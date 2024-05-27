top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • В России ужесточат демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках

В России ужесточат демонстрацию предметов искусства с информацией о наркотиках

Автор: БК

27 мая 2024

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября

Государственная Дума рассмотрит во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за пропаганду в интернете незаконного оборота и потребления наркотиков.

Он предусматривает наказание за распространение или публичную демонстрацию произведений литературы и искусства, содержащих сведения о методах изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, о местах их приобретения, способах и местах культивирования наркосодержащих растений.

В законопроекте отмечается, что если нарушения произошли в интернете, то для юридического лица это повлечет за собой штраф в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Стоит отметить, что, судя по текущему тексту законопроекта, штрафы не будут накладываться, если присутствие в произведении наркотических веществ ограничивается только их упоминанием.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября.

Фото: кадр из фильма НА ИГЛЕ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Контент как «новая нефть»: отношения между игроками рынка после ухода Голливуда
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть вторая)
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами производства (часть первая)
Подробнее
Cреди ясного неба: Перспективы российских кинокомиксов
Подробнее
Касса России: кинокомикс «Майор Гром: Игра» стал лидером проката
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майор Гром: Игра» обгоняет «Сто лет тому вперед»
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Майор Гром: Игра» возглавил прокат
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 23–26 мая
Подробнее
Санкт-Петербургский международный контент-форум объявил состав участников
Подробнее
Стали известны победители 77-го Каннского кинофестиваля
Подробнее
Снятый в России короткометражный фильм получил приз на Каннском кинофестивале
Подробнее
Россия будет сотрудничать с Узбекистаном в создании кино
Подробнее
Роскомнадзор выявил в сети десять фильмов с признаками экстремизма
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
ИРИ объявил номинантов III Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 20–26 мая 2024 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Майор Гром: Игра» занял первую строчку
Подробнее
Первый канал снимет сериал о Владимире Жириновском
Подробнее
Министерство культуры не выдало прокатное удостоверение фильму «Краш» братьев Пресняковых
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» объявил программу
Подробнее

Новости по теме

Онлайн-кинотеатр Okko оштрафован на 1 млн рублей за ЛГБТ*-пропаганду
Подробнее
«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента
Подробнее
На «Кинопоиск» и Wink составили протоколы о пропаганде ЛГБТ*
Подробнее
Штрафы за ложную информацию в ЕАИС изменят
Подробнее
"Люксор" оштрафован на 1 млн рублей
Подробнее