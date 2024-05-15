Официальная касса России: фильм «Сто лет тому вперед» стал самой успешной российской фантастикой

Холдовер СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД по итогам недели заработал в общей сложности 1,193 млрд рублей, опередив такие проекты, как ВТОРЖЕНИЕ (962 млн) и ПРИТЯЖЕНИЕ (1,040 млрд). Лента стала самым кассовым российским фантастическим проектом. Отметим, что прирост сборов на уикенде составил 66,6%.

Второе место досталось сказке ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ, на счету которой уже 1,098 млрд рублей. Картина постепенно приближается к итоговым цифрам КОНЬКА-ГОРБУНКА (1,177 млрд).

С третьей строчки чарта и 33,5 млн рублей стартовала комедия КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ. Фильм Киностудии им. М.Горького обошел премьерные показатели таких комедий прошлого года, как НОВОГОДНИЙ ШЕФ (29,6 млн) и СТРАСТИ ПО МАТВЕЮ (28,4 млн).

«КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ – добрая и веселая музыкальная комедия в лучших традициях старого советского кино. Все это зритель мог легко считать по трейлеру, ожидая увидеть позитивную историю со счастливым концом. Мне кажется, в этом и есть наше уникальное торговое предложение», – рассказала в интервью ЭБК генеральный продюсер продюсерского центра Киностудии им. М. Горького Лика Бланк.

По итогам трех недель проката мультфильм ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАНДЫ освоил 86,9 млн рублей. Тем самым проект стал самой кассовой анимацией года.

Замкнул первую пятерку бокс-офиса БЛИНДАЖ, преодолевший рубеж в 100 млн рублей. Сборы фильма Марка Горобца достигли 103 млн, что больше итоговых цифр близких по жанру РУБЕЖА (87,5 млн) и РЖЕВА (86,3 млн).

Драма ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП потеряла 6,4% от кассы первого уикенда. Общая выручка ленты выросла до 57,6 млн рублей, что близко к показателям на аналогичном отрезке картины КАТАСТРОФА (54,6 млн).

Австралийский фильм ужасов ЧЕРНАЯ ВДОВА. УКУС СМЕРТИ заработал за первый уикенд 19,1 млн рублей. Это третий старт среди хорроров этого года (впереди – НЕЧИСТЬ с 43 млн и АСТРАЛ. НОВЫЕ ДУШИ с 36,2 млн).

На 14,9% сократились сборы романтической комедии ЛЮБВИ НЕ БЫВАЕТ? Общая выручка ленты достигла 39,1 млн рублей, что лишь немного уступает итоговым цифрам релизов Я ДЕЛАЮ ШАГ (39,6 млн) и ВРЕДНАЯ ПРИВЫЧКА (39,2 млн).

Также в прокат вышли фильм ужасов БУГИМЕН. ЦАРСТВО МЕРТВЫХ (8,9 млн, одиннадцатое место), экшн ШПИОН НА ВСЮ ГОЛОВУ (4,0 млн, пятнадцатое место) и фантастическая анимация МАРС ЭКСПРЕСС (4,0 млн, шестнадцатое место).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 491 млн рублей, с учетом стран СНГ – 594 млн. Это на 61,1% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 47,3% больше, чем было на аналогичном уикенде 2023 года, когда чарт возглавлял фильм ВЫЗОВ.

Фото: кадр из фильма КАК Я ВСТРЕТИЛ ЕЕ МАМУ

15.05.2024 Автор: Максим Острый