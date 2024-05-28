«Матч ТВ» и Okko договорились о показе Евро-2024 в России
Автор: БК
28 мая 2024
Футбольный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля
Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал «Матч ТВ» покажут Чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии.
Сообщается, что совместная трансляция футбольного турнира станет первым шагом в рамках сотрудничества двух платформ.
Расписание трансляций и формат показа турнира будут анонсированы дополнительно.
Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
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