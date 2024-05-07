Фонд кино безвозвратно выделит 3,1 млрд рублей на поддержку фильмов кинокомпаний-лидеров

Поддержку получат 15 проектов мейджоров

7 мая Фонд кино назвал 15 проектов кинокомпаний-лидеров, которые получат безвозвратную поддержку в 2024 году.

Всего в первой волне питчингов среди мейджоров распределили 3,1 млрд рублей.

Список студий и проектов расположен в алфавитном порядке.

1-2-3 Production

• В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (200 млн рублей безвозвратно)

Art Pictures Studio

• ПРОПАСТЬ (200 млн рублей безвозвратно)

Yellow, Black & White

• РУКИ ВВЕРХ (50 млн рублей безвозвратно)

• ЧЕБУРАШКА 2 (200 млн рублей безвозвратно)

Кинокомпания «Водород»

• БУРАТИНО (250 млн рублей безвозвратно)

«Дирекция Кино»

• БЕЙРУТ (200 млн рублей безвозвратно)

Кинокомпания «СТВ»

• ГОРЫНЫЧ (200 млн рублей безвозвратно)

• ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (200 млн рублей безвозвратно)

• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (100 млн рублей безвозвратно)

Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова

• КОРОЛЕВА АННА (400 млн рублей безвозвратно)

• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (300 млн рублей безвозвратно)

«Централ Партнершип»

• БИТВА МОТОРОВ (200 млн рублей безвозвратно)

• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (300 млн рублей безвозвратно)

• ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (200 млн рублей безвозвратно)

• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (100 млн рублей безвозвратно + 100 млн рублей возвратных из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)

В числе проектов, которые не получили поддержку от Фонда, оказались три картины Yellow, Black & White (ХОЛОП 3, ГЕЛЯ, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ) и три фильма 1-2-3 Production (ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕТО, ТРИ ТОЛСТЯКА, ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ).

Подробнее о каждом из проектов питчинга мейджоров можно прочитать в нашем материале об очной защите фильмов в Фонде кино.

Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА