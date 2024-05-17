Андрей Бегунов покинул должность генерального директора «Киностудии КИТ»
Автор: БК
17 мая 2024
Детали перестановок пока неизвестны
«Киностудия КИТ» лишилась генерального директора – Андрей Бегунов принял решение покинуть данную должность.
Источники БК подтвердили эту информацию. Детали перестановок пока неизвестны.
Продюсер возглавил киностудию в сентябре 2022 года. До этого он занимал должность заместителя гендиректора по развитию группы компаний ГПМ КИТ.
Ранее Бегунов также работал руководителем производства в кинокомпании «Амедиа», занимал должность руководителя финансового департамента в Фонде кино, был членом его экспертного совета. Как независимый продюсер занимался производством и прокатом полнометражных и документальных фильмов, а также сериалов.
Фото: из личного архива
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