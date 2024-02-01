ИРИ подвел итоги 2023 года и рассказал о проектах первого полугодия 2024-го

Бюджет на 2024 год составит 18,2 млрд рублей

1 февраля Институт развития Интернета (ИРИ) провел презентацию, на которой подвел итоги минувшего года и представил линейку флагманских проектов на первое полугодие 2024-го. Ведущими мероприятия выступили исполнительный директор ИРИ Елена Лапина и генеральный директор Алексей Гореславский.

Первой громкой новостью стал анонс стратегического партнерства ИРИ с компанией Mediascope, которое в данный момент находится на подписании.

По словам генерального директора Mediascope Руслана Тагиева, компания разработала новую систему, которая осуществляет обработку данных по онлайн-кинотеатрам и преобразует их в стандартные метрики анализа медиарынка. «Те цифры, которые мы видим, максимально точно характеризуют проекты и их работу на площадках», – подчеркнул он. Помимо данных о времени и длительности взаимодействия пользователей с контентом, в системе также есть информация о названии, хронометраже, дате и стране производства контента.

Система уже работает на протяжении полугода и выдает регулярные отчеты по рынку, однако пока это было доступно только для государственных органов. Теперь же, в рамках партнерства ИРИ будет использовать данные Mediascope в своей работе.

Бюджет Института развития интернета на 2024 год составит 18,2 млрд рублей. Для сравнения на презентации была продемонстрирована статистика по зарубежным аналогам. Так, например, отечественная организация пока немного отстает от европейского фонда Creative Europe Media (€242 млн в год) и Южной Кореи (запланированные $475 млн на 2024-й), однако смогла перегнать по объему финансирования Саудовскую Аравию ($137,5 млн). «Мы все деньги выставляем на конкурс – до 30% можно потратить на продвижение и от 70 до 100% на производство», – отметил генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский. Отмечается, что только на продвижение видеоконтента ИРИ потратил в 2022-2023 году 630 млн рублей.

Конкурс ИРИ на национальные проекты будет объявлен в середине февраля. Там появится отдельное направление аудиальных проектов – аудиосериалы, сделанные при участии известных актеров с дорогим саунд-дизайном.

В 2023 году у Института развития интернета вышло 393 проекта, из которых 30% – видеоконтент (117), 39% – мультиформатный (153), 31% – в блогосфере (123). Общее количество просмотров за прошлый год составило 6,5 млрд (4,2 млрд в 2022 году; 2,8 млрд в 2021-м).

Количество просмотров проектов ИРИ на платформах достигло 334 млн. Больше всего оригинальных сериалов института в 2023 году вышло на Premier (20%), Wink (16%) и Okko (14%). Доля контента ИРИ среди ориджиналс онлайн-кинотеатров составила 37% (26% в 2022-м). В пятерке лучших проектов ИРИ по просмотрам на стримингах в 2023 году стали «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Мастодонт», «Политех», «Крутая перемена» и «Большой дом».

Если в 2022 году в телевизионном эфире появилось всего три проекта ИРИ, то в 2023-м их количество выросло до пятнадцати. Этот год обещает быть еще перспективнее – на данный момент, к показу с января по май заявлено 18 проектов, сделанных при участии института.

В числе трендов на 2024 год – семейный контент, фэнтези (ИРИ уже запустил несколько проектов), смешение жанров и форматов, обращение к малоизвестным страницам истории и героям XI-XII веков, переосмысление русского культурного кода. Также будет делаться большой акцент на контент для школьников 10-16 лет, документальные проекты и онлайн-шоу.

Разговор о флагманских оригинальных проектах начался с драматических сериалов. Ближайшим из них станет шпионский боевик «ГДР» с Александром Горбатовым, премьера которого состоится 16 февраля на платформе Wink и 26 февраля на телеканале НТВ. Гостям презентации продемонстрировали продолжительную вступительную сцену, наглядно демонстрирующую весь масштаб и потенциал сериала.

Также в числе проектов, заявленных на февраль-май 2024 года – детективная драма «Десять дней до весны», снятая в Мариуполе драма «20/22», военная драма «По зову сердца» о защите Москвы в октябре 1941 года, байопик «Адмирал Кузнецов» о самом молодом наркоме военно-морских сил с Игорем Петренко, драма «Точка ноль» с Мариной Александровой, повествующая о современных вирусологах и документальный политический триллер «Нефть».

Ближайшим релизом в семейной линейке станет «Многодетство» о многодетном отце, который пытается решить квартирный вопрос. Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре Start уже 12 февраля. Среди других проектов – детский детектив «Любопытная Варвара», фантастическая комедия «Казачок» о школьнике, который перенесся в казачью станицу в разгар Смутного времени, богатырское аниме «Невский», драмеди «Все ок» об интроверте, берущем на себя заботу о двух сестрах, драмеди «Курьеры» о трудных буднях молодых ребят-доставщиков и приключенческая комедия «Три друга, клад и матрос Кошка» о воспитанниках Нахимовского училища, которые ищут клад.

Также в первой половине 2024 года запланирован выход трех флагманских игровых проектов, поддержанных ИРИ – экшн «Смута» (релиз запланирован на 4 апреля», пошаговая стратегия «Sparta» и военная стратегия «Передний край» (детали по ней появятся 23 февраля).