Кантемир Балагов готовится к съемкам англоязычного проекта

Съемки «Варенья для бабочек» начнутся уже в этом году

Режиссер ДЫЛДЫ и ТЕСНОТЫ Кантемир Балагов уже в этом году приступит к работе над своим англоязычным проектом. Об этом сообщает Deadline.

Драма ВАРЕНЬЕ ИЗ БАБОЧЕК расскажет о непростых отношениях отца и 14-летнего сына, где ребенок наделяет его качествами, которыми тот на самом деле не обладает. Действие ленты будет разворачиваться в штате Нью-Джерси, где проживает многотысячная диаспора кабардинцев.

Сценарий картины написан Балаговым в соавторстве с писательницей Мариной Степновой («Женщины Лазаря»). Сейчас режиссер занимается кастингом.

Производством ВАРЕНЬЯ ДЛЯ БАБОЧЕК займутся AR Content Александра Роднянского* и французская компания Why Not Productions – в прошлом они уже сотрудничали в работе над НЕЛЮБОВЬЮ Андрея Звягинцева. За международную дистрибуцию фильма будет отвечать компания Goodfellas. Продажи картины начнутся на грядущем Каннском кинорынке.

Стоит отметить, что первоначально Балагов должен был снимать этот проект в России – в марте 2021 года режиссер сообщил о том, что вместе с Мариной Степановой работает над сценарием драмы МОНИКА, действие которого разворачивалось в родной для постановщика Кабардино-Балкарии.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: кадр со съемок фильма ДЫЛДА