Фонд кино поддержит 15 проектов кинокомпаний-лидеров

Среди них – «Чебурашка 2», «Буратино», сиквел «Волшебника Изумрудного города» и многое другое

Фонд кино завершил процедуру отбора национальных художественных фильмов лидеров отечественного кинопроизводства.

Всего к получению поддержки было утверждено 15 проектов.

– БЕЙРУТ (АО «Дирекция Кино»)

– БИТВА МОТОРОВ (ООО «Централ Партнершип»)

– БУРАТИНО (ООО «Водород 2011»)

– В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ (ООО «1-2-3 Продакшн»)

– ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ЗЛАЯ ВЕДЬМА (ООО «Централ Партнершип»)

– ГОРЫНЫЧ (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

– ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

– КОРОЛЕВА АННА (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)

– КОСМИЧЕСКАЯ СОБАКА ЛИНДА (ООО «Кинокомпания «СТВ»)

– ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ (ООО «Централ Партнершип»)

– ПРОПАСТЬ (ООО «Арт Пикчерс Студия»)

– ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА (ООО «Централ Партнершип»)

– РОЖДЕНИЕ ИМПЕРИИ (ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова»)

– РУКИ ВВЕРХ (АО «ВБД Груп»)

– ЧЕБУРАШКА 2 (АО «ВБД Груп»)

Подробнее о каждом из проектов можно прочитать в нашем материале об очной защите фильмов в Фонде кино.

Фото: Фонд кино