателей. Думаю, эта тенденция продолжится – 2-3 процента выручки Okko будет приходиться на TVOD, – говорит заместитель генерального директора сервиса Эльвира Дмитриевская. – 2023 год был крайне успешным для Okko – мы увеличили количество смотрящих подписчиков на 57 процентов, а общее время смотрения у нас выросло в два раза. Мы показали абсолютно все ключевые новинки российского проката с коротким окном, но главное, что все десять позиций в рейтинге самых популярных сериалов в Okko заняты нашими оригинальными проектами». «Для Wink изначально подписная модель была главной, – вторит Дмитриевской Антон Володькин. – У нас поначалу даже совсем не было AVOD, и только несколько лет назад мы запустили рекламную модель. Потому что есть категория зрителей, которая не готова платить живые деньги за контент, но готова инвестировать свое время в просмотр рекламы».

Доля TVOD/EST минимальна и в доходах «Кинопоиска», подтвердила его пресс-служба: «Кинопоиск» изначально стратегически занимался развитием именно подписной модели доступа и всегда старался убедить создателей контента работать с сервисом именно по этому типу прав. Возвращение голливудских мейджоров может несколько оживить TVOD/EST, но даже тогда доходы от этой модели не вернутся к прежнему уровню. Подписка – гораздо более стабильная и выгодная для онлайн-сервисов бизнес-модель работы с контентом».

Также с каждым годом все более значимой статьей дохода VOD-сервисов становится лицензирование – выручка, которую получают онлайн-кинотеатры как производители контента от продажи и предоставления прав на свои фильмы и сериалы. Это один из самых быстрорастущих источников прибыли для стримингов, однако при попытке мониторинга он демонстрирует фрагментарность (большинство игроков не предоставляют данные или вовсе не делятся своими оригинальными проектами с остальными) или, наоборот, несет риск задвоения при расчетах.

По этим причинам данная статистика пока приводится экспертами отдельно и не включается в общий рынок. Аналитики J’son and Partners Consulting оценили этот сегмент доходов в 13,65 млрд рублей, что сразу в 2,7 раза больше показателя 2022 года (5,1 млрд). По данным TelecomDaily, рост выручки за год в данном сегменте составил 30% – с 10,9 млрд рублей в 2022-м до 14,2 млрд в 2023-м. «ТМТ Консалтинг» выручку от партнерств оценил в 10,5 млрд. «Часть сервисов делает контент не только для себя, но и чтобы заработать на его перепродаже (например, Start). Кроме того, контент может являться для игрока дополнительным рычагом для решения каких-то особых задач. Есть ситуации, когда платформы обмениваются тайтлами по бартеру или когда сериал служит довеском к какой-то большой сделке. Это может быть «пушинка» на миллионы рублей, но без нее сделка не может состояться. А кто-то, наоборот, контент не отдает в принципе, чтобы он оставался у платформы уникальным предложением, – подчеркивает Дмитрий Колесов, директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting. – Очевидно, этот рынок лицензирования постоянно растет. Когда мы собрали цифры по нему, вновь стало понятно, что тренд на рост в этом сегменте очевиден, но каков истинный размер рынка, пока неизвестно. Поэтому в отчете мы описали вектор развития, но не точную оценку».

Рынок нелинейного телевидения с каждым годом становится оценивать все сложнее, отмечает Денис Кусков: «Трудно как учитывать сегмент лицензий, партнерств и обмена тайтлами, так и в принципе оценивать доходы экосистем. Для них нелинейное вещание – не всегда профильный бизнес, чаще всего для них это продукт, совмещенный с другими услугами, плата за который входит в общую подписку. Поэтому я особенно горжусь тем, что наши минимальные цифры по рынку, как я считаю, наиболее правдивы, то есть именно у нас имеется наименьшая погрешность».

РОССИЙСКИЙ «ПИРОГ»

Если позапрошлый год отметился значительными перестановками среди крупнейших игроков, то в 2023-м кардинальных изменений не произошло. Тот или иной сервис мог потерять часть своей рыночной доли в общем «пироге», но в то же время каждый ведущий участник отрасли продолжил наращивать количество подписчиков и валовую выручку.

На лидирующей позиции, по оценкам экспертов, остался «Кинопоиск», чья рыночная доля перешагнула отметку в 30%. По версии TelecomDaily, доля «Кинопоиска» в общем «пироге» достигла 35,6%, то есть его рост за год составил 8,7 процентного пункта (26,9% по уточненным данным в 2022 году). По мнению «ТМТ Консалтинг», «Кинопоиск» занял ровно 30% рынка, поднявшись с 23% в прошлом году. Второе место, несмотря на сокращение своей доли в общем «пироге» год к году, сохранил «Иви». Аналогичная ситуация у Okko: стриминг остался на четвертой позиции, но его доля снизилась. В свою очередь, сохранивший бронзу Wink продолжил в ушедшем году демонстрировать положительную динамику, во многом благодаря слиянию активами с more.tv.

Напомним, что, по версии TelecomDaily, наибольший индивидуальный рост в плане выручки в позапрошлом году наблюдался у «Кинопоиска», он равнялся 73%. В 2023-м лидер рынка еще больше ускорился и заработал на 93% больше, чем в 2022-м. Однако это все равно не помогло ему стать рекордсменом: самый активный индивидуальный рост доходов наблюдался в этот раз у Premier, а именно +117% год к году. Также крайне внушительную динамику демонстрируют Start (+76%) и Wink (+71%). Любопытно, что по версии «ТМТ Консалтинг», лидером по этому параметру стал Wink (+92%), на втором месте – «Кинопоиск» (+89%), на третьем – Premier (+88%).

Общий вес стримингов, составляющих первую пятерку, продолжил ощутимый рост. По оценкам экспертов из TelecomDaily, данный показатель увеличился с 73,6% в 2022 году до 84,6% в 2023-м (в 2021-м он составлял 61,2%). Подсчеты «ТМТ Консалтинг» показывают менее угрожающую динамику – с 69% до 74%.

Одним из ключевых событий прошлого года стало официальное завершение слияния онлайн-кинотеатра more.tv и сервиса Wink. Сама сделка была закрыта «Ростелекомом» и Национальной Медиа Группой еще 15 июня прошлого года в рамках Петербургского международного экономического форума, однако технологическая интеграция платформ проходила поэтапно. Окончательно слияние оформилось лишь в прошлом декабре, ощутимо усилив рыночные позиции объединенной структуры. Сильными сторонами сервиса «Ростелекома», очевидно, являлись технологическая база телеком-оператора, уже сформированная база лояльных подписчиков и экспертиза в вопросе клиентского опыта. В свою очередь, со стороны НМГ имелись широкие компетенции и экспертиза как одного из наиболее успешных производителей медиаконтента для самых разных сред смотрения.

Очевидно, что на горизонте ближайшей пары лет можно не ожидать столь же крупных слияний или радикальных поглощений, считает Денис Кусков: «Какое-то укрупнение рынка так или иначе продолжится, просто оно произойдет не за счет поглощений. «Кинопоиск» никто не станет покупать, он стоит столько, что снимешь последние штаны. «Иви» никто не купит из-за сложной структуры инвесторов. Покупать на рынке особо некого. Та или иная сделка может произойти, но она будет непредсказуемая и шизофреническая. Например, если какой-нибудь крупный банк вдруг решит, что ему непременно требуется онлайн-кинотеатр. Как мне кажется, консолидация рынка произойдет, когда кто-то из крупных участников сойдет с дистанции и останутся три-четыре ведущих игрока, которые замкнут на себе 90 процентов рынка. Но это перспектива не 2024-го и даже не 2025 года. Если это и осуществится, то на горизонте 2026-2027 годов».

КОНТЕНТНЫЙ ВОПРОС

В отчете J’son & Partners подчеркивается, что 2023 и 2024 годы эксперты называют «расцвет originals». В 2023-м было выпущено 209 новых проектов; за два года этот рынок удвоился, а за пять лет вырос в 70 раз. Ожидается, что в 2024-м темпы производства продолжат увеличиваться. Так, в январе-феврале онлайн-кинотеатры уже выпустили 35 оригинальных проектов против 30-ти за этот же период в прошлом году.

Главным поставщиком originals на рынок за год стала платформа Wink. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», собравший аудиторию в размере 23 млн зрителей, стал самым популярным не только для видеосервиса, но и в целом на рынке. Высокие цифры также показали проекты сервиса «Фишер», «Балет», «Отмороженные», «Плакса», «Библиотекарь» и другие originals. «Западные мейджоры, покинув российский рынок, освободили время и внимание российских зрителей, которые нужно было занять другим контентом – и наша индустрия стала быстро наращивать производство сериалов. Сейчас очевидно, что опасения спада в отрасли в связи с уходом западного контента не оправдались. Мы смогли заменить его ростом производства отечественного контента, который очень сильно вырос качественно, а также иностранным контентом от поставщиков, которые продолжают работать с Россией. Это не только Турция, Южная Корея, Китай, Индия или Латинская Америка, но и независимые американские и европейские студии. В общем, онлайн-кинотеатры успешно воспользовались освободившейся нишей, – рассуждает Антон Володькин. – 2023-й подтвердил, что онлайн-кинотеатры стали флагманами индустрии развлечений как с точки зрения роста экономических показателей, так и с точки зрения влияния на индустрию в целом – именно сериалы во многом теперь определяют стиль, моду и спрос на другой контент, например, на музыку, книги и так далее. Флагманский проект Wink, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», поднял очень важные социальные проблемы, вызвал волну рефлексии в обществе о периоде конца 1980-х, но также и вернул в оборот музыку и моду того времени. Рынок продолжает расти благодаря увеличению количества и качества сериалов, в результате чего у потребителей формируется устойчивый паттерн потребления свежего отечественно контента».

Денис Кусков подтвердил, что качественных проектов за прошлый год вышло достаточно много: «Выпуск новых тайтлов за год в целом увеличился на 40 процентов, и при этом было много значимых премьер, не только успех одного «Слова пацана». Соответственно, многие зрители ждали выпуска новых серий и старта интересных проектов, а это заставляет людей оставаться на сервисах и удлиняет время жизни контента». «Okko делает ставку на оригинальные и эксклюзивные проекты с 2022 года. Мы заключили контракты с самыми талантливыми продюсерскими компаниями, такими как «Среда», Originals Production и другими. Но мы не ограничиваемся сериалами, участвуем и в производстве полного метра. В прошлом году при участии Okko вышел хит КЕНТАВР, а еще мы стали сопродюсерами ЖАННЫ ДЮБАРРИ, – рассказывает Эльвира Дмитриевская. – Если говорить о жанрах, то мы производим и драмы, и комедии, и приключенческие фильмы, и какие-то сказочные истории – хотим, чтобы все зрители Okko смогли найти контент по душе. Благодаря этому разнообразию мы имеем возможность говорить на одном языке с абсолютно разными аудиториями, рассказывая посредством фильмов и сериалов о близких нам ценностях – важности семьи, дружбы, позитивном взгляде на мир и многом другом. Помимо популярных классических жанров, в последнее время мы обратили внимание на фантастику, сказки и фэнтези, выпустив весьма успешные сериалы «Волшебный участок» и «Очевидное невероятное». Okko и дальше планирует двигаться в этом направлении, например, совсем недавно наш онлайн-кинотеатр выступил сопродюсером фильмов ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ и СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, а сейчас работает над комедией про инопланетянина ЖДУН и фэнтези ПОСЛЕДНИЙ РОНИН».

Генеральный директор KION Алексей Иванов также подчеркивает, что основным драйвером роста и флагманским направлением для сервиса остается originals: «За три года существования платформы мы выпустили более 80 проектов. Их смотрит 76 процентов пользователей KION. Число часов смотрения на одного пользователя за последний год увеличилось на 23 процента. Мы активно экспериментируем с жанрами, форматами и тематиками originals. В 2023-м на KION вышло более 20 собственных проектов, среди них второй сезон сериала «Почка» о проблеме донорства и трансплантологии, второй сезон сериала «Жизнь по вызову», рассказывающий о рынке эскорт-услуг, а также документальные фильмы цикла «История российских тюрем» и многое другое».

У каждого из стримингов свои стратегии производства оriginals, рассуждает Кусков. Кто-то действует избирательно и осторожно, а кто-то, наоборот, делает ставку на массовость: «По совокупности причин выделю здесь «Иви», у которых есть пул разношерстных инвесторов, при этом не всегда российских, что создает им понятные дополнительные проблемы в отношении инвестиций. И в силу этой особенности команде сервиса приходилось с ювелирной точностью подходить ко многим вещам – как в плане собственного кинопроизводства, так и в отношении расходов на рекламу. Последние у «Иви» были минимальными среди всех конкурентов. Ведь многие из тех, кто входит в экосистемы, не особо считают те деньги, которые вкладывают в контент. Им не нужно отчитываться за каждый потраченный рубль. Не все их проекты, будем честны, выступают как «Слово пацана». Но они работают на перспективу, что на каком-то среднесрочном горизонте все это окупится. Если один проект из трех-четырех выпущенных «выстреливает», это позволяет им компенсировать расходы на все остальное».

По словам Кускова, российская аудитория переключилась на потребление отечественного контента уже в 2022-м, но тогда сервисы еще предпринимали попытки привлечь внимание зрителей к различному контенту из дружественных стран – Китая, Кореи, Индии, Бразилии, Турции. В итоге этот контент так и не смог сформировать вокруг себя аудиторию, сравнимую с аудиторией голливудских фильмов. В то же время в 2023 году позиции российской продукции продолжили укрепляться, интерес зрителей к ней рос, а низкая цена на подписки сделала стриминги одной из самых доступных и при этом качественных форм развлечения в стране.

Кусков отмечает, что в данный момент наиболее активно развиваются коллаборации сервисов с телеканалами, они помогают друг другу с производством. Делить производство на двоих всегда дешевле, так что эксперт прогнозирует, что в силу очень высоких затрат в будущем подобных коллабораций будет еще очень много. Большую роль данных партнерств для рынка стриминга отметили и в пресс-службе «Кинопоиска»: «Онлайн-кинотеатры и телеканалы с каждым днем активнее сотрудничают друг с другом и учатся извлекать взаимную выгоду от одновременного показа контента в эфире и в интернете». Данный тренд подтверждает и Эльвира Дмитриевская: «Мы с удовольствием продаем наш контент другим игрокам рынка, если эти игроки – линейные телеканалы. Например, на телеканале «Солнце» вышла «Манюня», а на ТНТ – «Волшебный участок», ставший одним из самых популярных сериалов не только среди онлайн-кинотеатров, но и на телевидении. Скоро зрители ТНТ смогут увидеть еще один наш хит – «Очевидное невероятное». Такой подход обеспечивает Okko дополнительные доходы от лицензирования и позволяет увеличить аудиторию проектов – люди начинают смотреть наши сериалы по ТВ, а потом приходят в Okko, потому что в онлайн-кинотеатре смотреть удобнее. Не нужно ждать новую серию несколько дней, да и можно посмотреть все в любое время. В других онлайн-кинотеатрах контент Okko вы не найдете – мы принципиально не продаем оригинальные сериалы сторонним платформам. Хочется, чтобы в Okko было как можно больше эксклюзивного контента, ведь именно такие сериалы и фильмы формируют идентичность сервиса».

СКВОЗЬ ГОРИЗОНТ

Денис Кусков ожидает, что наступивший год пройдет в конкурентной, но вполне спокойной работе всех игроков. Даже логичное повышение цен на услуги сервисов, по его прогнозу, будет осуществлено крайне осторожно и незаметно, составив 10–15%.

Антон Володькин ожидает сохранения высоких темпов роста Wink и в 2024 году: «Мы считаем, что сохраняется потенциал роста в регионах, в которых пока ниже проникновение, но где Wink может использовать разветвленную инфраструктуру «Ростелекома» и Tele2 (в тарифах этих операторов Wink есть базовый онлайн-кинотеатр)». Подспорьем в реализации этой стратегии, рассчитывает Володькин, станет успешный контент: «Очень хорошо стартовали проекты 2024 года, такие как шпионский триллер-детектив «ГДР» и адвокатская драма «Неверные», а впереди у нас еще целый ряд потенциальных блокбастеров: «Комбинация», «Челюскин. Первые», «Чистые», новые сезоны уже полюбившихся сериалов».

В пресс-службе «Кинопоиска» отметили, что в 2024 году крупнейшие онлайн-кинотеатры стали по-настоящему массовыми медиа. В то же время интересного контента в них становится больше и конкурировать за внимание подписчиков становится все сложнее: «Рост аудитории и, соответственно, доходов онлайн-кинотеатров в 2024 году будет зависеть от двух основных факторов. Во-первых, смогут ли онлайн-кинотеатры регулярно создавать большие события из своих премьер, то есть события, которые будут стабильно привлекать внимание десятков миллионов подписчиков. Речь идет не только об оригинальных сериалах, но и о российских фильмах после их показа в традиционных кинотеатрах. Во-вторых, как эффективно онлайн-кинотеатры и экосистемы будут удерживать привлеченную громкими премьерами аудиторию и делать так, чтобы люди смотрели контент на сервисе чаще и дольше. И как часть этого – насколько онлайн-кинотеатры смогут вовлекать в смотрение всю семью. Это способствует тому, что подписчики будут регулярно платить за контент годами и не «бегать» между сервисами. В таком случае мы можем увидеть рост не только отдельных онлайн-кинотеатров, но и числа людей, которые одновременно платят за два-три сервиса. О достижении потолка проникновения подписок среди населения России пока речь не идет. Учитывая, что в США подпиской на видеосервисы пользуется больше 80 процентов домохозяйств, нам есть куда расти».

«Я думаю, что среди онлайн-кинотеатров продолжит усиливаться тренд на originals, – считает Алексей Иванов. – При этом будут набирать популярность новые форматы проектов – шоу, реалити и другое. Также я думаю, что онлайн-кинотеатры будут активнее трансформироваться в полноценные медиасервисы и предлагать пользователям более широкий функционал. Что касается подписок, то я думаю, что нас ждет развитие рекламных и гибридных моделей для пользователя. Особенно это будет проявляться в экосистемных подписках».

В 2024 году рынок российских стримингов остается высококонкурентным. Траты сервисов на продвижение собственного контента огромны: как справедливо замечает Денис Кусков, это становится очевидно, если просто посмотреть на билборды двух столиц и других крупных городов. Однако и перспективы крайне заманчивы – в России огромное население, высокое проникновение интернета и при этом сравнительно низкая его стоимость. Вернувшиеся в отрасль двузначные темпы роста сигнализируют о ее неокончательной конфигурации. Это будет и дальше подстегивать всех участников к активному развитию, производству самого разного контента и попыткам всячески расширить свою аудиторию. И если для игроков индустрии победа в этой гонке маячит на горизонте в лучшем случае нескольких лет, то для зрителей польза очевидна уже сейчас.

Фото: Freepik

08.05.2024 Автор: Никита Никитин