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Стали известны победители III Национальной премии интернет-контента

Автор: БК

30 мая 2024

Торжественная церемония вручения состоялась 30 мая в Москве

30 мая в Москве состоялась вторая часть церемонии вручения III Национальной премии интернет-контента, организованная Институтом развития интернета (ИРИ).

Обладателем награды в категории «Игровой фильм» стала лента ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА Игоря Волошина. В сериальных номинациях победу одержали «Плейлист волонтера» и «Политех».

Список некоторых лауреатов

• Игровой фильм –
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА (реж. Игорь Волошин)
• Игровой сериал до 25 минут – «Политех»
• Игровой сериал более 25 минут – «Плейлист волонтера»
• Документальный проект –
«Романовы. Последнее слово»
• Non-scripted-проект –
«Залетай в тренды 2»
• Короткометражный фильм – «Тренер»
• Дебют – «Премия»
• Спецноминация «Особый взгляд» – документальный фильм «Мама, короче говоря, пора жить как раньше»
• Спецноминация «Сила в правде» – сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
• Проект Года учителя – сериал «Крутая перемена»

• Видеоконтент до 3-х минут –  Yan Dilan – «Пушкинская карта» (из цикла «РазБЕРИсь»)
• Социальная интернет-акция – социально-просветительский проект «Пацаны меняются»
• Музыкальный трек – Максим Фадеев, Маша Гулевич – «Скажите детям»
• Подкаст – «Не выходя из комнаты»
• Блог – Сама Меньшова

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