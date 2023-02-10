Глава Disney не возражает против продажи сервиса Hulu

Возможно, онлайн-кинотеатр вернется к Comcast

Генеральный директор Disney Боб Айгер рассказал, что рассматривает возможность продажи онлайн-сервиса Hulu, сообщает Deadline. Заявление прозвучало в разговоре с журналистом CNBC. Как отмечают наблюдатели, высказанное намерение избавиться от сервиса не характерно для Айгера, ведь он известен своей приверженностью к скупке активов.

На данный момент Hulu принадлежит Disney на две трети, еще треть по-прежнему остается у телеком-оператора Comcast, который и продал сервис «Мышиному Дому» в 2019 году. Долгое время предполагалось, что Disney выкупит у телеком-гиганта оставшуюcя часть. Однако теперь Айгер не исключил возможности, что Hulu будет продан назад Comcast. В любом случае, рассматривать решение о продаже сервиса в Disney будут «объективно и всесторонне».

В соответствии с соглашением, Comcast может потребовать от Disney купить свою долю, а Disney может потребовать от Comcast продать долю, начиная с января следующего года. Справедливая рыночная стоимость Hulu будет определена независимыми экспертами, но Disney гарантировала Comcast, что цена продажи не опустится ниже минимальной стоимости собственного капитала сервиса, равного $27,5 млрд.

На данный момент в Disney сфокусированы на экономии средств, а не на расходах. На днях Айгер сообщил о начале масштабной реструктуризации компании, которая предполагает увольнение до 7000 сотрудников, сокращение расходов на $5,5 млрд, включая уменьшение расходов на неспортивный контент на $3 млрд.

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