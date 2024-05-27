В России ужесточат демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября

Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.

Он предусматривает наказание за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих сведения о методах изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

В законопроекте отмечается, что если нарушения произошли в интернете, то для юридического лица это повлечет за собой штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Стоит отметить, что, судя по текущему тексту законопроекта, штрафы не будут накладываться, если присутствие в произведении наркотических веществ ограничивается только их упоминанием.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября.

Фото: кадр из фильма НА ИГЛЕ