Официальная касса России: сборы фантастики «Сто лет тому вперед» превысили 900 млн рублей

За уикенд фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД освоила 141 млн рублей, падение кассы составило минимальные 18,1%. Общая выручка проекта достигла 907 млн, еще существеннее приблизившись к показателям самых успешных российских фантастических картин ВТОРЖЕНИЕ (962 млн) и ПРИТЯЖЕНИЕ (1,040 млрд).

Драма о выживании ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП начала работу с 21,9 млн рублей и второй строчки чарта. На успехе релиза сказался звездный кастинг, удачная локализация названия и низкая конкуренция. Новинка опередила ЭРУ ВЫЖИВАНИЯ (15,5 млн) и немного недотянула до КАТАСТРОФЫ (26,2 млн).

«Как мы и ожидали, зрителей привлекли тематика и жанр (51 процент и 43 процента, по данным проекта «Кинозритель»), а также звездный актерский состав (39 процентов). Позиционирование проекта как фильма-катастрофы с Джоди Комер, Бенедиктом Камбербатчем и Марком Стронгом зацепило аудиторию, благодаря чему лента попала в подборки самых ожидаемых картин года, месяца, недели», – рассказала в интервью БК операционный директор компании «Экспонента Фильм» Елена Верниковская.

Бронза на уикенде досталась сказке ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ. Общая выручка проекта достигла 1,050 млрд рублей.

Военная драма БЛИНДАЖ потеряла 35% от кассы первого уикенда. К концу уикенда в ее копилке было 69,6 млн рублей. В ближайшее время лента обгонит такие жанровые аналоги, как ЗОЯ (70,4 млн) и ПЕРВЫЙ ОСКАР (81,6 млн).

«Бюджет рекламной кампании фильма превысил 60 миллионов рублей, и мы оставили за собой резервные возможности по его продвижению, в том числе договорились с телеканалами. Мы дополнительно профинансировали поддержку проекта именно 9 мая. Первый канал – наш основной партнер в продвижении, но также мы докупили заметный объем рекламы на СТС», – рассказал в интервью БК президент «КарроПрокат» и продюсер фильма БЛИНДАЖ Алексей Рязанцев.

Замкнула пятерку лидеров романтическая комедия ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? Первый уикенд принес проекту 15,2 млн рублей, что ниже показателей прошлогоднего релиза Я ДЕЛАЮ ШАГ (18,7 млн).

Статус самой успешной анимации года по итогам недели перешел к мультфильму ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ. В его активе – 54,5 млн рублей, что выше итоговых цифр картины СУПЕР КРЫЛЬЯ. ФИЛЬМ (45,3 млн).

Комедия НЕПРИЛИЧНЫЕ ГОСТИ заработала за второй уикенд 13,6 млн рублей, ее общая выручка достигла 58 млн. Это больше, чем было у релиза МАЛЬДИВЫ ПОДОЖДУТ к концу проката (54,8 млн).

Восьмое место в чарте досталось хоррору ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (7,2 млн). Новинка уступила фильму ПИЛА. ДЖОКЕР (8,4 млн).

Замкнул десятку лучших триллер СПЯЩИЕ ПСЫ (7 млн). Он, в свою очередь, недотянул до цифр недавнего СЛЕДА КИЛЛЕРА (9,2 млн).

Также в прокат вышли хоррор УЖАС АМИТИВИЛЛЯ. МОТЕЛЬ ПРИЗРАКОВ (4,8 млн, тринадцатое место) и мелодрама ИДЕАЛЬНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ (4,7 млн, четырнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 305 млн рублей, с учетом стран СНГ – 344 млн. Это на 8,7% меньше по сравнению с прошлыми выходными и на 19,2% меньше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫЗОВ.

Фото: кадр из фильма ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП

08.05.2024 Автор: Максим Острый