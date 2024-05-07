Фонд кино безвозвратно выделит 3,1 млрд рублей на поддержку фильмов кинокомпаний-лидеров
Поддержку получат 15 проектов мейджоров
7 мая Фонд кино назвал 15 проектов кинокомпаний-лидеров, которые получат безвозвратную поддержку в 2024 году.
Всего в первой волне питчингов среди мейджоров распределили 3,1 млрд рублей.
Список студий и проектов расположен в алфавитном порядке.
1-2-3 Production
• В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (200 млн рублей безвозвратно)
Art Pictures Studio
• ПРОПАСТЬ (200 млн рублей безвозвратно)
Yellow, Black & White
• РУКИ ВВЕРХ (50 млн рублей безвозвратно)
• ЧЕБУРАШКА 2 (200 млн рублей безвозвратно)
Кинокомпания «Водород»
• БУРАТИНО (250 млн рублей безвозвратно)
«Дирекция Кино»
• БЕЙРУТ (200 млн рублей безвозвратно)
Кинокомпания «СТВ»
• ГОРЫНЫЧ (200 млн рублей безвозвратно)
• ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (200 млн рублей безвозвратно)
• КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА (100 млн рублей безвозвратно)
Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова
• КОРОЛЕВА АННА (400 млн рублей безвозвратно)
• РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (300 млн рублей безвозвратно)
«Централ Партнершип»
• БИТВА МОТОРОВ (200 млн рублей безвозвратно)
• ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (300 млн рублей безвозвратно)
• ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (200 млн рублей безвозвратно)
• ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (100 млн рублей безвозвратно + 100 млн рублей возвратных из перераспределенных средств субсидии прошлых лет)
В числе проектов, которые не получили поддержку от Фонда, оказались три картины Yellow, Black & White (ХОЛОП 3, ГЕЛЯ, ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ) и три фильма 1-2-3 Production (ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕТО, ТРИ ТОЛСТЯКА, ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ).
Подробнее о каждом из проектов питчинга мейджоров можно прочитать в нашем материале об очной защите фильмов в Фонде кино.
Фото: кадр из фильма ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА