«Матч ТВ» и Okko договорились о показе Евро-2024 в России

Футбольный турнир пройдет с 14 июня по 14 июля

Онлайн-кинотеатр Okko и телеканал «Матч ТВ» покажут Чемпионат Европы по футболу 2024 в Германии.

Сообщается, что совместная трансляция футбольного турнира станет первым шагом в рамках сотрудничества двух платформ.

Расписание трансляций и формат показа турнира будут анонсированы дополнительно.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.