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Warner Bros. готовит новые фильмы во вселенной «Властелина колец»

Автор: Илья Кувшинов

9 мая 2024

Первый из них предварительно запланирован к выходу в 2026 году

Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав анонсировал, что студия готовит два новых фильма во вселенной ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ. Первый из них предварительно запланирован к выходу в 2026 году. Об этом сообщает Deadline.

Заслав отметил, что Питер Джексон выступит продюсером и будет активно вовлечен в производство каждой из картин. Вместе с ним продюсерские кресла также займут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, занимавшиеся сценариями оригинальной трилогии и ХОББИТА.

Одним из грядущих проектов WB станет лента с рабочим названием ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА, режиссером которой выступит Энди Серкис. Он также вернется к исполнению роли заглавного персонажа. Сценарий картины напишут Уолш и Бойенс вместе с авторами аниме ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЙНА РОХИРРИМОВ Арти Папагеоргиу и Фиби Гиттинс.

По словам Заслава, проект находится на ранней стадии разработки сценария.

Фото: кадр из фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ

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