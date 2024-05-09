Warner Bros. готовит новые фильмы во вселенной «Властелина колец»
Первый из них предварительно запланирован к выходу в 2026 году
Генеральный директор Warner Bros Discovery Дэвид Заслав анонсировал, что студия готовит два новых фильма во вселенной ВЛАСТЕЛИНА КОЛЕЦ. Первый из них предварительно запланирован к выходу в 2026 году. Об этом сообщает Deadline.
Заслав отметил, что Питер Джексон выступит продюсером и будет активно вовлечен в производство каждой из картин. Вместе с ним продюсерские кресла также займут Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, занимавшиеся сценариями оригинальной трилогии и ХОББИТА.
Одним из грядущих проектов WB станет лента с рабочим названием ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ОХОТА НА ГОЛЛУМА, режиссером которой выступит Энди Серкис. Он также вернется к исполнению роли заглавного персонажа. Сценарий картины напишут Уолш и Бойенс вместе с авторами аниме ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЙНА РОХИРРИМОВ Арти Папагеоргиу и Фиби Гиттинс.
По словам Заслава, проект находится на ранней стадии разработки сценария.
Фото: кадр из фильма ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ