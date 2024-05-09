На «Кинопоиск» и Wink составили протоколы о пропаганде ЛГБТ*

Материалы административных дел поступили в Таганский районный суд Москвы

В Таганский районный суд Москвы поступили материалы административных дел против «Кинопоиска» и «Рестрим Медиа» — компании Ростелекома, которая владеет онлайн-кинотеатром Wink. Об этом сообщает «Медиазона» (внесена Минюстом в список СМИ-иноагентов).

На них составили протоколы о «пропаганде ЛГБТ* и смены пола» в интернете (часть 3 статьи 6.21 КоАП). Причины пока неизвестны.

Отмечается, что аналогичные протоколы были также составлены на сотрудника Ростелекома Вячеслава Попова и главу отдела лицензирования «Кинопоиска» Дмитрия Буца – материалы дел зарегистрировал Судебный участок мирового судьи № 374 Таганского района.

Для юрлиц статья предполагает от 1 до 4 млн рублей штрафа, для физлиц — от 100 до 200 тыс рублей. Подчеркивается, что Буц ранее уже был оштрафован по такому протоколу, но сумма штрафа и его причина неизвестны, потому что постановление не опубликовано в базе судов.

Стоит отметить, что и «Кинопоиск», и Wink ранее штрафовали по другой статье – за неверную маркировку фильмов с ЛГБТ*-сценами (часть 2 статьи 6.21.2 КоАП).

Напомним, что в прошлом году в отношении онлайн-кинотеатров ведомство составило 52 протокола за демонстрацию нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних и два протокола – за их пропаганду. Суды назначили нарушителям по этим протоколам штрафы, общий размер которых превысил 30,5 млн руб.

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России.

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