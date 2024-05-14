Обзор новинок проката на уикенде 16–19 мая 2024 года

До российских кинотеатров на этой неделе все-таки добрался новый фильм Гая Ричи МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ (VLG). Его премьера состоялась в минувший понедельник. Очевидно, что даже гибридный релиз не помешает столь сильному проекту стать лучшей новинкой недели.

Комедия 7 ДНЕЙ, 7 НОЧЕЙ (NMG) не может похвастаться высокой событийностью или россыпью звезд в касте, но семейная направленность и дающий четкое представление о жанре постер могут помочь ей неплохо поработать на дистанции. На старте фильм постарается улучшить показатели релиза МОЯ УЖАСНАЯ СЕСТРА 2 (20,9 млн рублей).

Два комедийных боевика, ПАЦАН ПРОТИВ ВСЕХ (CRP) и Я НЕ КИЛЛЕР (PRD), на первый взгляд кажутся прямыми соперниками в борьбе за целевую аудиторию. В то же время, проект «КарроПрокат» нацелен в основном на мужчин, а релиз «Парадиза» за счет сюжетных особенностей и имени режиссера Ричарда Линклейтера может быть более интересен женщинам. Ориентиром в первом случае служит ДЕНЬ КУРКА (17,1 млн рублей на старте), во втором – ГЕРОЙ НАШИХ СНОВ (12,5 млн на старте). При этом очевидно, что внезапное появление в сетке сильного конкурента в лице МИНИСТЕРСТВА может заметно отразиться на сборах обоих фильмов.

Одна из самых любопытных премьер недели – документальная лента ОГНЕННЫЙ ЛИС (CRP, с 18.05). В ее основе лежат уникальные съемки жизни и взросления лисенка на Камчатке. Заметная рекламная кампания и красочный ролик могут помочь релизу улучшить показатели картины БАЙКАЛ: УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ (13,3 млн рублей на старте).

Еще одним фильмом, нацеленным на семейную аудиторию, станет проект КАЖДЫЙ МЕЧТАЕТ О СОБАКЕ (NKI). Референсом в его случае может служить лента ДЕВОЧКА НИНА И ПОХИТИТЕЛИ ПИАНИНО (8 млн рублей на старте).

Ценителей остросюжетного кино на уикенде ждут ОБИТЕЛЬ СТРАХА (GF) и РЕИНКАРНАЦИЯ. ДЕМОНЫ ЖЕЛАНИЙ (EXP). Среди козырей первого – динамичный трейлер и Эшли Джадд в касте. Второй, за счет классического сюжета и рабочего ролика, также должен выступить в рамках жанровых аналогов. Ориентирами проектам могут служить, соответственно, фильмы ПТИЦА В КЛЕТКЕ. ЗАРАЖЕНИЕ (10,1 млн рублей на старте) и РЕИНКАРНАЦИЯ. НОВАЯ ГЛАВА (12,4 млн на старте).

Также зрители смогут посмотреть фильм-концерт BTOB. МЫ ВМЕСТЕ! (KNLG), мультфильмы КУНГ-ФУ ТИГР (CPF) и МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 169. ЛЕТО - ПОРА МУЛЬТИКОВ (MVK, с 18.05), триллеры СТРОГО КОНФИДЕНЦИАЛЬНО (PRD) и ПРИГОВОР (VLG).

Фото: кадр из фильма МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ

14.05.2024 Автор: Максим Острый