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Фонд кино поддержит 15 проектов кинокомпаний-лидеров

Автор: Илья Кувшинов

7 мая 2024

Среди них – «Чебурашка 2», «Буратино», сиквел «Волшебника Изумрудного города» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 15 проектов.
– БЕЙРУТ (АО «Дирекция Кино»)
– БИТВА МОТОРОВ (ООО «Централ Партнершип»)
– БУРАТИНО (ООО «Водород 2011»)
– В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (ООО «1-2-3 Продакшн»)
– ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (ООО «Централ Партнершип»)
– ГОРЫНЫЧ (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
– ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
 КОРОЛЕВА АННА (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)
– КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИНДА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)
– ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (ООО «Централ Партнершип»)
– ПРОПАСТЬ (ООО «Арт Пикчерс Студия»)
– ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (ООО «Централ Партнершип»)
– РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)
– РУКИ ВВЕРХ (АО «ВБД Груп»)
– ЧЕБУРАШКА 2 (АО «ВБД Груп»)

Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем материале об очной защите фильмов в Фонде кино.

Фото: Фонд кино

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