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Disney потеряла $4 млрд на своем стриминговом сервисе

Автор: Илья Кувшинов

16 мая 2024

Об этом заявил генеральный директор корпорации Боб Айгер

Генеральный директор The Walt Disney Company Боб Айгер принял участие в конференции MoffettNathanson's Media, Internet & Communications Conference, где рассказал, что корпорация потеряла $4 млрд при запуске таких стриминговых платформ, как Disney+. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

 «Когда мы очень агрессивно начали заниматься потоковым вещанием, то пытались рассказать слишком много историй. По сути, мы вложили слишком много денег, в разы превысив возможную прибыль. Именно это и привело к тому, что стриминг принес нам убытки в размере $4 млрд. В результате, мы получили количество, а не качество, и это оказалось ошибкой», – заявил Айгер.

Он также затронул тему разлада со своим преемником, бывшим гендиректором Disney Бобом Чапеком, в очередной раз осудив того за неуместные расходы на контент. Тем не менее, Айгер признал, что частично это было необходимо для победы в стриминговых войнах с конкурентами, вроде Netflix и Prime Video.

Отмечается, что в рамках нового плана развития корпорации Айгер восстановил связь между творческой и финансовой сторонами студии – в частности, сократил траты не только на стриминговый, но и на контент для традиционного телевидения, а также объединил Hulu и Disney+.  

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