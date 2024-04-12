Фонд кино провел очную защиту проектов кинокомпаний-лидеров

Всего экспертам был представлен 21 фильм

12 апреля в большом зале МИА «Россия сегодня» состоялась очная защита национальных фильмов, производство которых осуществляется лидерами отечественного кинопроизводства.

Первым проектом стала приключенческая драма КОРОЛЕВА АННА от студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова. Картина, действие которой разворачивается в XI веке, рассказывает о дочери великого князя Ярослава Мудрого, выданной замуж за французского короля, и ее путешествии через всю Европу. Оберегать княжну в опасном пути должен воин Остромир, который перед отправлением приносит ее отцу клятву, что любой ценой доставит княжну жениху. Но по пути кортежа Остромир и Анна влюбляются друг в друга. Режиссером картины выступит Алексей Сидоров, а оператором – Михаил Милашин (ЛЕД, Т-34, ЧЕМПИОН МИРА). Съемки должны начаться в середине лета (примерно 15 июля). В дрим-касте на роль Остромира – Виктор Хориняк и Илья Маланин, а на роль Анны – Елизавета Базыкина и Валентина Ляпина. Князя Ярослава может сыграть Владимир Машков или Сергей Гармаш. «Фильм насыщен действием, там хватает визуальных и энергетических вершин, которые мы сейчас разрабатываем. Мы не собираемся делать жесткий или кровавый фильм – это история о вечной любви, которая разворачивается в эту эпоху», – заявил постановщик.

Вторым проектом от студии «ТРИТЭ» оказалась лента Андрея Кравчука РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ, ранее уже представлявшаяся на прошлом питчинге. Байопик о Петре I расскажет о периоде жизни правителя после возвращения из Европы, когда ему пришлось вступить в противостояние с собственными боярами, а затем в затяжную войну со Швецией за право выхода к морю. Картина уже полностью разработана, вовсю ведется пошив костюмов, подготовка реквизита и декораций. Главные роли в фильме исполнят Александр Горбатов (Петр I), Милош Бикович (Меншиков), Юлия Пересильд (Анна Монс), Ксения Утехина (Марта/Екатерина), Алексей Гуськов (Шереметьев) и Виталий Хаев (Ромодановский). «Проект действительно очень сложный. Очень важна визуальная составляющая и ощущение правды происходящего», – отметил со сцены режиссер.

Кинокомпания СТВ начала свой блок с фантастической комедии КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИДА. Главный герой ленты – 13-летний мальчик, который живет с мамой, отчимом и побывавшей в космосе собакой, которую ему подарил его отец-космонавт. Однажды Игорь решает сбежать из дома, и в ту же ночь собака вытаскивает из него 40-летнего Игоря из будущего, чтобы герои могли вместе отправиться на Байконур и предотвратить полет, в котором может погибнуть папа мальчика. Режиссером картины выступает Евгений Сангаджиев. Постановщик отметил, что каждый раз, когда ребенок испытывает потрясение, его взрослая версия возвращается в мир в совершенно другом виде. Кастинг проекта уже утвержден – Евгений Ткачук (который сыграет сразу пять разных образов), Александра Бортич, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин. Имя актера на роль отца-космонавта пока держится в секрете. Пластическим гримом для разных образов Ткачука будет заниматься Петр Горшенин. Съемки картины должны начаться в середине августа в Твери и Самаре, для Байконура выбраны фактуры в Астрахани.

Следующим проектом Кинокомпании СТВ стал фантастический боевик ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА. Лента расскажет о вернувшемся из армии молодом человеке, у которого во время реанимационных мероприятий в сознании вспыхивают невероятные воспоминания: незнакомые пейзажи чужой планеты, база землян, схватка с чудовищами. Встреча на Земле с его бывшей возлюбленной окончательно убеждает главного героя в реальности этих образов: девушка, как и его друзья-однополчане, ничего не помнят о Девятой планете – их настоящая память стерта, а вместо нее внедрены ложные воспоминания. Режиссером картины выступит Николай Рыбников (ЧЕКАГО). Главные роли в проекте исполнят Юра Борисов и Ирина Старшенбаум. Во второстепенных ролях задействованы Семен Литвинов, Павел Чинарев, Максим Емельянов, Владимир Карпук и Данила Стеклов. Авторы уделяли большое внимание разработке визуального мира планеты, сейчас вовсю идет подготовка календарно-постановочного плана. Съемка экшн-сцен должна пройти на острове Сокотра, в Алжире и в Дагестане. Большое строительство также планируется на площадке Москино. «Мы буквально позавчера вернулись с Сокотры. Производство позволяет там снимать кино. Мы всегда находимся на балансе между компьютерной графикой и съемками на локации, но цена выходит сопоставимой. Таких пейзажей не было даже в мировом кино», – заявил со сцены постановщик.

Еще одной картиной Кинокомпании СТВ стало семейное фэнтези ГОРЫНЫЧ, которое ранее также представлялось на питчинге. В центре повествования фильма окажется лейтенант ВМФ, которого случайно похитит и унесет в былинную старину гигантское морское чудище. Леше не только придется подружиться с детенышем Горыныча, но и вместе с ним спасти древнее Русское княжество от внутренних распрей и внешних врагов. Главная роль в проекте достанется Александру Петрову. Также в картине примут участие Анастасия Талызина, Алексей Филимонов и Роман Курцын. В режиссерском кресле – Дмитрий Хонин. Съемки фильма начнутся этим летом. Надежда Васильева уже вовсю работает над костюмами, идут первые примерки и пробы грима. Большая часть экстерьерных съемок проекта пройдет в Тобольске, а все интерьеры будут построены в павильонах в Санкт-Петербурге. По словам авторов, главным аттракционом картины станет сам Горыныч, сделанный при помощи компьютерной графики. Стоит отметить, что пока они не демонстрируют финальный образ персонажа.

«Дирекция кино» вновь представила политический триллер БЕЙРУТ. 1985 год. За десять лет гражданская война в Ливане превратила Бейрут, европейскую столицу Ближнего Востока, в место постапокалипсиса. Недавно прибывший резидент сталкивается с беспрецедентной угрозой – впервые в истории похищены советские дипломаты, и ситуацию до предела обостряет убийство одного из заложников. Режиссером картины выступает Тимур Алпатов («Художник», «Золотая Орда»), сценарий, основанный на реальных событиях, написал Олег Маловичко. Среди референсов продюсер Анатолий Максимов назвал ПОЖАРЫ Дени Вильнева и СОВОКУПНОСТЬ ЛЖИ Ридли Скотта. Сейчас идет подготовка к съемкам, которые запланированы на февраль-май 2025 года. Вовсю разрабатываются визуальные образы героев. Главный вызов, по словам Максимова – это локации. В данный момент создатели ждут подтверждения даты для командировки в Бейрут для подсъемок фонов.

Art Pictures Studio рассказала об экшн-триллере ПРОПАСТЬ, повествующем о путешествии, которое пошло не по плану. Лиза едет в Якутию в компании своих друзей и возлюбленного, который убеждает девушку прыгнуть с парашютом, потому что парашютный спорт – его страсть. После ряда злоключений Лиза оказывается совершенно одна между небом и землей, зацепившись парашютом за скалу – помощи ждать неоткуда, и рассчитывать она может только на себя. Постановкой картины займется режиссер ЛЬДА 3 Юрий Хмельницкий. Сценарий ленты написали Савва Минаев и Всеволод Бенигсен. В числе референсов, которые назвал продюсер Федор Бондарчук – ОДНА, ВЫШКА, ПОВЕЛИТЕЛЬ ВЕТРА. По его словам, имя исполнительницы главной роли пока держится в секрете, однако ей предстоит серьезный вызов – держать внимание зрителей на протяжении полутора часов. Проект будет сделан совместно с компанией «Водород» – Александр Андрющенко и Михаил Врубель также выступят продюсерами ленты.

Компания «Водород 2011» представила музыкальную сказку БУРАТИНО. Это история всеми любимого легендарного героя, его папы Карло и их друзей, рассказанная с помощью современных технологий в столь востребованном сегодня зрителями жанре семейного приключенческого кино. Сам Буратино будет куклой, полностью сделанной при помощи графики. Его роль в мокап-костюме исполнит Виталия Корниенко, а папу Карло сыграет Александр Яценко. Также в актерском составе – Анастасия Талызина (Мальвина), Марк Эйдельштейн (Артемон), Степан Белозеров (Пьеро), Рузиль Минекаев (Арлекин), Виктория Исакова (лиса Алиса), Александр Петров (кот Базилио) и Федор Бондарчук (Карабас Барабас). Режиссером проекта выступает Игорь Волошин, сценарий проекта пишет Андрей Золотарев, а над костюмами работает Надежда Васильева. Строительство декораций уже началось на территории кинопарка в новой Москве, съемки картины стартуют во второй половине лета. Ожидается, что БУРАТИНО будет закончен к концу 2025 года.

1-2-3 Production открыл блок своих проектов военной драмой В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – экранизацией одноименного романа Бориса Васильева. Действие картины разворачивается в самом начале Великой Отечественной войны в осажденной немецкими захватчиками Брестской крепости. 19-летний лейтенант Николай Плужников прибывает к месту службы поздно вечером 21 июня 1941 года – именно поэтому его имени и нет в списках части. Постановщиком ленты станет Вадим Островский («Топор. 1943», «Топор. 1945», «Джуна»). Сопродюсером и исполнителем одной из главных ролей выступает Владимир Машков. «Это будоражащая история, она очень настоящая. Она тяжелая. Это проза о человеке, который только входит в мир. У меня была давняя мечта снять кино с актерами из своей школы. Такое произведение на киноэкране необходимо, чтобы мы знали, откуда мы», – отметил он. Съемки начнутся в Бресте в августе. Релиз картины предварительно запланирован на май 2025 года. Бюджет проекта – 800 млн рублей, у Фонда запрашивается 500 млн.

Комедия ОДИН ХОРОШИЙ ДЕНЬ от 1-2-3 Production также ранее представлялась на питчингах – в прошлом авторы охарактеризовали ее как «деревенский ДЕНЬ СУРКА». Фильм расскажет о провинциалке, которая пытается уехать в Москву, но застревает во временной петле. Чтобы разорвать волшебство, ей предстоит по-новому взглянуть на жителей своего маленького городка. Режиссером картины выступит Кирилл Белевич («Казанова»). Съемки проекта уже практически завершены – в мае запланированы еще 10 смен. У Фонда запрашиваются дополнительные 37 млн рублей.

Следующим проектом от 1-2-3 Production стала экранизация сказки Юрия Олеши ТРИ ТОЛСТЯКА. Сирота Суок перемещается из цирка злой мачехи в мир Трех Толстяков, где запрещено волшебство, а гвардейцы воруют детей. Вместе со своими новыми друзьями девочка отправляется на помощь оружейнику Просперо, который попал в плен, пытаясь спасти Суок. Именно во дворце главная героиня и сталкивается со своей копией-куклой, специально сделанной для мальчика Тутти – наследника Трех Толстяков. Сценарий картины написала Анастасия Волкова, режиссером выступит Владимир Болгов. «Мне очень близок жанр фэнтези, хотелось бы поговорить с детьми на их языке», – отметил постановщик. Лента сейчас находится в подготовительном периоде. В дрим-касте на главные роли заявлены Алена Мирошникова, Федор Кирсанов и Ярослав Могильников. Над графикой будет работать компания Main Road Post. Съемки запланированы на 2025 год. Производственный бюджет проекта – 960 млн рублей. У Фонда кино запрашивается 315 млн рублей, а еще 315 млн попросят на питчинге в следующем году. Лента должна выйти в прокат летом 2027 года.

Заключительным фильмом блока проектов 1-2-3 Production стала приключенческая лента ДОЛГАЯ ДОРОГА В ЛЕТО. В центре повествования картины – 13-летняя Василина, которая слишком начитана и умна, чтобы дружить со сверстниками. Попав в знаменитый «Артек», девочка не только начинает сближаться с другими детьми, но и впервые влюбляется. Однако в их прекрасное лето на море врывается война, и Вася попадает в самую длинную артековскую смену – путешествие, которое будет длиться 1301 день. Режиссером картины выступит Максим Беспалый («Романовы. Последнее слово»). В дрим-касте на роль Василины – Виталия Корниенко и Варвара Сандецкая. Директора лагеря может сыграть Роман Мадянов, а родителей главной героини – Андрей Мерзликин и Ольга Лерман. В числе референсов – ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ и ПРАВЕДНИК. Бюджет проекта 450 млн рублей. Его релиз запланирован на 8 мая 2025 года.

Блок компании Yellow, Black & White открылся третьей частью ХОЛОПА. На этот раз главному герою в исполнении Милоша Биковича, который успешно руководит проектами по исправлению мажоров, предстоит непростая задача – ему необходимо перевоспитать не одного человека, а целую семью. В режиссерском кресле вновь окажется Клим Шипенко. «Я думал, что 12 апреля мы будем объявлять старт продолжения другой франшизы, но оказалось, что этой», – пошутил он со сцены. Помимо Биковича в проекте вновь будут задействованы звезды прошлых двух частей – Аглая Тарасова, Александр Самойленко, Мария Миронова, Иван Охлобыстин и Ольга Дибцева. Имена актеров, которые сыграют новых персонажей, пока не называются. Съемки картины должны начаться в конце лента, а ее релиз запланирован на январь 2025-го.

Следующим проектом YBW стала криминальная комедия ГЕЛЯ от режиссера сериала «ЮЗЗЗ» Стаса Иванова. Дальнобойщик Саня и его жена Алена со дня на день ждут рождения ребенка. Однако это не единственная работа главного героя – Саня также занимается кражей автомобилей. Очередной заказ – непыльный угон Гелендвагена, который должен обеспечить безбедное будущее семьи, оборачивается масштабной полицейской погоней, которая столкнет молодого человека с опером Ореховым, и изменит жизнь их обоих. Продюсер Георгий Шабанов назвал проект миксом ПЕРЕВОЗЧИКА и БУМЕРА. Начало съемок запланировано на этот год, а релиз картины – на 4 квартал 2025-го. Партнерами проекта выступит Национальная Медиа Группа и телеканал РЕН.

Фильм РУКИ ВВЕРХ ранее также представлялся на питчингах. Стоит отметить, что это не байопик в классическом его представлении – сценарий фильма отличается многожанровостью: здесь переплетутся элементы драмы, комедии и детектива. По сюжету, накануне концерта в Лужниках на лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова совершается неудачное покушение. Чтобы не подвести фанатов и не отменять грядущий концерт, музыкант должен вспомнить всех, кто мог желать ему гибели, и найти преступника – на это у него есть 24 часа. Режиссером картины выступил Аскар Узабаев (ТЕЩА). Хронология фильма охватит всю жизнь Жукова – с детства и по сегодняшний день. Съемочный период еще идет. Ожидается, что в рамках промо-кампании ленты молодые актеры, исполняющие роль Сергея Жукова и Алексея Потехина, примут участие в реальных концертах коллектива.

Еще одним проектом компании Yellow, Black & White стало фэнтези ФИНИСТ. ПЕРВЫЙ БОГАТЫРЬ. Приквел франшизы ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ повествует о непростом путешествии русского богатыря в восточные земли, в котором Финист поймет простую истину – один в поле не воин. Продюсеры отметили, что они уже не первый раз приходят за поддержкой Фонда, потому что бюджет картины увеличился из-за большого количества компьютерной графики. Работа над фильмом находится на финальной стадии. Картина Дмитрия Дьяченко появится на экранах 1 января 2025 года и станет участником «Новогодней битвы».

Заключительным проектом блока Yellow, Black & White стало продолжение самого кассового фильма в истории российского проката – ЧЕБУРАШКА 2. Действие сиквела разворачивается через год после событий первого фильма. У Гены и Чебурашки наметились некие разногласия – Чебурашка подрос и, как ребенок, ищет границы дозволенного, а Гена, в свою очередь, пытается загнать все в свои рамки. Ситуация усугубляется тем, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. После очередного конфликта ушастый зверек решает сбежать из дома вместе с Соней и Гришей в опасный поход. Режиссером ЧЕБУРАШКИ 2 вновь станет Дмитрий Дьяченко. Актерский состав останется прежним. Съемки картины начнутся буквально через несколько недель. Выход ЧЕБУРАШКИ 2 запланирован на 1 января 2026 года.

«Централ Партнершип» открыл свой блок проектов спортивной ретро-драмой ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ Артема Михалкова. Лента расскажет о десяти годах жизни двухкратного чемпиона по академической гребле Юрия Тюкалова, получившего в 1952 году золото на Олимпиаде в Хельсинки по академической гребле. По словам Михалкова, подготовительная работа над картиной идет уже около года. Роль Юрия Тюкалова в разных возрастах исполнят Глеб Калюжный и Марк-Малик Мурашкин. Также в актерском составе картины – Елена Лядова, Артем Быстров, Владимир Ильин, Андрей Смоляков. Съемки должны начаться в начале июля.

Следующим проектом «Централ Партнершип» стала спортивная драма БИТВА МОТОРОВ, основанная на реальных событиях. Действие картины Ильи Маланина (НЕНОРМАЛЬНЫЙ) разворачивается на заре автомобилестроения в России. Влюбленный в автоспорт гонщик, издатель и энтузиаст Андрей Нагель убежден, что за автомобилями будущее. Став вдохновителем создания уникальной гоночной модели «Руссо-Балт», он намерен доказать, что его детище способно конкурировать с лучшими автомобилями того времени – для этого ему предстоит преодолеть полную препятствий гонку из Санкт-Петербурга в Монако. Роль пилота Андрея Нагеля исполнит Иван Янковский, а его штурмана Вадима Михайлова сыграет Юра Борисов – по словам продюсера Петра Анурова, Маланин уже поговорил с актерами, и они согласились на то, чтобы их имена заявили на питчинге. Ожидается, что съемки проекта частично пройдут в Сербии, которая «сыграет» европейские локации.

«Централ Партнершип» продолжила питчинг сказкой ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА. Вторая часть семейного фэнтези продолжает историю приключения Элли и ее друзей. На этот раз героям предстоит отправиться в новое опасное путешествие в Фиолетовую страну, побороться с Летучими обезьянами и встретиться лицом к лицу с самой коварной злодейкой Бастиндой. Режиссером сиквела вновь выступит Игорь Волошин. Роль Бастинды исполнит Светлана Ходченкова, а Урфином Джюсом станет Дмитрий Чеботарев.

Заключительным проектом питчинга стал байопик ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА с Юрой Борисовым в роли великого поэта. В центре повествования – жизнь классика мировой литературы от его лицейских дней до роковой дуэли. Режиссером картины выступил Феликс Умаров. Съемки картины уже завершены, сейчас идет монтажно-тонировочный период. По проекту присутствующим в зале экспертам продемонстрировали почти десятиминутную сцену. ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА появится на экранах 14 февраля 2025 года.