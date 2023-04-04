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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 6–9 апреля 2023 года

Мушкетеры, юные влюбленные, волшебники и другие

На звание главной новинки уикенда претендует в первую очередь приключенческая лента ТРИ МУШКЕТЕРА: Д’АРТАНЬЯН (AK). Экранизация знаменитого романа Александра Дюма обладает прекрасным актерским составом (Венсан Кассель, Ромен Дюрис, Ева Грин) и зрелищным роликом. Референсами здесь могут служить БЕН-ГУР (132 млн рублей на старте) и РОБИН ГУД: НАЧАЛО (154 млн).

Главным конкурентом МУШКЕТЕРАМ среди новинок станет романтическая лента МОЕ ПРЕКРАСНОЕ НЕСЧАСТЬЕ (VLG). Это экранизация популярной подростковой книги про любовь, обладающая, впрочем, не только сформировавшейся фан-базой, но и возрастным рейтингом 18+. В качестве плюсов проекта можно назвать также очевидную по трейлеру юмористическую составляющую. Его ориентиры – ПОСЛЕ (106 млн) и В МЕТРЕ ДРУГ ОТ ДРУГА (81,3 млн).

Российское жизнеутверждающее драмеди Я ХОЧУ! Я БУДУ! (NMG) может похвастаться хорошим актерским составом и участием в проекте популярных звезд эстрады. В качестве референса в данном случае можно назвать ленту КИЛИМАНДЖАРА (23,7 млн).

На внимание семейной аудитории рассчитывают сразу две новинки уикенда. БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (GF) – фэнтези с Кристофом Вальцем в одной из главных ролей – постарается достичь показателей картины ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (19,7 млн). Ориентир для делающего большую ставку на приключенческий элемент и обаятельного животного в одной из главных ролей ПРИНЦА ПУСТЫНИ (CP) – НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА (11,4 млн).

Для поклонников остросюжетного кино на уикенде приготовлен триллер ПРОФЕССОР И ПРИЗРАЧНЫЙ УБИЙЦА (EXP). Его основной козырь – Морган Фримен в главной роли. Референсом в данном случае может служить ГОРОД ТАЙН (9,5 млн).    

Также зрители смогут посмотреть документальную ленту БОЖЕ! ЧУВСТВУЮ ПРИБЛИЖЕНИЕ ТВОE! (KNT), хоррор БОЙТЕСЬ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ (WP), боевик ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ (TNL), триллеры МГЛА (CPF) и СТРАННЫЙ ДОМ (CRP), драмы НА ОДНОМ КРЫЛЕ (PRD), НАВОДНЕНИЕ (KAP) и ПРЯМОЙ ЭФИР (BN), приключения ЮНЫЙ ВОЖДЬ ВИННЕТУ (KNLG), а также перевыпуск драмы НЕЖНАЯ КОЖА (RWV).

04.04.2023 Автор: Максим Острый

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