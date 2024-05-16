«Газпром-Медиа Холдинг» и Медиакорпорация Китая подписали соглашение о сотрудничестве

Две компании будут совместно продвигать технологические разработки в сфере СМИ

Генеральный директор «Газпром-Медиа» Александр Жаров и генеральный директор Медиакорпорации Китая (CMG) Шэнь Хайсюн подписали официальное соглашение о сотрудничестве двух компаний в присутствии Президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина.

Сообщается, что медиаконгломераты будут совместно продвигать технологические разработки в сфере СМИ, укреплять совместную работу в новостном вещании, а также обмениваться экспертизой по вопросам развития медиасферы.

По словам Жарова, новое партнерство поможет достичь выдающихся результатов в информационном вещании.

CMG – крупнейшая медиакомпания Китайской Народной Республики. В ее состав входит Центральное телевидение Китая (CCTV), Народное радио Китая (СNR) и Международное радио Китая (CRI).

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»