Алексей Рязанцев: «”Блиндаж” не сделан на государственные деньги только ради того, чтобы втихую выйти в прокат»

Президент «КарроПрокат» и продюсер фильма рассказал БК подробнее о продвижении картины и о больших ожиданиях в преддверии 9 Мая

Военная драма БЛИНДАЖ Марка Горобца стала лучшей новинкой уикенда 25–28 апреля, заработав в прокате 26 млн рублей, а уже к 1 мая преодолев планку в 50 млн. Первоначально эксперты БК прогнозировали фильму тотал в 80 млн рублей общих кассовых сборов, но с уходом из проката МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ прогноз был повышен до 120 млн. Компания «КарроПрокат» обеспечила проекту масштабную рекламную кампанию, в которой активно участвуют Первый канал и СТС. Бюджет проекта о двух друзьях, случайно попавших в прошлое и оказавшихся на полях сражений Великой Отечественной войны, составил 426 млн рублей. Президент «КарроПрокат» и продюсер фильма Алексей Рязанцев рассказал подробнее о продвижении картины и о больших ожиданиях в преддверии 9 Мая, когда БЛИНДАЖ должен стать основным тематическим предложением для зрителей в праздничный уикенд.

Как вы оцениваете два первых уикенда военной драмы БЛИНДАЖ? Судя по представлению фильма на Кинорынке, ожидания от проекта у вас были высокими. Насколько они оправдались?

Ожидания не просто были высокими, они остаются таковыми! После московской премьеры фильма в кинотеатре «Октябрь» и последующего показа БЛИНДАЖА в Беларуси мы увидели реакцию зрителей, и никаких сомнений в потенциале проекта не осталось. Люди подходили и благодарили за фильм. Да, конечно, у кого-то были сомнения относительно самой истории, которую часто сравнивают с лентой МЫ ИЗ БУДУЩЕГО, где современные молодые люди попадали в похожие обстоятельства. Но БЛИНДАЖ совсем про другое, нужно смотреть кино, и уже потом обсуждать эту тему. К тому же сюжеты фильмов и книг все одни и те же, еще Шекспир об этом писал: любовь, ненависть, злость, зависть и теперь – перемещение во времени.

Фильм выходил 25 апреля – не самое простое время для старта картин. Предстояли Страстная неделя, Пасха, у многих были свои обстоятельства: до сих пор на поход зрителей в кинотеатры оказывает влияние трагическое эхо «Крокуса». Все идущие на тот момент в прокате фильмы, включая СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, работали ниже индустриальных ожиданий. Но мы понимали, что если бы БЛИНДАЖ вышел 9 мая, то просто не успел бы раскачаться. И вот это поверхностное сравнение с картиной МЫ ИЗ БУДУЩЕГО не дало бы проекту разогнаться. Поэтому мы вполне осознанно считали, что такой заблаговременный выход сыграет фильму на руку, и тут дело даже не в стремлении захватить все праздничные дни. Этот период дал картине хороший разгон, хороший зрительский фокус. Она привлекла не только патриотически настроенного зрителя, но и большой костяк молодежи. Кино нравится молодым, они смотрят его и рекомендуют своим друзьям. Наверное, более старшее поколение подключится вот сейчас, непосредственно перед 9 Мая. Очень рассчитываю на второе дыхание картины в этот момент. И не только на второе, но и на дальнейшее, потому что процент людей, которые посмотрели и потом передают положительную реакцию о фильме, уверен, будет множиться. Да, были замечательные дни, когда такие же военные проекты собирали на старте 50–80 миллионов рублей, но каждый раз это были разные истории. Учитывая уровень таланта творческой команды БЛИНДАЖА, мы уверены в его долгой работе в дальнейшем. Об этом можно судить и по отношению кинотеатров – на второй неделе падение по росписи было чисто формальным из-за выхода новых картин. Да, наработка на старте у фильма была невысокая, но посещаемость каждый день увеличивается. Мнения о проекте идут разные, это понятно, но самое важное, что о нем говорит простой зритель, а он картину поддерживает.

Как вы будете продвигать картину перед праздничным уикендом 9 Мая? Сохранится ли реклама на Первом и СТС? Какие ресурсы в целом используются при продвижении?

Бюджет рекламной кампании фильма превысил 60 миллионов рублей, и мы оставили за собой резервные возможности по его продвижению, в том числе договорились с телеканалами. Мы дополнительно профинансировали поддержку проекта именно 9 мая. Первый канал – наш основной партнер в продвижении, но также мы докупили заметный объем рекламы на СТС. Мы выполняем взятые перед Фондом кино и его экспертной комиссией обязательства, обещав на питчинге всецело поддерживать картину. То есть фильм не сделан на государственные деньги только ради того, чтобы втихую выйти в прокат. Мы понимаем, к какой дате выходит проект, и это реально единственный большой фильм, приуроченный к этому дню.

Что вам кажется самым удачным в маркетинге картины?

Мне особенно нравятся телевизионные ролики, которые дают очень объемное и подробное представление о фильме. Но только телевидением мы не ограничились, у нас была и очень активная интернет-кампания, особенно с учетом вирусных роликов в Telegram. Им сейчас пользуется не только молодежь, но и более широкий срез аудитории. Мы не брали много наружной рекламы, все равно наши кинопостеры были бы незаметны на фоне социальной рекламы в преддверии 9 Мая, мы ограничились плакатами в кинотеатрах. Запустили серию видеооткрыток к Дню Победы в мессенджерах и соцсетях, это тоже будет вирусно распространяться среди пользователей.

Вы сказали, что ездили в Беларусь, но ведь фильм не является копродукцией России и Беларуси.

Да, фильм российский, но, по большому счету, среди территорий бывшего СНГ только в Беларуси наиболее внятно работают с российскими фильмами, всегда вовремя предоставляя качественную роспись и подробную отчетность. В картине есть парень из Минска, с которым в какой-то момент знакомится герой Александра Метелкина. Прокатчики из Беларуси понимают, что к Дню Победы этот фильм будет у них главным. Они не разделяют зрителей на патриотически настроенных или не патриотически настроенных, а действуют правильно идеологически. В сегодняшней ситуации это уместно. Поэтому нас пригласили в Брест, в Минск, и везде нас ждал замечательный прием. Поехали Саша Метелкин, режиссер картины Марк Горобец. Пресс-конференция состоялась в Брестской крепости, в центральном кинотеатре Минска прошел показ, было очень много прессы, мы дали массу интервью. Поэтому мы считаем, что из стран СНГ Беларусь для нас, наверное, одна из важнейших территорий.

То есть не Казахстан?

Если бы там были казахские герои – может быть, но в данной ситуации герои были из Беларуси.

На какие итоговые сборы вы рассчитываете?

Они разнятся. Сначала я прогнозировал сборы свыше 200 миллионов рублей, и я в этот прогноз верю, но дальше посмотрим. Меня называют кремлевским мечтателем, но я правда всегда стараюсь мыслить позитивнее. И считаю, что прокат будет долгим, на все лето. Понятно, что количество сеансов у нас уменьшится, но, наверное, параллельно возрастет и нагрузка на оставшиеся показы, потому что люди будут интересоваться картиной. Да, лето – это маленькая жизнь для отдыха и совсем маленькая жизнь для проката, но такие фильмы должны все-таки пробуждать людей даже в этой сложной ситуации, с этим непростым посещением из-за разных обстоятельств. Я считаю, что кинотеатрам надо оставлять такие картины, особенно в свете последних заявлений о борьбе с пиратством. Не мы предложили эту инициативу, а сами кинотеатры, мы ее только поддержали. И я понимаю показчиков – уход Голливуда, уход мейджоров влияет на их экономические показатели. Но если мы в такой ситуации находимся, если мы понимаем, что сейчас происходит, то мы также должны понимать, что кинопоказ – это такой же фронт. Кино – это тот же метод воспитания, продвижения каких-то идей, каких-то смыслов жизни. Что касается МИНИСТЕРСТВА НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ, то давайте все-таки поддерживать то кино, которое сегодня у нас есть. У кого в руках прокат, у того в руках производство. Не будет эффекта от проката российских фильмов, значит, их перестанут выпускать. Тогда мы лишимся памяти поколений, потеряем молодежь. По телевизору она несет цветы к памятникам, а потом приходит в кинотеатр и видит совершенно другую историю. Как патриот я надеюсь, что летом фильм можно будет продолжать показывать. Впереди много памятных дат: 80-летие освобождения Беларуси, 22 июня. Могут быть коллективные заявки, у нас множество просьб о показах.

Как вы думаете, если бы МИНИСТЕРСТВО НЕДЖЕНТЛЬМЕНСКИХ ДЕЛ работало бы сейчас в прокате, то зрителей в кинотеатрах было бы больше, и БЛИНДАЖУ тоже досталась бы часть этой молодой аудитории, особенно мужчин, которые раньше смотрели голливудские блокбастеры? Или это все-таки не так?

Скорее всего трафик, конечно, увеличился бы. Но преобладающие зрители сейчас – это женщины. Мы знаем, где сейчас молодые мужчины: либо в три смены выполняют госзаказ на изготовление вооружения, либо находятся на линии боевого столкновения. Поэтому я считаю, что МИНИСТЕРСТВО не оттянуло бы зрителей, просто было бы сложнее. Количество сеансов могло быть меньше, но загрузка была бы больше. Все равно фильм не потерялся бы. У Гая Ричи, судя по трейлеру, получились такие БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ. А у нас окопы, реальная Саур-Могила, настоящие карты, места боев, реальные маневры. Наверное, МИНИСТЕРСТВО собрало бы больше, но для патриотизма ничего хорошего в этом не было бы. А фильм Гая Ричи может выйти 15 мая, 15 июня, 15 июля – никакой разницы нет. И его можно посмотреть в интернете, это не ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ или ГАРРИ ПОТТЕР.

Фото: пресс-служба компании «КарроПрокат»