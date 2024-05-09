«Сто лет тому вперед» заработал миллиард в российском прокате
Автор: БК
9 мая 2024
Покорение знакового рубежа случилось на 22-й день проката ленты
Согласно данным ЕАИС на 16:10 (мск) 9 мая, кассовые сборы ленты СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 22-й день проката ленты.
Фильм Александра Андрющенко стал 28-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и седьмой за 2024 год – ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ЛЕД 3 и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.
Фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД вышла на экраны кинотеатров 18 апреля.
Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД
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