«Сто лет тому вперед» заработал миллиард в российском прокате

Покорение знакового рубежа случилось на 22-й день проката ленты

Согласно данным ЕАИС на 16:10 (мск) 9 мая, кассовые сборы ленты СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД (CP) составили чуть больше 1 млрд рублей. В эти данные входят сборы от предпродаж билетов на ближайшие дни. Покорение знакового рубежа случилось на 22-й день проката ленты.

Фильм Александра Андрющенко стал 28-й российской картиной, собравшей миллиард в отечественном прокате, и седьмой за 2024 год – ранее этот порог перешагнули БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ, ХОЛОП 2, ТРИ БОГАТЫРЯ И ПУП ЗЕМЛИ, МАСТЕР И МАРГАРИТА, ЛЕД 3 и ЛЕТУЧИЙ КОРАБЛЬ.

Фантастика СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД вышла на экраны кинотеатров 18 апреля.

Фото: кадр из фильма СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД