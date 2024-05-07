Елена Верниковская: «Конкурентное окружение позволяет рассчитывать на отличный второй и третий уикенды, а также на хорошую работу в длину»

Операционный директор компании «Экспонента фильм» рассказала БК о выпуске экшн-драмы «Всемирный потоп» и подробностях ее рекламного продвижения

Экшн-драма ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП Махалии Бело с Джоди Комер, Бенедиктом Камбербатчем и Марком Стронгом стала лучшей новинкой по итогам уикенда и единственным заметным предложением в сегменте зарубежного кино. Премьера фильма о матери, которая спасает от наводнения своего новорожденного ребенка, состоялась на Международном кинофестивале в Торонто год назад. Операционный директор компании «Экспонента фильм» Елена Верниковская рассказала БК о выпуске картины, подробностях ее рекламного продвижения и о том, насколько прокатчик ориентировался при выпуске на схожую по концепции КАТАСТРОФУ.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП? Каковы были ваши ожидания перед стартом?

Всегда хочется большего. Но, учитывая общую не самую веселую ситуацию в прокате, жаловаться не приходится – у нас лучший старт среди новинок и второй показатель среди всех фильмов после СТА ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД. Это достойный результат.

Чем картина привлекла зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Как мы и ожидали, зрителей привлекли тематика и жанр (51%и 43%, по данным проекта «Кинозритель»), а также звездный актерский состав (39%). Позиционирование проекта как фильма-катастрофы с Джоди Комер, Бенедиктом Камбербатчем и Марком Стронгом зацепило аудиторию, благодаря чему лента попала в подборки самых ожидаемых картин года, месяца, недели. И cейчас она держится в топ-5 самых популярных проектов на «Кинопоиске». Поскольку мы подавали фильм как историю катастрофы, в центре которой находятся молодая мать и ее новорожденный ребенок, то сдвинули фокус немного на женщин, рассчитывая получить примерно 60%. По факту, как говорят цифры «Кинозрителя», в первый уикенд на фильм пришло даже 68 %женщин, что укладывается в общую тенденцию в кинохождении последнего времени.

Недавно также выходил европейский фильм со звездами КАТАСТРОФА, где природный катаклизм был отдаленным фоном для драмы. Насколько вы ориентировались на этот проект при выпуске? Заметили ли вы какие-либо недочеты коллег при продвижении, которые постарались избежать? Или применили какие-то их удачные ходы?

Этот фильм был одним из референсов для нас с точки зрения сборов. С точки зрения креативов и продвижения мы больше ориентируемся на собственный опыт и свои прошлые релизы.

Когда стартовала рекламная кампания ВСЕМИРНОГО ПОТОПА? Какие ресурсы вы использовали?

ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП – удачный пример проекта, рекламу которого удалось запустить почти за полгода до релиза. Мы с самого начала года стали знакомить зрителей с маркетинговыми материалами фильма, и только за счет хардлока трейлера в кинотеатрах получили охват более 700 тысяч человек. Основной объем рекламной кампании стартовал стандартно – за две недели до релиза. Мы задействовали все основные возможности, прежде всего в диджитале, доступные на данный момент.

Что вы считаете наиболее удачным в маркетинге проекта?

Как я уже сказала, мы позиционировали проект как фильм-катастрофу и подготовили соответствующие материалы – выбрали масштабное название, сделали свой постер и свой трейлер. И, кажется, проект представлен весьма достойно. Нам удалось обратить на него внимание широкой аудитории.

Планируете ли вы усиливать продвижение ко вторым майским праздникам?

Рекламная кампания изначально была спланирована так, чтобы захватить и вторые майские праздники.

Удастся ли картине превзойти результаты КАТАСТРОФЫ, на ваш взгляд?

Посмотрим. Мы рассчитываем на отличный второй и третий уикенды, а также на хорошую работу в длину – конкурентное окружение это позволяет. Надеемся, конечно, на поддержку кинотеатров.

Расскажите, пожалуйста, как вы подбирали локализацию названия?

Оригинальное название мало что говорит о жанре и сюжете картины, поэтому, исходя из позиционирования фильма, мы выбрали броское, масштабное название. Правообладатели поддержали нас в нашем выборе.

Фильм внезапно стал актуальным в связи с прорывом дамбы в Орске и подтоплениями в регионе, а также затоплениями в Казахстане. Использовали ли вы как-то эту актуальность при продвижении? Или, наоборот, старались дистанцироваться от этой темы?

Ни первое, ни второе. Кампания фильма началась почти полгода назад. Мы не корректировали продвижение, работали по избранной стратегии. Но, конечно, сами зрители в соцсетях довольно много пишут про актуальность темы фильма, и это усиливает информационный шум.

Фильм доступен в интернете, но «Экспонента» известна тем, что не боится выпускать на большие экраны такие проекты. Расскажите, пожалуйста, какими аргументами вы руководствуетесь при принятии решения о выпуске в прокат картины, которую при желании зритель может посмотреть онлайн?

Важно сказать, что мы защищаем любое кино от «пираток». Если доступ остается, то только у тех пользователей, которые готовы долго искать ссылку и, скорее всего, в любом случае не пришли бы в кинотеатр. Для нас принципиальны правильная дата старта и длина рекламной кампании.

Как вы думаете, невыдача прокатного удостоверения МИНИСТЕРСТВУ НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ и зачистка проката от пиратского кино позволяет заработать легальным картинам больше, чем они собрали бы иначе, или все-таки снижает поток зрителей в кинотеатрах и тем самым оказывает негативное влияние на их прокат?

Как я уже говорила в связи с выходом ГОРОДА ТАЙН: ИСЧЕЗНУВШАЯ, об этом сложно судить, так как объем пиратского кино неизвестен, и непонятно, насколько аудитория, которая собиралась пойти на это кино, готова была заменить его походом на другие фильмы. Теоретически все официально стартовавшие проекты могли выиграть от снижения конкуренции на дате. В целом по ПОТОПУ ситуация похожая. Со своей стороны мы делаем все возможное, чтобы наши фильмы вырабатывали свой потенциал в кинотеатрах по максимуму. Это выгодно и нам, и нашим партнерам-показчикам.

Фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»