Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента

Торжественная церемония вручения состоялась 30 мая в Москве

30 мая в Москве состоялась вторая часть церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента, организованная Институтом развития интернета (ИРИ).

Обладателем награды в категории «Игровой фильм» стала лента ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина. В сериальных номинациях победу одержали «Плейлист волонтера» и «Политех».

Список некоторых лауреатов

• Игровой фильм –

ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)

• Игровой сериал до 25 минут – «Политех»

• Игровой сериал более 25 минут – «Плейлист волонтера»

• Документальный проект –

«Романовы. Последнее слово»

• Non-scripted-проект –

«Залетай в тренды 2»

• Короткометражный фильм – «Тренер»

• Дебют – «Премия»

• Спецноминация «Особый взгляд» – документальный фильм «Мама, короче говоря, пора жить как раньше»

• Спецноминация «Сила в правде» – сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»

• Проект Года учителя – сериал «Крутая перемена»

• Видеоконтент до 3-х минут – Yan Dilan – «Пушкинская карта» (из цикла «РазБЕРИсь»)

• Социальная интернет-акция – социально-просветительский проект «Пацаны меняются»

• Музыкальный трек – Максим Фадеев, Маша Гулевич – «Скажите детям»

• Подкаст – «Не выходя из комнаты»

• Блог – Сама Меньшова