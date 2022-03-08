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Аналитика


Обзор новинок проката на уикенде 10–13 марта 2022 года

Крис Пайн в роли отставного военного, паранормальные явления и другое

Центральной новинкой уикенда на фоне покинувших сетку релизов студийных проектов станет независимый боевик НАЕМНИК (MD) с Крисом Пайном в главной роли. История военного спецназовца-ветерана, возвращающегося к оставленному ремеслу, стартует в условиях крайне низкой конкуренции. В такой ситуации она способна уверенно обойти показатели проектов ПАДЕНИЕ АНГЕЛА (27,3 млн) и ЗАСТУПНИК (23,9 млн).

Кроме того, на уикенде стартуют сразу два фильма ужасов – китайский проект ПОТУСТОРОННЕЕ (WP) и таиландский релиз ПРОКЛЯТИЕ. ДОМ С ПРИСЛУГОЙ (KNLG). Референсом для обоих может служить ЛЕС САМОУБИЙЦ (3,1 млн за первый уикенд).

Также зрители смогут посмотреть МУЛЬТ В КИНО. ВЫПУСК № 138. ВЕСНА В ТРЕНДЕ (MVK, с 12.03) и классическую драму Кшиштофа Кесьлевского ТРИ ЦВЕТА: КРАСНЫЙ (RWV).

08.03.2022 Автор: Максим Острый

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