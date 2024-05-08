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Вадим Перельман готовит триллер с Джимоном Хонсу

Автор: Илья Кувшинов

8 мая 2024

Также в картине «Фанатик» сыграет Коди Смит-Макфи

Режиссер ДОМА ИЗ ПЕСКА И ТУМАНА и УРОКОВ ФАРСИ Вадим Перельман снимет триллер ФАНАТИК (The Zealot). По сообщению Variety, проект будет представлен покупателям на предстоящем Каннском кинорынке.

Главные роли в картине исполнят Джимон Хонсу и Коди Смит-Макфи. В центре повествования – сомалиец, который работает таксистом в Миннеаполисе и едва сводит концы с концами. Однажды он соглашается подвезти застрявшего в аэропорту 20-летнего парня до Чикаго, чтобы подзаработать, однако в ходе поездки понимает – его пассажир совсем не тот, кем кажется.  

Сценарий ленты написал драматург Беннетт Фишер. В основу истории легла его собственная пьеса «Дамаск», удостоенная большого количества профессиональных наград.

Фото: кадр со съемок фильма КУПИ МЕНЯ

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