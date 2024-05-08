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Новый указ Президента России предполагает госзаказ на историческое кино

Автор: Илья Кувшинов

8 мая 2024

12-страничный документ вступает в силу с сегодняшнего дня

Президент России Владимир Путин своим указом утвердил Основы государственной политики РФ в области исторического просвещения. 12-страничный документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Пятый пункт указа посвящен задачам государственной политики в области исторического просвещения. В их числе – формирование госзаказа на исторические проекты для кинотеатров, ТВ и стримингов, а также «упорядочение вопросов выдачи или отзыва прокатных удостоверений на отечественные и зарубежные фильмы».

Помимо этого, в указе отмечается необходимость поддержки проектов «в области исторического образования и патриотического воспитания».

Документ вступает в силу с сегодняшнего дня, 8 мая.  

Фото: официальный сайт Президента Российской Федерации

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