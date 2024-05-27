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ИРИ потратит до половины бюджета 2024 года на поддержку российских сериалов

Автор: Илья Кувшинов

27 мая 2024

Запланированный бюджет составит 18,3 млрд рублей

Генеральный директор Института развития интернета (ИРИ) Алексей Гореславский рассказал на Российском интернет-форуме, что институт на конкурсной основе распределит бюджет в размере 18,3 млрд рублей на поддержку контента в 2024 году. Данная цифра учитывает долгосрочные вложения, а ее часть заблокирована контрактами прошлых лет. 

По словам Гореславского, примерно половина этих средств будет направлена на поддержку создателей российских сериалов, а также на поддержку интернет-СМИ, блогерского контента, дебютов и игр.

Стоит отметить, что бюджет ИРИ на этот год слегка вырос – в феврале Гореславский заявлял, что он составит 18,2 млрд рублей.

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