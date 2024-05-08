Новый указ Президента России предполагает госзаказ на историческое кино
12-страничный документ вступает в силу с сегодняшнего дня
Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения. 12-страничный документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
Пятый пункт указа посвящен задачам государственной политики в области исторического просвещения. В их числе – формирование госзаказа на исторические проекты для кинотеатров, ТВ и стримингов, а также «упорядочение вопросов выдачи или отзыва прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные фильмы».
Помимо этого, в указе отмечается необходимость поддержки проектов «в области исторического образования и патриотического воспитания».
Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 мая.
Фото: официальный сайт Президента Российской Федерации