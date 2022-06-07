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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 9-12 июня 2022 года

Школьник-аферист, Кощей и другие

Главная новинка уикенда – комедия МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК (CRP / PIFD) – претендует и на статус одного из главных релизов всего лета. У фильма яркий актерский состав (включающий в себя Павла Табакова, Данилу Козловского и Данилу Поперечного), четкий и привлекательный для самой разнообразной аудитории концепт, остроумный трейлер. Лента вполне в праве рассчитывать на повторение успеха таких проектов как ПАРА ИЗ БУДУЩЕГО (149 млн рублей на старте) или даже РОДНЫЕ (196 млн).

Георгий Романов, автор БК: «Фильм получился намного более смешной, чем может показаться даже по удачному трейлеру. Множество комедийных ситуаций хоть и носят скетчевый характер, но очень удачно переплетены сюжетными нитями. Приятно поражает то, насколько юмор соотносится как с аудиторией 30+, так и с подростками, которых в фильме довольно много».

Основной конкурент МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА на грядущем уикенде – фильм-катастрофа ОДНА (NKI). Это основанный на реальной истории survival-триллер о женщине, затерявшейся после авиакатастрофы в таежных лесах. Демонстрирующий хорошие спецэффекты трейлер и достаточно редкий для российских фильмов жанр вполне могут привлечь к новинке широкую аудиторию. Референсом в данном случае может служить ТЕРРИТОРИЯ (34 млн с учетом СНГ).

Еще одна достаточно заметная премьера недели – боевик ПРОПАВШАЯ (CP) с Джерардом Батлером в главной роли. Картина не стремится открыть новые горизонты в своем жанре, так что ориентирами для нее могут служить недавние проекты НАЕМНИК (22,7 млн) и ФЛЕШБЭК (24,8 млн).

Рая Башинская, автор БК: «Фильм станет редким для российского проката в нынешних обстоятельствах зарубежным проектом со звездой в актерском составе. Ресурсы прокатчика должны обеспечить картине существенное внимание со стороны зрителей на старте, но на положительный «сарафан», гарантировавший бы картине долгую жизнь в прокате, рассчитывать не приходится».

Главной новинкой недели, рассчитанной на юную аудиторию, станет мультфильм КОЩЕЙ. ПОХИТИТЕЛЬ НЕВЕСТ (VLG). Он не связан ни с недавним КОЩЕЕМ. НАЧАЛО, ни с каким-либо иным сильным брендом, однако в его пользу говорят наступающие летние каникулы. Референсом для проекта можно назвать картину МАЛЕНЬКИЙ ВАМПИР (22,6 млн).

Также зрители смогут посмотреть драму АМЕРИКАНСКАЯ «МЕЧТА» (KL), документальные фильмы ГОЛОСА АРКТИКИ (CP) и ЭННИО. МАЭСТРО (RR), полнометражную версию сериала ДВА ХОЛМА (CP), хоррор ОДЕРЖИМЫЕ (KNLG), а также перевыпуски проектов ВИРИДИАНА (INK), ВРЕМЯ ПЕРВЫХ (NKI), ДОСТУЧАТЬСЯ ДО НЕБЕС (CPF) и ЧИПОЛЛИНО (CP).  

07.06.2022 Автор: Максим Острый

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