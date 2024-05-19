Обзор изменений графика релизов на неделе 13-19 мая 2024 года

Отечественная фантастика «Контакты», семейное фэнтези от Павла Лунгина и многое другое

На минувшей неделе «Пионер» заявил дату релиза фантастической ленты КОНТАКТЫ Дмитрия Моисеева. Картина производства компании «Марс Медиа» и фонда «Кинопрайм» появится в прокате 4 июля. Компания также вернула в график релизов на 27 июня драмеди КЛУБ ЗЕРО с Мией Васиковской.

«Русский Репортаж» выпустит 20 июня фильм открытия Каннского кинофестиваля этого года – ВТОРОЙ АКТ Квентина Дюпье. Главные роли в картине исполнили Леа Сейду, Венсан Линдон, Луи Гаррель и Рафаэль Кенар.

Capella Film поставила французский ромком PIMP MY BRIDE на 26 сентября. Компания также изменила даты выхода ряда своих релизов. Так, хоррор ПАРАНОЙЯ сдвинулся с 30 мая на 18 июля, а ранее стоящий там фантастический боевик ПРИШЕЛЬЦЫ: НАЗАД В БУДУЩЕЕ ушел на 1 августа. В графике эту дату занимала лента CONTROL ROOM, теперь ушедшая на 5 сентября. Триллер ГОРОД СТРАХА с Эриком Баной переместился с 5 сентября на 4 июля, а комедийный ужастик РЕАЛЬНЫЕ ЗОМБИ – с 4 июля на 15 августа. Новый продюсерский проект Люка Бессона, боевик АГЕНТ НА УИКЕНД с Люком Эвансом также ушел с 22 августа на 3 октября. Помимо этого, из графика проката исчезли мелодрама СЕКРЕТ и триллер ОДЕРЖИМЫЕ, ранее заявленные на 13 июня и 8 августа соответственно.

«Наше кино» заявило на 3 октября семейное фэнтези ВАСИЛИСА И ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ от режиссера Павла Лунгина. Главные роли в картине исполняют Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова и Антон Рогачев. Триллер ОПАСНЫЕ ВОДЫ выйдет на неделю раньше запланированного – 12 июня вместо 20-го. Мультфильм ПУШИСТОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ, наоборот, задержится – теперь он запланирован на 14 ноября, а не на 3 октября.

«НМГ Кинопрокат» выпустит мультфильм ТРИ КОТА. ЗИМНИЕ КАНИКУЛЫ на неделю раньше запланированного – 12 декабря. «Парадиз», в свою очередь, сдвинул на неделю вперед релиз хоррора Стивена Содерберга ПРИСУТСТВИЕ – с 29 августа на 5 сентября.

World Pictures временно убрал из графика триллер СУДНАЯ НОЧЬ. ДЖЕКПОТ с Ангусом Клаудом, стоявший на 6 июня.

«Центр документального кино» поставил на 23 мая документальный фильм НЕЛЮБИМКА, посвященный становлению артиста Niletto. «Вольга» заявила на 18 июля казахский хоррор ДАСТУР: ПРОКЛЯТИЕ НЕВЕСТЫ.

Сразу две новинки застолбили за собой 4 июля: «ПилотКино» выпустит на этой даже итальянскую комедию ИЗ ТОСКАНЫ С ЛЮБОВЬЮ, а «Кинологистика» – мелодраму ЛЮБОВЬ И ПЕСИКИ.

Must see magic film перенес три своих проекта на более поздние даты. Докудрама МАЛЕНЬКАЯ ДЕВОЧКА В ГОЛУБОМ ушла с 6 на 20 июня, мультфильм КАПИТАН ПИГ: ПУТЕШЕСТВИЕ СКВОЗЬ ВРЕМЯ – с 4 июля на 1 августа, а фантастическая драма ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ЗЕМЛЕ – с 27 июня на 15 августа.

Фото: кадр из фильма ВТОРОЙ АКТ