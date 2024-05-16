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«Первый канал. Всемирная сеть» оштрафован на 1 млн рублей за демонстрацию ЛГБТ*-контента

Автор: Илья Кувшинов

16 мая 2024

Причиной стала демонстрация комедии Романа Каримова «Днюха!» с неправильной возрастной маркировкой

Таганский суд Москвы оштрафовал телеканал «Первый канал. Всемирная сеть» на 1 млн рублей за некорректную возрастную маркировку фильма со сценой ЛГБТ*-отношений. Об этом сообщает ТАСС из зала суда.

В материалах дела утверждается, что причиной стала демонстрация комедии Романа Каримова ДНЮХА!, где присутствует сцена с поцелуем двух девушек, с возрастной маркировкой 16+, а не 18+.

Представители Первого канала явились в суд и признали вину. По их словам, нарушение стало следствием ошибки выпускающего редактора, который уже привлечен за это к ответственности. Сам же фильм уже был удален с интернет-ресурсов канала.

Стоит отметить, что в прокатном удостоверении, выданном ранее Министерством культуры России, ДНЮХА! получила возрастное ограничение 16+.

АО «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС) – дочернее предприятие «Первого канала», которое отвечает за распространение его телевизионного сигнала за пределами России.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

Фото: кадр из фильма ДНЮХА!

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