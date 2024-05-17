Андрей Бегунов покинул должность генерального директора «Киностудии КИТ»

Детали перестановок пока неизвестны

«Киностудия КИТ» лишилась генерального директора – Андрей Бегунов принял решение покинуть данную должность.

Источники БК подтвердили эту информацию. Детали перестановок пока неизвестны.

Продюсер возглавил киностудию в сентябре 2022 года. До этого он занимал должность заместителя гендиректора по развитию группы компаний ГПМ КИТ.

Ранее Бегунов также работал руководителем производства в кинокомпании «Амедиа», занимал должность руководителя финансового департамента в Фонде кино, был членом его экспертного совета. Как независимый продюсер занимался производством и прокатом полнометражных и документальных фильмов, а также сериалов.

Фото: из личного архива