ИРИ потратит до половины бюджета 2024 года на поддержку российских сериалов
Автор: Илья Кувшинов
27 мая 2024
Запланированный бюджет составит 18,3 млрд рублей
Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал на Российском интернет-форуме, что институт на конкурсной основе распределит бюджет в размере 18,3 млрд рублей на поддержку контента в 2024 году. Данная цифра учитывает долгосрочные вложения, а ее часть заблокирована контрактами прошлых лет.
По словам Гореславского, примерно половина этих средств будет направлена на поддержку создателей российских сериалов, а также на поддержку интернет-СМИ, блогерского контента, дебютов и игр.
Стоит отметить, что бюджет ИРИ на этот год слегка вырос – в феврале Гореславский заявлял, что он составит 18,2 млрд рублей.
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