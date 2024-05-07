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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 9–12 мая 2024 года

Родственники на свадьбе, сыщики-любители и другие

На грядущем уикенде посетителей кинотеатров ждет сразу несколько разножанровых новинок, каждая из которых, впрочем, обладает довольно умеренным кассовым потенциалом.

Криминальная комедия ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ (PRD) предлагает богатый актерский состав (Крис Пайн, Дженнифер Джейсон Ли, Аннетт Бенинг, Дэнни ДеВито), в то же время лента не представлена в сети пиратской копией. Ее ориентиры по сборам – МАМА МАФИЯ (17,4 млн рублей на старте) и ВАЛЬДО (19,9 млн на старте).

Еще одна импортная премьера уикенда – фильм ужасов ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ (CP). Австралийский релиз про паука-монстра выглядит довольно прямолинейным хоррором, но целевую аудиторию он точно привлечет, тем более имея за спиной столь сильного прокатчика. На старте картине вполне по силам обойти релизы ЛУКАВЫЙ (13,7 млн рублей) и ПАУТИНА СТРАХА (9,4 млн).

На любителей российских комедий нацелен проект КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ (AK / GORK). Ему может не хватать событийности из-за отсутствия крупных звезд в главных ролях, но в плюс может сыграть кавказский колорит. В качестве референсов в данном случае можно назвать фильмы ПАПАША В БЕГАХ (15,7 млн рублей на старте) и ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В СЕМЬЮ. ПОВАР ИЗ НЕАПОЛЯ (14,8 млн на старте).

Волну успешного регионального кино должна поддержать драма СЕМЬ ЧЕРНЫХ БУМАГ (NMG). Возможно, релиз выглядит чересчур артовым для широкой аудитории, но дата премьеры выбрана дистрибьютором максимально подходящая. На старте фильм вполне может посоревноваться с ЧУЖОЙ (6 млн рублей).

Также зрители смогут посмотреть фильм ужасов БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (KNLG), комедию ДААААААЛИ! (RUR), драму ЖИТЬ СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ (INK, с 08.05), военную ленту КРАСНЫЕ ЛЕНТЫ (SBF), анимацию МАРС ЭКСПРЕСС (PVZGL, с 08.05), триллер ОБИТЕЛЬ ЛЖИ (PLK), детектив ТРЕВОЖНЫЙ ЗВОНОК (KAP) и экшн ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ (WP).       

 

Фото: кадр из фильма ЧИСТИЛЬЩИК БАССЕЙНОВ

07.05.2024 Автор: Максим Острый

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